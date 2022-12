Elevene fra Vestbygda imponerte dommerne i skandinavisk konkurranse

Det skriver First Scandinavia og Equinor Morgendagens helter i en pressemelding.

– Overpowered fra Fredrikstad har virkelig imponert oss med sine kreative løsninger og sterke konkurranseglød, sier Thea Moen, som er sponsorsjef i Equinor Morgendagens helter.

Deres motto er at man lærer så lenge man leker, og det viste alle lagene tydelig den helga, forteller Moen.

– Vi håper gjengen fra Fredrikstad og de andre lagene fortsetter å være nysgjerrig på teknologi og realfag i fremtiden. Skandinavia er avhengig av kloke hoder for å løse fremtidens utfordringer.

First Lego League

Verdens største teknologi- og kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 4-16 år.

Arrangementet First Lego League arrangeres av First Scandinavia og støttes av talentutviklingsprogrammet Morgendagens helter, hvor Equinor støtter talenter innenfor realfag, kultur og idrett.

Hensikten med arrangementet er å øke unge menneskers interesse for realfag, teknologi og vitenskap, og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere.

Årets oppdrag var Superpowered, som handlet om å forbedre produksjon, fordeling, lagring og forbruk av energi.

Kilde: First Scandinavia

Fremtidens problemløsere

Over 600 barn og unge fra Skandinavia konkurrerte om å finne de mest kreative løsningene på fremtidens energiutfordringer.

– I årets skandinaviske finale har vi sett utrolig mange spennende prosjekter som utforsker framtidens energiløsninger. Det er nettopp Fredrikstad-elevene og andre unge mennesker med kreativitet og energi vi trenger i fremtiden, forteller Stian Elstad, daglig leder i FIRST Scandinavia.

«Overpowered» fra Vestbygda ungdomsskole sanket mest poeng for sitt innovative prosjekt, og gikk til topps i den regionale finalen i Sarpsborg. De har forsket på en ny type lyktestolpe, med solcelletak og vindmøller, som produserer og lager strøm selv.

Det ble altså ikke pallplass på Fredrikstad-ungdommene, men heder og ære var det i massevis.

– Vi vet at vi ikke har alle de løsningene som fremtiden krever for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Vi trenger hjelp til å finne morgendagens energiløsninger, og derfor trenger vi unge talenter som vi har sett her i dag. De som virkelig vil lære nye ting, har kreative hoder og som tør å tenke både stort og nytt – det er dette vi kaller Morgendagens helter. Og i dag har vi hatt 600 helter her hos oss, sier Thea Moen.

