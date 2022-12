Tidenes jul for Fredrikstad Turnforening: – En klubb som har hjerterom for alle

– Det har vært en helt utrolig helg!

Det sier en smørblid Inger-Lise Olsen i Fredrikstad Turnforening til Dagsavisen Demokraten.

I helga hadde de sitt årlige juleshow, som har blitt en skikkelig førjulstradisjon for mange av Fredrikstads innbyggere. Og det gikk over all forventning.

Det blir luftig akrobatikk når ungdomsgruppa står på scenen. (Tommy Skauen)

– Vi fylte alle fem forestillingene, det var helt utsolgt. Det har aldri skjedd før, sier hun.

Til tross for årene med pandemi, går det veldig godt for foreningen, og de er større enn aldri før.

– Vi er totalt over 800 medlemmer nå, og 34 trenere. Vi driver virkelig med breddeidrett for alle. Det er stort spekter i alder, og hvor mye tid medlemmene ønsker å legge i det. Vi har stjerneakrobatene våre med down syndrom, som vi er veldig stolte av, og vi begynner å få med oss en del gutter som synes det er moro å være der. Vi er veldig stolte!

Intet juleshow uten det tradisjonelle Luciatoget. (Tommy Skauen)

Et fristed for de unge

I fjor vinter feiret turnforeningen 140 år med en forestilling som viste glimt fra vårt langstrakte land. I år har de fokusert på tryggheten og samholdet foreninga gir, med forestillingen «Drømmeland», i en tid med mye usikkerhet.

– Vi prøver å speile samfunnet litt, og hva det er barn og ungdom trenger i den verden vi lever i. I år har det handla om at vi som forening og idrettslag har prøvd å være et sted der barn og unge kan få litt fri fra alt det triste som skjer. Vi håpa at etter pandemien skulle verden gå på skinner, men så ser de isteden at det blir krig og økonomisk krise, sier Olsen.

Fredrikstad Turnforening teller nå over 800 medlemmer, store som små. – Vi driver med breddeidrett for alle, sier leder Inger-Lise Olsen. (Tommy Skauen)

Hun vet at barna får høre mye om usikkerhetene i verden både på skolen og rundt middagsbordet hjemme.

– Så når de kommer til oss på aktivitet, da skal det bare være moro. Og det skal være samhold og trygghet, som er bra for dem.

Årets forestilling er i likhet med fjorårets produsert av Anne Haug. Hun har sammen med trenerapparatet jobbet jevnt og trutt med koreografi og tematikk gjennom året. Hun roser både medlemmene sine, og den tidligere gymnasten Haug.

– Gymnastene og trenerne våre er helt utrolig flinke. Og at Anne Haug kommer tilbake til oss og har lyst til å ta det ansvaret, det er fantastisk.

Årets forestilling heter «Drømmeland», og spiller på hva barn og unge har behov for i en verden som kan være litt trist. (Tommy Skauen)

Nesten 1 million i støtte

Både utsolgte show og flere medlemmer er gode vissheter å ha med seg inn i jula. Men det har ventet enda flere gode nyheter for foreningen. På kort tid har det kommet inn støtte fra flere hold.

Olsen kan fortelle at de har fått 100.000 kroner fra Lions, og 385.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, som er øremerka utstyr. Og så fikk de en gave fra Sparebank 1 Østfold Akershus på 500.000. På kort tid hadde de fått nesten en million kroner, som skal brukes på lage et motorisk eldorado for barna i turnhallen.

En takknemlig foreningsleder kunne fortelle at klubben på kort tid hadde fått nesten 1 million kroner i støtte. – Det betyr at folk ser verdien i det vi gjør, sier Inger-Lise Olsen. (Tommy Skauen)

– Det betyr at folk ser verdien i det vi gjør. Jeg tror at vi klarer å vise at vi er en klubb som har hjerterom for alle, og at det er lav terskel for å kunne delta. Hallen skal være et sted hvor alle kan være og føle seg bra, samtidig som vi driver breddeidrett på et nivå som gjør at man også kan få være god. Vi driver ikke med konkurranse, det er oppvisningene som er gulrota i idretten vår. Da klarer vi den miksen, sier hun.

Støtten de har fått gjør at klubben kan videreutvikle tilbudet sitt, i en tid der både strøm og renter utgjør store utgiftsposter.

– Det å få støtte direkte til aktiviteten for barn og unge, det er superviktig. Vi vil holde medlemsavgifta så lav som mulig, sånn at flest mulig kan delta lengst mulig, sier Olsen.

Deler av oppvisningen var basert på fortellingen om Peter Pan. Det er her forestillingen har hentet navnet sitt på, etter fantasiverdenen Drømmeland som Peter Pan bor i. (Tommy Skauen)

