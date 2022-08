Skjevt vogntog måtte lastes om

– Vi reagerte med en gang, og tenkte at vi måtte se nærmere på dette. Først trodde vi det var et brudd noe sted, et punktert dekk eller en fjær som hadde røket, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Mandag stanset kollegaene hans et polskregistrert vogntog ved Svinesund, rett og slett fordi de kunne se med det blotte øye at det var svært skjevt. Men det var av en helt annen grunn enn de først mistenkte.

«Ved kontroll ble det oppdaget at vogntoget var lastet feil slik at skapbil hellet ned i høyre framkant», heter det i vegvesenets kontrollrapport.

– Her er praktisk talt all vekt, eller i alle fall mesteparten, på høyre framhjul. Hvis man laster så feil som dette, vil det gå utover de normale kjøreegenskapene. Den tekniske beskaffenheten på kjøretøyet er ikke beregnet for en slik tyngdefordeling, så det vil påvirke hvordan det reagerer ved for eksempel en kraftig oppbremsing eller en brå unnamanøver. Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er dette særdeles uheldig, utdyper Grotterød.

Stor risiko for velt

Han påpeker at det er sjåførens ansvar å sørge for at kjøretøyet er lastet i henhold til kravene, og stusser over at han tilsynelatende har kjørt rundt på skakke i store deler av Europa. Det var nemlig ingenting som tydet på at lasten hadde flyttet på seg underveis.

– Jeg må si jeg undres over at han ikke merket dette selv, for når man laster på skal man kunne kjenne om kjøretøyet blir skjevt, og da burde han sagt ifra om at noe var galt før han kjørte av gårde, sier Grotterød.

Hvis du er en kaptein med litt omløp, kjører du ikke en båt med 45 grader slagside — Øyvind Grotterød, Statens vegvesen

– Skjer det en ulykke, er det han som blir ansvarliggjort. Her er det en tung gjenstand som tår i høyre hjørne framme, og du har en ganske stor helling. Med litt for mye fart inn i en venstresving, øker sannsynligheten betraktelig for at hele bilen velter, med de konsekvensene det kan medføre for både fotgjengere og andre bilister, legger han til.

Vogntoget måtte derfor bli stående på Svinesund inntil sjåføren hadde fordelt vekten mer fornuftig.

– Dette lunne løses relativt enkelt ved å flytte på lasten og laste den riktig. Vi ser daglig kjøretøy som er feillastet, men da gjerne at de er for tunge foran eller bak, og det er absolutt ikke hver dag vi ser noe så skjevt som her, sier Grotterød, og drar en parallell til maritim trafikk.

– Hvis du er en kaptein med litt omløp, kjører du ikke en båt med 45 grader slagside. Litt vær og vind da, så velter den garantert. Og det handler om mye av det samme på veien, avslutter faglederen.

Mer lasttrøbbel

Og dette var langt fra det eneste tunge kjøretøyet vegvesenets mannskaper ved Svinesund fant lastefeil og -mangler ved under mandagens kontroll. Blant annet måtte en polsk varebilsjåfør ut med 3.000 kroner for å ha lastet bilen for tungt, og fikk ikke kjøre videre før det var tatt ut nok til at den var innenfor kravene.

Det samme gjaldt for føreren av et irskregistrert vogntog, men her kom regningen på 8.300 kroner.

Et latviskregistrert vogntog hadde last som stakk rundt 10 centimeter utenfor kjøretøyets bredde. Også her måtte sjåføren derfor laste om det delbare godset før han fikk grønt lys fra vegvesenet.

I tillegg fikk føreren av en svensk skapbil som fraktet gods mot vederlag, men ikke hadde med seg papirer på at han har tillatelse til dette, beskjed om å framskaffe det nødvendige løyvet før han kunne fortsette oppdraget sitt. Alternativet er at han må sette fra seg lasten og kjøre tilbake til Sverige.

Det ble også funnet en rekke feil på et polskregistrert vogntog – både svake bremser på tilhenger, dårlig lastsikring og ett dekk som ikke samsvarte med kravene – noe som resulterte i dekkgebyr på 2.000 kroner, mangellapp på både bremser og dekk og pålegg om å sikre lasten bedre før sjåføren fikk kjøre videre.

Totalt ble det kontrollert 65 tunge kjøretøy ved Svinesund og Ørje i løpet av mandagen. Av disse fikk 35 skriftlig pålegg om å utbedre mangler, mens det ble ilagt 24 kjøreforbud.

