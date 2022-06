Tilhengeren på vogntoget «levde sitt eget liv»

Transporten, som var lastet til det maksimale med anleggsmaskiner, ble stoppet av Statens vegvesens kontrollører ved Svinesund torsdag 16. juni. Der ble det raskt konstatert at låsemekanismen på den bakre akselen ikke var i orden, og at akselen i tillegg var løs.

– Dette resulterte i at hengeren levde sitt eget liv og svingte rundt 80 centimeter ut til siden, skrives det i kontrollrapporten.

Fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen forteller at denne typen tilhengere som det aktuelle vogntoget var utstyrt med, gjerne har tre aksler, der den bakerste av disse skal være såkalt medstyrende.

– Det vil si at den skal svinge når man svinger, og gå rett fram når bilen gjør det. Hvis den bakre akselen ikke er i orden, enten det skyldes dårlig vedlikehold eller en teknisk svikt – som oftest er det førstnevnte – blir det som det var her. Med tanke på trafikksikkerheten, som er vår førsteprioritet, er dette særdeles graverende, fastslår Grotterød.

Kjørenekt

Han har tatt en prat med kontrolløren som avdekket feilen, og er langt fra imponert over det han fikk høre at føreren av vogntoget hadde opplyst underveis.

– Sjåføren sa at han hadde kjørt nærmest hele Europa rundt, og merket at det var noe galt. Det som forundrer oss, er at han da ikke har tatt grep og kontaktet verksted for å få fikset dette, sier Grotterød.

– Du kan tenke deg selv, hvis denne hengeren vandrer 80 centimeter til en av sidene, på trange norske veier for eksempel på Vestlandet. Da vil den kunne være langt over i motgående kjørefelt, noe som i så fall vil være veldig trafikkfarlig, legger han til.

Denne ekvipasjen blir derfor stående på Svinesund til feilen er rettet, og faglederen er svært glad for at de fikk luket den vekk fra veien før det skjedde en potensielt alvorlig ulykke.

– Anleggsmaskinene må trolig lastes av med kran, før sjåføren kan kjøre til nærmeste verksted. I verste fall må han ta sommerferien sin her, men vi får håpe det ikke blir så ille. Det er sikkert noen som venter på å få disse maskinene levert, men han kommer seg ikke av gårde før akselen er reparert, sier Grotterød.

Men dette var langt fra det eneste tilfellet vegvesenet kom over i løpet av torsdagens kontroller. Totalt ble 51 tunge kjøretøy sjekket ved Svinesund og Ørje, og av disse fikk 22 kjøreforbud i tillegg til at det ble delt ut 32 skriftlige pålegg om å utbedre mangler.

Blant annet ble to modulvogntog fra samme firma nektet å kjøre videre etter at det ble avdekket alvorlige mangler på lastsikring i begge.

– På det ene modulvogntoget hadde også lasten forflyttet seg på grunn av den dårlige lastsikringen, slik at denne var for bred, heter det i rapporten.

– Hørte en lyd

Dagen før var Grotterød selv med ut på kontroll, da vegvesenet kjørte en samarbeidsaksjon sammen med Tolletaten, politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. Litt ut på ettermiddagen var det et dansk modulvogntog på over 25 meter som fanget faglederens oppmerksomhet.

– Jeg hørte en lyd som gjorde at jeg skjønte at noe var galt, og ba mannskapet om å stoppe vogntoget. Vi slet med å finne ut hva som var galt, men så at akselen var helt løs. Da vi fikk tatt det inn i hallen og klatret ned i grava, kunne vi med en gang se at det var brudd i fjæra.

Fjærbrudd (Statens vegvesen)

– Dette er en del av festet til hele akselen, og det er ikke særlig heldig å kjøre rundt med den løs. Det er en risiko for at den kunne falt av, og da kan det bli kritisk, fastslår Grotterød.

Denne sjåføren måtte derfor også tåle et kjøreforbud inntil vogntoget ble reparert og kunne fortsette på transportoppdraget.

Onsdag ble også føreren av et nederlandsk vogntog anmeldt, etter at det ble avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Sammen er vi gode

Grotterød er godt fornøyd med utfallet av felleskontrollen med de andre etatene. Samarbeidet resulterte i at 25 av 103 kontrollerte tunge kjøretøy ble ilagt bruksforbud, mens det ble delt ut 47 skriftlige pålegg om utbedring av mangler.

Politiet stoppet på sin side 93 biler for å sjekke sjåførene for rus, men ingen testet positivt. En sjåfør ble likevel anmeldt for kjøring uten førerkort for den aktuelle kjøretøyklassen, og tre personer fikk bot for manglende bruk av bilbelte.

Også blant de 12 personbilene som ble kontrollert på grønn sone ved tollstasjonen på Svinesund ble det gjort funn. Her endte det med ett overlastgebyr, ett vognkortgebyr, tre bruksforbud, sju mangellapper og to forelegg fra Tolletaten for smuglingsforsøk.

Vegvesenet tok i tillegg oppstilling ved Sørlifeltet i Halden, der 24 personbiler ble vinket til side. Resultatet av disse kontrollene var elleve mangellapper, ett bruksforbud og en anmeldelse.

– Sammen er vi veldig gode, og jeg syns det var en vel gjennomført felleskontroll onsdag ettermiddag og kveld. Vi har denne typen store aksjoner en del ganger i løpet av året, noe som er veldig viktig og nyttig fordi vi lærer mye av hverandre. Dette er kompetanseheving på høyt plan, og gir oss muligheten til å se på ting med flere og ulike øyne, mener Grotterød.

– Vi er opptatt av å hjelpe hverandre, og har gode rutiner på å varsle når vi ser noe vi tenker en av de andre etatene kan være interessert i. Så er også det sosiale en viktig del, og når vi jobber og spiser sammen, diskuterer felles saker, blir det også en lavere terskel for å si ifra til hverandre om ting vi ser ute på kontroller, avslutter han.

