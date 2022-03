Stafett for livet til Fredrikstad: – Er man ramma av kreft er det viktig at noen alltid er på banen

I 2017 ble det for første gang arrangert Stafett for livet i Norge. I 24 timer gikk, løp, danset og jogget folk seg gjennom runde etter runde for å hedre kreftrammede, og for å hylle livet. Til høsten arrangeres Stafett for livet i Fredrikstad, og det midt i sentrum.