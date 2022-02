Vidar fikk sparken etter 23 år: – Trist at jeg må ta min egen arbeidsgiver til retten

En arbeidsulykke for 20 år siden gjorde at Vidar Sandhaug kun klarte å jobbe i halv stilling som kranfører hos Nordic Crane. I fjor ble han sagt opp da selskapet kun ville ha hele stillinger. Nå har tingretten kjent oppsigelsen ugyldig.

– Det er trist at jeg må ta min egen arbeidsgiver til retten. Jeg har vært lojal til den samme arbeidsgiveren siden 1998, og alt jeg vil er jo å fortsette i jobben min, sier Vidar Sandhaug.

Den 2. februar falt dommen i Søndre Østfold tingrett. Oppsigelsen Vidar Sandhaug fikk av Nordic Crane AS (tidligere Kynningsrud Nordic Crane AS), den 21. april i 2021, ble erklært ugyldig.

Fikk oppsigelse, ikke ny kran

Noen umiddelbar forandring på livet til 52-åringen fra Fredrikstad blir det imidlertid ikke. Det var aldri noen tvil om at Sandhaug skulle få stå i jobben fram til retten hadde sagt sitt. Hver uke reiser han på jobb to til tre dager i uka.

Kranføreren fikk en nakkeskade etter en arbeidsulykke da en mobilkran han var på opplæring på, veltet i 2002. I flere år forsøkte han å jobbe fullt, men seks år etter ulykken ble han 50 prosent ufør, og han ble ansatt i bedriften i halv stilling. Nakkeskaden gjør at han helst bør ha en dag mellom hver arbeidsdag, og fram til i fjor var ikke det noe problem. Da delte han den samme mobilkrana med en annen som også jobbet i halv stilling, men da han helt overraskende plutselig sluttet, ble Sandhaug innkalt på et møte.

– Vi hadde akkurat sendt en søknad sammen om å få overta en nyere kran, men dagen etter får jeg beskjed i det møtet om at han er sluttet. Der får jeg også beskjed om at bedriften skal nedbemanne, og at det var 50-prosentstillingene som skulle fjernes først. Jeg opplevde det som en oppsigelse der og da, forteller Sandhaug til Magasinet for fagorganiserte.

Svakt dokumentert oppsigelse

Sandhaug tok kontakt med Fellesforbundet, og avdelingen hans i Østfold, kom til samme konklusjon. Dermed ble saken mat for LOs advokater som stevnet bedriften og krevde oppsigelsen ugyldig.

I januar ble det ført forhandlinger, og da dommen kom, var det ikke bare Sandhaug og Fellesforbundet som var kritisk til oppsigelsen. Det samme var tingretten.

«Prosessen fram til beslutning om nedbemanning på avdelingen i Fredrikstad er svakt dokumentert. Det er uklart for retten når beslutningen om nedbemanning i Fredrikstad ble tatt, av hvem og hvilke hensyn som da ble vurdert. Forklaringene på dette punktet er sprikende, og det er ikke fremlagt noe skriftlig,» heter det i dommen.

Av dommen kan man også lese at Nordic Crane fortalte at de vanligvis fulgte ansiennitetsprinsippet i nedbemanningsprosesser, men at det ikke ble gjort i dette tilfellet. Det imponerte ikke retten.

«Arbeidsgiver har imidlertid ikke kunnet redegjøre for hvilke kriterier som ble lagt til grunn, eller hvordan endringen fra å vektlegge ansiennitet ved utvelgelse, til å fravike dette prinsippet ble besluttet,» heter det videre.

Uforsvarlig saksbehandling

Retten konkluderer dermed at bedriften ikke har fulgt arbeidsmiljøloven og hatt drøftelsesmøte med Sandhaug i forkant av beslutningen om oppsigelse.

«Samlet sett finner retten at arbeidsgivers saksbehandling har uklarheter og mangler slik at den ikke kan betegnes som forsvarlig. Nødvendigheten av oppsigelsen er videre uklar. Arbeidsgiver har ikke godgjort at det i forbindelse med beslutning om nedbemanning i Fredrikstad ble vurdert om andre tiltak kunne forhindre oppsigelser. Slik retten ser det har heller ikke beslutningen om oppsigelse av Sandhaug bygget på en tilstrekkelig bred interesseavveining der også arbeidstakers forhold er vurdert. Sandhaug gis dermed medhold i at oppsigelsen av 21. april 2021 var usaklig.»

Vil bli sett på som en ressurs

Sandhaug er glad for dommen. Selv om han ikke blir overrasket dersom bedriften anker, så håper han i stedet at Nordic Crane kan se på ham som en ressurs.

– Det overrasker meg at de ikke gjør det. Når man har et visst antall ansatte i en bedrift, så vil det alltid være noen som er borte av ulike grunner. Det har jo ikke manglet på arbeidsoppgaver for meg fra jeg krevde å stå i stillingen til retten hadde sagt sitt. Noen dager kan jeg kjøre tre ulike kraner, og jeg har jo kommet til kraner hvor jeg har vært den tredje kranføreren på den krana den uka. Jeg har vært i bedriften i snart 24 år. Jeg har fagbrev og høy kompetanse, og på jobben blir jeg bedt om råd av koordinatorene omkring ulike oppdrag. Jeg opplever at bedriften på dette nivået har veldig tillit til meg, og skulle det ikke være behov for krankjøring en dag, så er det jo veldig mange andre oppgaver jeg kan gjøre, blant annet med vedlikehold av kraner, sier Sandhaug.

For en del år siden prydet Vidar Sandhaug en hel side i Halden Arbeiderblad sin reportasje om bedriften. På bildet jobbes det med med den nye Svinesundsbrua mellom Norge og Sverige. (Håvard Sæbø / FriFagbevegelse)

Han håper derfor punktum kan bli satt og at han kan fortsette å gå på jobb i Nordic Crane.

– Jeg hadde aldri klart å vinne en slik sak uten Fellesforbundet og LO i ryggen. Nå får jeg forhåpentligvis fortsette i den jobben jeg trives i resten av yrkeslivet. Alternativet mitt er enten å bli hundre prosent ufør, eller stå på tilkalling i et bemanningsbyrå, men det er ikke slik jeg ønsker å avslutte yrkeskarrieren min. Jeg er blitt 52 år, og vil ha et stabilt arbeidsforhold, slik jeg har hatt her siden 1998, sier Vidar Sandhaug.

Vil ikke kommentere

Daglig leder i Nordic Crane AS, Eirik Kynningsrud, vil ikke kommentere dommen, eller om bedriften vil anke den.

– Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke å uttale oss om selve dommen. Vi har fortsatt tid til å vurdere en eventuell anke, sier han.

