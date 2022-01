Tollerne kan få lov til å rusteste deg

Samferdselsdepartementet legger fram forslaget sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartmenetet.

Regjeringen vil at tollerne skal kunne teste og holde tilbake ruspåvirkede kjørere under en tollkontroll. Ved positiv test vil regjeringen at tollerne skal få holde bilføreren tilbake til politiet kommer.

– Tolletatens tilstedeværelse på grensen, og deres kompetanse til å kontrollere, tilsier at det er lurt å benytte denne kompetansen til å også styrke kontrollen av ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Dette vil kunne styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha forebyggende effekt, sier Nygård.

Forslaget er nå lagt ut på høring.

