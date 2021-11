«Øvelseskjørere» tatt med bagasjen full av fleinsopp-utstyr

Det var i 17-tida onsdag 17. november at tollerne ved Svinesund observerte en norskregistrert personbil som kom kjørende over grensa via fylkesvei 202 ved Tyslingmoen i Halden. En patrulje fra tollstasjonen rykket ut, og ved hjelp av blålys fikk de stoppet bilen ved et kjøpesenter i Halden sentrum.

Føreren av bilen var en mann i 30-årene, som legitimerte seg med norsk ID. Han hadde også med seg en mannlig passasjer i midten av 30-årene, som opprinnelig var slovensk.

– De fortalte at begge bodde i Norge, og at de var venner som var ute og øvelseskjørte, faktisk. De sa også at de hadde vært et par timer i Sverige for å handle litt mat, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

– På spørsmål om hvorfor de hadde valgt denne veien gjennom skogen, forklarte de at det var fordi de ikke var vaksinert, fortsetter han.

Tollerne bestemte seg for å ta en nærmere kikk på hva de to mennene hadde med seg i bilen, og da de åpnet bagasjerommet kom det til syne tre store pappesker og en liten hvit eske.

– Da de åpnet pappeskene, så de at de inneholdt mange små plastbeholdere. Dette viste seg å være dyrkingssett med soppsporer, som var ment til dyrking av cubafleinsopp, forteller Grandahl.

Dette er en type fleinsopp som ikke vokser naturlig her til lands. I likhet med spiss fleinsopp inneholder den det hallusinogene stoffet psilocybin, og brukes som rusmiddel. Den står på narkotikalista, og er derfor ulovlig å innføre til Norge.

– Sjåføren fortalte at de hadde betalt 400 dollar for hver av de tre pappeskene med dyrkingssett, til sammen 1.200 dollar. Det ble funnet 55 slike sett, med en samlet vekt på 38 kilo i bilen, opplyser Grandahl.

– Dette var et spesielt beslag, og særlig at det var snakk om så store mengder, legger han til.

Varene ble altså tatt hånd om av tollerne, og den ene av eskene ble sendt til Tolletatens laboratorium for analyse. Sjåføren ble anmeldt til politiet for smuglingsforsøket, men i og med at han er bosatt i Norge, fikk han lov til å kjøre videre. Han kan imidlertid vente seg en straffereaksjon i etterkant.

