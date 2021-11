Beslagla valp av ulovlig hunderase

På kveldstid søndag 14. november kom en norskregistrert personbil kjørende inn i landet over den ubemannede grenseovergangen på fylkesvei 102 ved Tyslingmoen i Halden.

Grensepasseringen ble likevel observert av tollere ved Svinesund via kameraovervåking, og en patrulje rykket ut og fulgte etter før de fikk stanset den ved en bensinstasjon litt utenfor Halden sentrum.

Forbudt i Norge

I bilen satt en mannlig sjåfør i 40-årene som legitimerte seg med svenske papirer, men er bosatt i Norge. Han hadde også med seg tre passasjerer, og de forklarte at de hadde vært i Strömstad på handletur.

– Da våre tjenestepersoner kikket inn i bilen, kunne de se en liten valp ved føttene til den ene passasjeren. Han ble spurt om han hadde med seg noen papirer på denne hunden, og svarte da at han hadde lagt dem igjen hjemme, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

– Videre forklarte mannen at valpen ikke hadde vært med over til Sverige, men at de hadde vært og hentet den hos en bekjent på norsk side av grensen etter handleturen, legger han til.

Ved nærmere undersøkelser av bilen dukket det imidlertid opp en faktura på 12.000 svenske kroner for kjøp av hunden, samt noen svenske veterinærdokumenter som blant annet fastslo at valpen var av rasen Amerikansk staffordshire terrier – også kjent som Amstaff.

– Mannen innrømmet da at han hadde kjøpt og hentet valpen i Göteborg. Denne hunderasen er ulovlig å innføre til Norge, fastslår Grandahl.

Rett i karantene

I tillegg til at dette er en forbudt hunderase her til lands, hadde den mannlige passasjeren heller ikke alle de nødvendige dokumentene som kreves for å ha med seg en hund over grensa. Han er derfor anmeldt for smuglingsforsøket.

– Han hadde også unnlatt å deklarere den ved grensepassering, og tatt den med over en ubevoktet grensestasjon. Man skal kjøre hos oss når man har med seg varer og annet som må fortolles, utdyper seksjonssjefen.

Valpen ble beslaglagt, overlevert til Mattilsynet og satt i karantene ved AirPet Hotel ved Gardermoen. Hvilken skjebne som venter den er foreløpig uavklart, men Grandahl har godt håp om at saken skal få en lykkelig slutt.

– Eieren sa at han ønsker at hunden skal returneres til Sverige, så han betaler nok for karanteneoppholdet slik at man unngår å måtte avlive hunden. De aller fleste vil jo ikke at det skal skje, og det er bra.

«Hunde-bonanzaen» har roet seg

Dette var samtidig det første hundebeslaget ved Svinesund på forholdsvis lang tid, etter at det var svært travelt på denne smuglerfronten gjennom fjoråret. Ifølge Fredriksstad Blad ble det gjort 26 hundebeslag ved tollstasjonen i løpet av 2020, mot bare fem året før.

Også i starten av 2021 ble det avslørt noen forsøk på smugling av firbeinte følgesvenner.

– Men nå er det en stund siden sist, og det har roet seg veldig etter toppen vi hadde i den verste koronatida, bekrefter Grandahl avslutningsvis.

