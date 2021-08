Smuglet over en kilo narkotiske tabletter i sovepose

Det var midt på dagen søndag 1. august at en personbil med latviske skilter trillet inn over Svinesund. Etter at politiet hadde gjennomført innreisesjekk av sjåføren, en latvisk mann i midten av 30-årene, tok Tolletaten over den videre kontrollen.

– Han forklarte at han bodde i Norge, men at han hadde vært to dager på ferie på et hotell i Gøteborg, innleder seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Narkotikahunden My ble satt inn i søk på både sjåføren og bilen, og markerte først på mannens sko og deretter på ett av bilsetene.

– Vi fant ikke noe på han, og han nektet å vedkjenne seg verken bruk eller besittelse av narkotika. Men da han avla urinprøve, slo den faktisk ut positivt på narkotiske stoffer, forteller Grandahl.

Narkotikahunden My var sterkt involvert i funnet av tablettene. (Tolletaten)

Mannens bagasje ble derfor kjørt gjennom en liten skanner ved grønn sone på tollstasjonen, og da kunne tollerne se at det lå noe inni en sovepose han hadde med seg.

– Da soveposen ble åpnet, fant vi flere vakuumpakker med narkotiske tabletter i forskjellige farger. Pakkene veide til sammen 1,1 kilo, så det er snakk om ganske store mengder, utdyper Grandahl.

Ifølge seksjonssjefen ble tablettene sendt til Kripos for nærmere undersøkelser, men det mistenkes at det dreier seg om det angstdempende legemiddelet xanax. Dette er reseptbelagte tabletter, som er ulovlig å innføre til Norge uten gyldig dokumentasjon.

Etter kontrollen ble sjåføren overlevert til politiet, som etterforsker saken videre.

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted. (Hermund L. Kjernli)