Maria D. Imrik er den nye fylkesrådslederens høyre hånd

– Det føles veldig stort, og det har egentlig ikke gått helt opp for meg enda. Når har det gått veldig fort fra jeg fikk telefonen med jobbtilbudet, så jeg har ikke rukket å sette meg inn i absolutt alt, men det er gøy å være på plass på kontoret, forteller Imrik entusiastisk til Dagsavisen Demokraten.

Den tidligere fylkeslederen i AUF var ungdomskandidat for Arbeiderpartiet i Østfold ved høstens stortingsvalg. Hun ble valgt inn i bystyret i Fredrikstad for to år siden, og har også fast plass i formannskapet i kommunen. Begge disse vervene skal hun fortsette i ved siden av den nye og hektiske arbeidshverdagen, som blant annet innebærer å styre kalenderen til den nyutnevnte fylkesrådslederen i Viken.

– Alt av møteaktivitet, og særlig det partipolitiske skal gå gjennom meg. I tillegg blir en stor del av jobben å rådgi, lage talepunkter og faktaflak og forberede møter. Viken er et stort fylke, så det blir en viktig oppgave å følge opp alle de ulike kommunene, og styrke samhandlingen mellom kommunepartiene og det som skjer på fylkesnivå, sier Imrik.

– Jeg kommer også til å jobbe mye med sosiale medier, for å gjøre henne mer synlig der, noe jeg har en del erfaring med fra da jeg jobbet for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i 2020, legger hun til.

Satt ut av regjeringsspekulasjoner

Før den nye regjeringskabalen var klar, ble 24-åringen også lansert av Fredriksstad Blads innholdsredaktør Jon Jacobsen som en aktuell kandidat til viktige politiske roller på øverste nasjonale nivå.

«Maria Imrik har en profil som bør gjøre henne høyaktuell som politisk rådgiver eller kanskje til og med statssekretær i et av Støre-regjeringens departementer. (...) Imrik er kunnskapsrik, grundig og har ambisjoner i politikken. En kombinasjon som skapt for å klatre videre mot stigespillets nirvana», var noe av det Jacobsen skrev.

– Da ble jeg litt satt ut, selv om det var veldig hyggelig å lese. Jeg var ikke forberedt på det, og det var ikke noe som hadde slått meg i det hele tatt. Etter jeg hadde lest kommentaren, tenkte jeg jo at det hadde vært veldig gøy, men jeg må nok få litt mer erfaring før det er aktuelt, mener Imrik selv.

– Jeg kjenner mange av dem som har blitt utnevnt til både politiske rådgivere og statssekretærer i den nye regjeringen, og vet at det er veldig flinke folk som har vært med lenger og har mye mer erfaring enn meg. Så jeg satt nok ikke akkurat og ventet på en telefon fra Jonas, nei, fortsetter hun smilende.

Oxertårnet Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) er full av lovord om sin nye rådgiver. (Morten Brakestad/Morten Brakestad)

– Åpenbart talent

Samtidig legger hun ikke skjul på æren hun følte over å få en telefon fra den nye «regjeringssjefen» i Viken, Siv Henriette Jacobsen i stedet.

– Det var veldig gøy. Jeg kjenner jo Siv Henriette godt fra arbeidet i både Østfold og Viken, og hun er en dame jeg har stor respekt for og gleder meg til å jobbe tett sammen med, fastslår Imrik.

Og hennes nye sjef, Siv Henriette Jacobsen, er strålende fornøyd med at Imrik takket ja til å bli hennes politiske rådgiver og nærmeste medarbeider.

– Jeg har lagt merke til Maria over tid. Hun er et åpenbart politisk talent, og en av våre viktigste roller er å være mentorer for de som er på vei opp. Og ikke minst er hun veldig flink, strukturert og dyktig, sier fylkesrådslederen.

Toppmotivert tross oppløsningsønske

Et annet sentralt moment i den nye arbeidshverdagen til Imrik, er hva som skal skje med Viken i framtida. Hun innrømmer at det er en smule spesielt å bli ansatt til å jobbe i et fylke som partiet hennes ønsker skal bli historie

– Arbeiderpartiet er for en oppløsning, men det er enda en stund til det eventuelt skjer. Først skal det fremmes en sak for fylkestinget på nyåret, og hvis det blir vedtatt å løse opp Viken, vil det nok ikke skje før ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

– Så det er mye som skal skje i mellomtiden, og selv om det føles litt rart å jobbe et sted som kanskje ikke skal være der for alltid, er jeg veldig motivert for å gjøre en best mulig jobb med de arbeidsoppgavene jeg skal ha framover, forsikrer Imrik.

Hun håper også å få lagt inn noen gode ord for viktige Fredrikstad-saker i sin nye rolle.

– Jeg er jo blant annet veldig opptatt av videregående opplæring, og ønsker selvfølgelig at det skal satses på de planlagte skoleprosjektene i Fredrikstad, men også Sarpsborg. Hvis jeg får en mulighet til å påvirke Siv Henriette Jacobsen i disse sakene, kommer jeg til å bruke den, avslutter Imrik.

