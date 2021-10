Etter at Tonje Brenna (Ap) ble kunnskapsminister i den nye regjeringen, rykket Siv Henriette Jacobsen (Ap) fra Moss opp som konstituert fylkesrådsleder i Viken. Det kom overraskende på Jacobsen, som inntil nå har vært fylkesråd for utdanning og kompetanse i fylket.

– Det kom veldig brått på, men jeg er rede til å gjøre jobben, forteller hun.

En av sakene hun nå får i fanget, er den mulige fylkesoppløsningen. Senterpartiet gikk til valg på å oppløse Viken. Det løftet akter de nå å holde. I den nye regjeringsplattformen med Ap står det at det skal settes i gang en prosess for å oppløse Viken, hvis fylkestinget søker om det. Ettersom et flertall av partiene i fylkestinget har sagt at de vil stemme for oppløsing, ligger alt til rette for at prosessen med å oppløse fylket starter allerede i år.

[ Ansatte i Viken frykter for jobbene sine ]

Vil ikke la det gå utover tjenestetilbudet

For Jacobsen blir det viktig at den prosessen gjøres forsvarlig. Dagsavisen Fremtiden har snakket med en rekke tillitsvalgte i fylkeskommunen, som uttrykker uro for veien fremover. En av dem sier at det er svært krevende å jobbe i en organisasjon med en utløpsdato. Det har den nye fylkeslederen forståelse for.

– Jeg forstår at de er bekymra og endringstrette. En av de viktigste bitene i prosessen fremover er å ha en god dialog med de ansatte og tilby dem å ta del i prosessen, sier hun.

Samtidig understreker hun at en eventuell strukturendring ikke skal gå utover tjenestetilbudet.

– Det vil fortsatt være fylkeskommuner, uansett hva som skjer. Det er ikke slik at vi skal legge ned vår virksomhet. Vi skal fortsette å drifte og utvikle fylkeskommunen, til det beste for innbyggerne og brukerne.

– Mener du selv at Østfold fylke bør gjenoppstå?

– Fylkesrådet har i sin plattform spurt om å få legge fram en sak med anmodning om oppløsning. Det er det vi styrer etter. Hadde jeg ikke vært enig i det, kunne jeg ikke vært fylkesrådsleder, svarer Jacobsen.

[ Statsviter om den nye samferdselsministeren fra Østfold: – Kan bli møtt i døra av ting han har sagt tidligere ]

Jubel hos Senterpartiet

Senterpartiet mener en oppløsning av Viken vil styrke de tre regionene Østfold, Akershus og Buskerud.

– Vi mener beslutninger skal tas så nært folk som mulig. Viken gir ikke gode forutsetninger for dette, sier Kjerstin Wøyen Funderud, nyinnvalgt stortingsrepresentant for Senterpartiet og tidligere ordfører i Våler i Østfold.

Funderud og partifelle Ole André Myhrvold gikk raskt ut og jublet da det ble kjent at den nye regjeringsplattformen la opp til at Viken skal oppløses.

– Det er en gledens dag. Viken er ikke en logisk og god enhet for folkestyre og forvaltning av regionale oppgaver, uttalte de to.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen