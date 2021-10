Nav-tall: Gjenåpning ga umiddelbar positiv effekt på arbeidsmarkedet

Nav Øst-Viken – som dekker Østfold, Follo og Romerike – opplyser i en pressemelding at 21.704 personer i regionen er registrert som arbeidssøkere ved utgangen av september, noe som utgjør 5,7 prosent av den totale arbeidsstyrken. Denne betegnelsen omfatter summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Sammenlignet med august er dette en nedgang på 1.894 arbeidssøkere. 4.331 personer tilhørende Øst-Viken er stadig permittert, men også dette er betydelig færre, nærmere bestemt 1.202, enn måneden før. Direktør Steinar Hansen ser en direkte sammenheng med gjenåpningen av samfunnet 25. september, etter 18 måneder med koronarestriksjoner.

– I forrige uke gjenåpnet landet, noe som umiddelbart påvirker arbeidsmarkedet vårt i positiv retning. Det har foreløpig kun gått noen dager, og jeg vil anta at vi gradvis vil fortsette å se en bedring i arbeidsmarkedet også framover, sier Hansen i pressemeldingen.

Direktør i Nav Øst-Viken, Steinar Hansen. (Kine Helene Heide Larsen)

Vedvarende trend

Videre poengterer Nav at ledighetstoppen i regionen ble nådd i april i fjor, da mer enn 60.000 personer var registrert som arbeidssøkere. Over 39.000 av disse var helt ledige.

Fra august til september har andelen helt ledige i Øst-Viken sunket fra 3,4 til 3 prosent, mens andelen delvis ledige også har sunket noe.

– Det er verdt å merke seg at andelen helt ledige i september i fjor var på 8,2 prosent, og den positive trenden med minkende andel har vedvart siden mars i år. Andelen arbeidssøkere er nå 2,5 prosentpoeng lavere sammenlignet med samme måned i fjor, heter det i pressemeldingen.

De ferske tallene viser samtidig at over 46 prosent av de helt ledige klassifiseres som langtidsledige, det vil si at de har stått uten arbeid i et halvt år eller mer. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra forrige måned. Personer under 30 år utgjør rundt en fjerdedel av det totale antallet helt ledige i regionen, 2.825 personer, en nedgang på 437 fra forrige måned.

Denne infografikken viser status for arbeidsmarkedet i Øst-Viken ved utgangen av september 2021. (Nav Øst-Viken)

Færre overalt

Samtlige kommuner i Østfold har opplevd en reduksjon i ledigheten sammenlignet med september 2020. Størst nedgang i antall helt ledige finner man naturligvis blant de største kommunene Fredrikstad (-559), Indre Østfold (-343), Moss (-286), Sarpsborg (-247) og Halden (-223). Likevel er det de samme fem kommunene som har den høyeste andelen helt ledige i Østfold.

Prosentvis er det Aremark (halvert), Hvaler (-72,1 prosent) og Våler (-60,9) som har hatt den største reduksjonen i antall helt ledige.

På landsbasis er det registrert 129.616 arbeidssøkere ved utgangen av september, som er en andel på 4,6 prosent. 67.624 av disse er helt ledige.

---

Ledighet i Østfold-kommunene

Andel og antall helt ledige ved utgangen av september 2021 (endring i antall fra samme måned i fjor):

Halden: 3,1 prosent, 443 personer (-223)

Moss: 3,1, 743 (-286)

Sarpsborg: 3,9, 1.047 (-247)

Fredrikstad: 3,5, 1.397 (-559)

Hvaler: 2,0, 43 (-31)

Aremark: 1,2, 8 (-8)

Marker: 1,7, 30 (-6)

Indre Østfold: 2,7, 609 (-343)

Skiptvet: 1,8, 35 (-8)

Rakkestad: 2,3, 94 (-54)

Råde: 2,4, 92 (-31)

Våler: 2,3, 69 (-42)

Kilde: Nav Øst-Viken

---