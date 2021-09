Pensjonskassa ville ha tilbake 574.000 kroner fra tidligere fengselsbetjent Hagder (82)

Etter et liv i arbeid med mennesker i samfunnets randsone er Hagder Albert Solmyr (82) vant til både tumulter og trusler. Brevet han fikk fra Statens pensjonskasse (SPK) i juni 2019 holdt likevel på å vippe ham av pinnen.

I brevet sto det at han i årene 2006–2019 hadde fått for mye utbetalt i pensjon, hele 307.000 kroner. Solmyr trodde ikke det han leste.

Som om ikke det var nok, gjorde SPK kort tid etter en ny beregning. Summen var nå oppjustert til 574.000 kroner. Forklaringen? En regnefeil flere år tilbake hadde måned for måned vokst til en et svimlende beløp.

– Det var jo ikke bare for meg å hoste opp 574.000 kroner, sier pensjonisten.

Krisestemning

Søvnløsheten han hadde slitt med i flere år, kom tilbake mens Solmyr grublet. Hvordan i all verden skulle han greie å betale?

– Hadde de tenkt å gjøre meg til raka fant? Kona sa at nå var det bare å selge bilen, hytta og leiligheten.

Det var da sønnen, Rune Solmyr, spurte om ikke faren fortsatt var organisert i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

De ringte forbundsledelsen, som så satte LOs juridiske avdeling på saken. Med advokathjelp lyktes de i juni 2021, etter to år med uro, å få avverget et kommende krav fra SPK.

Beslutningen, som er endelig, står nederst i et flere sider langt brev fra Statens pensjonskasse.

– For en lettelse. Endelig kunne jeg senke skuldrene og puste, sier den opprinnelige altaværingen og nyter nytraktet kaffe hjemme i ei solrik stue i Fredrikstad.

Sønnen Rune Solmyr har fungert som bindeledd i saken. Han er sjeleglad for at faren hadde advokatdekning takket være medlemskapet i NFF og LO. (Eirik Dahl Viggen / NFF-magasinet)

Sjokkbeskjeden fra SPK var ikke første gang han opplevde noe som fratok ham nattesøvnen. Mange år tilbake starter historien som skulle gjøre Hagders pensjon til et litt mer komplisert regnestykke enn det vanlige.

Overfalt på vakt

Fredriksstad Blad skriver 20. april 1989 om et rømningsforsøk i daværende Fredrikstad kretsfengsel: To innsatte gikk til brutalt angrep på to fengselsbetjenter. En i avisartikkelen ikke navngitt betjent, ble forsøkt stukket med saks i halsen. Det var Hagder Solmyr.

– Jeg så det blinke, og tenkte at der kommer en kniv. Han rispet meg i arma og fikk saksespissen helt inn mot halsen min.

Med en kraftanstrengelse klarte Solmyr å legge angriperen i bakken. Sammen med kollegaen fikk han avverget rømningen.

Saksa bommet, men angrepet stakk dypt. Han hadde opplevd livsfare. Han fikk søvnvansker.

Kort tid etter hendelsen søkte han yrkesskadeerstatning, men fikk avslag fra Fredrikstad trygdekontor og anket til Trygderetten. Det ble starten på mange år med juridisk kniving med støtte fra LO.

Imens tiltok søvnplagene. Etter nattevaktene fikk han ikke sove og møtte opp på jobb helt utslitt.

På tross av den krevende situasjonen, ville ikke Hagder Solmyr byttet bort arbeidet med kriminelle. – Dette er veldig følsomme mennesker. (Eirik Dahl Viggen / NFF-magasinet)

I fengselet reagerte han sterkere enn vanlig på høyrøstet og truende atferd. Drapet på en kvinnelig fengselsbetjent bare en måned før han selv ble angrepet, senere drapet på en annen kollega i Sarpsborg i 1992, satte fart på tankekjøret.

Han ble alltid vaktsom, alltid klar i tilfelle noe skulle skje. Også på fritida.

Yrkesskade

Søvnmangelen og den konstante beredskapen førte til hodepine, svimmelhet og nakke- og ryggsmerter. Han fikk giktanfall. For å fungere ble han avhengig av en pillecocktail.

Etter langvarige sykmeldinger utover 90-tallet, ble Solmyr til slutt uførepensjonist.

Etter det han beskriver som en seig dragkamp med Statens pensjonskasse, og med advokatbistand fra LO, fikk Solmyr i 2001 innvilget yrkesskadeerstatning.

18 år senere oppdager så SPK at Solmyrs alderspensjon ikke er samordnet med denne erstatninga. De mener han har fått for mye i pensjon. Men ifølge LO-advokaten har den nå 82 år gamle pensjonisten handlet i god tro når han mottok utbetalingene.

Statens pensjonskasse: – Dette er beklagelig

– En sjelden gang skjer det dessverre menneskelige feil i saksbehandlingen vår, men som oftest oppdages disse raskt. I enkelte få tilfeller går det noe tid før vi oppdager feilen. Dette er beklagelig og skal ikke skje, skriver avdelingsleder for alder og AFP i Statens pensjonskasse, Hans Petter Gran, i en epost til NFF-magasinet.

98,3 prosent av utbetalingene fra SPK er korrekte, ifølge en oversikt fra i fjor. Men feil skjer. SPK skal fange opp hvis den månedlige differansen er over 100 kroner, som i Solmyrs tilfelle. SPK skal da vurdere å kreve tilbakebetaling, også når SPK er ansvarlig for feilen.

– Solmyr var 80 år gammel da han ble varslet om et mulig krav, med en yrkesskade som følge av psykisk påkjenning. Tar dere hensyn til medlemmers helsetilstand før dere sender ut slike brev?

– Vi gjør alltid en individuell vurdering. Vi sender aldri ut vedtak om å kreve tilbake før vi har kontaktet medlemmet med det som kalles et uttalelsesbrev som forklarer hva som har skjedd. Før vi tar stilling til om vi skal kreve beløpet tilbakebetalt, har medlemmet mulighet til å legge fram sitt syn på saken. Alle vedtak fra SPK kan klages inn for Trygderetten. Det er med på å sikre våre medlemmers rettssikkerhet, sier Gran.

Han understreker at SPK aldri kom så langt som til å sende Solmyr et vedtak om tilbakebetaling, kun et uttalelsesbrev, som så ble besvart fra LOs juridiske avdeling, hvorpå SPK vedtok å frafalle hele saken

I 2020 utbetalte SPK pensjonsytelser til rundt 260 000 medlemmer. Blant disse oppstår rundt 6300 tilbakebetalingssaker per år. Det omfatter etterlattepensjon, AFP, alderspensjon og uførepensjon. Det er ifølge Gran svært sjelden snakk om store summer.

Med advokathjelp lyktes Hagder og sønnen Rune i juni 2021, etter to år med uro, å få avverget et kommende krav fra SPK. (Eirik Dahl Viggen / NFF-magasinet)

LO i ryggen

– Jeg stusset over at SPK mente at medlemmet burde ha forstått at det var begått feil. Særlig når de regnet på nytt og la til et par hundre tusen. Hvordan i all verden skal menigmann holde rede på noe SPK selv feilberegner?

Det sier advokat Katrine Rygh Monsen på telefon fra LOs juridiske avdeling.

Hun tok saken på vegne av Solmyr og er på klientens vegne lettet over å ha vunnet fram.

Uten ei fagforening i ryggen, er alternativet å håndtere en slik sak på egen hånd, som ifølge Monsen er veldig vanskelig uten grundig kjennskap til regelverket.

– Det kan være folk som har dårlig råd i utgangspunktet. Da har du i hvert fall ikke råd til å gå til privat advokat med den risiko det er for å tape en sak og måtte ta omkostningene, sier Monsen.

Glad i jobben

Så var det verdt det å bli fengselsbetjent? Ja, mener Hagder Solmyr, til tross for strabasene.

– Man hadde kontakten med en spesiell type folk. Kriminelle må bare behandles på en litt annen måte enn andre. Dette er veldig følsomme mennesker. Du må være varsom med dem, de kunne overreagere kraftig og gjøre ting de ikke mente. Alle er individer som må behandles hver på sin måte.

