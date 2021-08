Fredrikstad kommune flytter fram flere tusen vaksinetimer

– Hipp hurra! Nå blir vaksinetimen din flyttet fram, skriver kommunen selv på egne nettsider mandag ettermiddag.

Der opplyses det at de som nå venter på dose to av koronavaksinen kan få framskyndet sine avtaler på grunn av stor leveranse av vaksiner.

– Noen blir flyttet fram 3–4 uker! De som venter på Pfizer i slutten av august og begynnelsen av september, vil få tilbud om å bli fullvaksinert allerede denne uka, opplyses det.

[ Skole- og barnehageansatte strømmer til for andre vaksinedose – nå utvides tilbudet ]

– Dette er en skikkelig gladmelding og vi håper alle som har anledning vil takke ja til ny time, uttaler kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

Kommunen skriver videre at i løpet av de neste dagene vil alle få tilbud om ny time, også de som har fått første dose med Moderna. Dersom den nye timen passer, er det bare å møte opp på Vaksinasjonssenteret på Værste. Dersom den ikke passer, må man ringe vaksinetelefonen på 69381108 og be om ny time.

– Ettersom det nå skal flyttes mange tusen timeavtaler, ber vi om at alle strekker seg ekstra langt for å få til å møte på den timen de får tildelt, oppfordrer kommunen.

Denne uka er det drop-in-vaksinering for både første og andre dose med koronavaksine. For dose to prioriteres de som jobber med barn og unge under 18 år. Ifølge kommunens egne tall har drøyt 1.500 mennesker benyttet seg av dette tilbudet i løpet av de fire første dagene.

[ Fredrikstad kommune: Ikke drop-in for innreisetesting ]