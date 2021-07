Skole- og barnehageansatte strømmer til for andre vaksinedose – nå utvides tilbudet

– Jeg fikk en e-post fra jobben min om at det tilbudet her eksisterte, så da tenkte jeg at jeg bare fikk slenge meg på, så er jeg ferdig med det, forteller barnehageansatt Marie Løkkeberg til Dagsavisen Demokraten mens hun venter på tur et godt stykk bak i køen utenfor vaksinasjonssenteret på Værste.

Fra og med onsdag åpnet Fredrikstad kommune for at de som jobber ved skoler, SFO og barnehager i Fredrikstad – både offentlige og private – og de som er i samme yrkesgruppe og bosatt i Fredrikstad, kunne få andre dose av koronavaksinen gjennom drop-in.

Første Pfizer-dag

Ifølge kommunens egen oversikt ble det i løpet av de to første dagene med tilbudet satt over 500 doser av Moderna-vaksinen.

– Vi er veldig fornøyde med oppslutningen første dag, og kjempeglade for at de som jobber i skole, barnehage og SFO stiller seg i kø for å beskytte både seg selv og barna. Men vi hadde ikke en like god oppslutning på dag nummer to med Moderna, og oppfordrer derfor alle lærere og SFO-ansatte til å komme på oppsatte drop-in-dager. Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig i denne gruppen skal møte opp og benytte dette tilbudet, sier teamleder Inger Johanne Bråten ved vaksinasjonssenteret.

Fredag var første mulighet for den samme yrkesgruppen til å få dose to av Pfizer-varianten som drop-in, og før åpningstid klokka 08.30 slynget køen seg fra inngangen til vaksinasjonssenteret, rundt kortsiden av bygget til motsatt hjørne.

– Nå trodde jeg at jeg kom tidlig, men det gjorde jeg tydeligvis ikke. Mange har sikkert stått her fra tidlig på morgenen i dag. Jeg tror det er mange som ønsker å bli ferdig nå, sier Marie Løkkeberg.

Ved åpningstid fredag strakte køen seg allerede rundt kortsiden av bygget som huser vaksinasjonssenteret i Fredrikstad. (Hermund L. Kjernli)

Åpner for flere

Fredag ettermiddag opplyser Fredrikstad kommune at enda flere yrkesgrupper som jobber med barn og unge under 18 år får muligheten til å bruke drop-in for å få dose to av koronavaksinen fra og med mandag.

I tillegg til å presisere at den nåværende ordningen også gjelder kulturskoler og inkluderer annet personell ved skolene og barnehagene som vaktmestere, renholdere, kontorpersonale, assistenter, opplyses det at følgende yrkesgrupper nå inviteres til å møte opp ved vaksinasjonssenteret:

Alle som jobber innen barnevern, inkludert de som er beredskapshjem

Alle som jobber i PPT-tjenesten

Alle som jobber i fritidsklubbene

Alle som jobber i Fredrikstadhjelpa 0-16

Alle som jobber med barn og unge under 18 år ved Frisklivssentralen, rehabiliteringstjenesten og tildelingskontoret

Alle som jobber ved et av bibliotekene

Alle som jobber i avlastningstjenesten

Tilbudet gjelder for både fast ansatte, vikarer og lærlinger. Det bes samtidig om at man har med dokumentasjon på hvor man jobber.

– Ingen må kastes

Fram til i alle fall uke 34 er det også mulig å droppe innom for etternølere som enda ikke har fått første dose, og disse blir henvist til en egen kø slik at ventetiden ikke skal bli for lang for noen av gruppene. Dette tilbudet var det rundt 100 Fredrikstad-innbyggere som benyttet seg av onsdag og torsdag denne uka.

Før drop-in-tilbudet for skole- og barnehageansatte ble lansert, satt kommunen på drøyt 4.000 vaksinedoser som må settes innen fredag 6. august. I løpet av neste uke vil det komme daglige oppdateringer på hvor mange doser som gjenstår.

– Vi har stor tro på at vi får brukt alle vaksinedosene før de går ut på dato, slik at ingen må kastes. Dette har vi gode planer for å få til, og kommer til å lykkes med, så Fredrikstads befolkning kan være helt trygge på at ingen av våre doser går til spille, fastslår Inger Johanne Bråten.

Tilbudet til de ansatte ved skoler og barnehager gjelder også neste uke. Da settes andre dose med Pfizer mandag og torsdag, og Moderna tirsdag, onsdag og fredag.

Fredrikstad kommune minner om at de som jobber i en annen kommune må ha med seg ID-kort fra skolen eller barnehagen man er ansatt ved, at man bør prøve å være tidlig ute fordi køen kan måtte stenges for innslipp en time før tilbudet avsluttes for dagen, og at det må ha gått minst 28 dager siden en fikk første vaksinedose for at man skal kunne benytte seg av tilbudet.

