– Mange tenker lukeparkering, men den blå asfalten beveger seg, sier Roger Finstad (52), havnesjef ved Son gjestehavn i Oslofjorden. Etter 13 år har han sett det meste av hvordan man ikke skal gjøre det når man legger til i en gjestehavn med feriebåt.

Finstad og havnevert Balder Mothes (20) sitter ved bryggeanlegget som gjennom en båtsesong har mellom 13.000 og 15.000 besøkende båter og cirka 50.000 gjester.

– Vi ser ofte at det er en del varianter av feilslått stolthet, folk som ikke vil ta imot hjelp når det hadde vært lurt, sier Mothes. Han har jobbet i gjestehavna i seks sesonger.

Jan Olav Johnsen, ansvarlig for gjestehavna i Lillesand på sørlandskysten, forteller om mange uerfarne folk forrige sesong.

– Merket det veldig i fjor. Det var langt flere som var ferske på sjøen enn tidligere år. Likevel gikk det stort sett bra. Båtfolk er veldig flinke til å hjelpe hverandre. Jeg så ingen som fortøyde selv, for å si det sånn.

For nybegynnere kan det å legge til være en av båtlivets største utfordringer. En familiemotorbåt er gjerne godt over 10 meter lang, veier fort 10 tonn og stopper ikke som en bil. I tillegg gjør vind og strøm at en båt aldri ligger helt i ro før den er fortøyd.

Man for all del ikke må stikke fram foten og prøve å stoppe en stor båt som er på vei mot brygga i litt for stor fart — Roger Finstad, havnesjef ved Son gjestehavn

I høysesongen er det ofte trangt om plassen ved landets gjestehavner. Det kan være krevende å legge til, da er det viktig at man vet hvordan båten oppfører seg. (NTB/NTB Tema)

Uerfarne båtførere

I fjor førte pandemisituasjonen til at flere enn noen gang søkte mot sjøen og valgte båtferie i Norge. Det er ventet at det samme vil skje i år. Finstad og Mothes bekrefter at innslaget av uerfarne båtførere er større en tidligere år.

– De aller fleste er flinke og viser båtvett, men det er også noen som er dårlig forberedt, og det kan gå ut over andre, sier Finstad.

Han trekker fram et typisk eksempel som gir andre som ligger ved brygga, angst for hva som kan komme til å skje.

– Kommer det en båt mot brygga med for høy fart, uten fendere, med far på loftet mens mor står alene på dekk med tau og unger, da vet vi at det kan gå galt. Hvis båten i tillegg har en knatrende baugpropell, og skipperen på toppen viser at han verken har tatt hensyn til vind eller strøm, blir det fort kaotisk.

Skulle det gå bra, har det gjerne medført en masse brå bevegelser og plutselige gasspådrag som skaper bølger og bråk i havna. Går det ikke så bra, kan det få kjedelige følger for andre.

– Hvis du er uforsiktig og dunker inn i en annen båt, kan du risikere å ødelegge ferien for flere enn deg selv. Knuses et båtvindu, får man ikke skiftet det før ferien er over.

Hold foten unna

Finstad og Mothes sier at man for all del ikke må stikke fram foten og prøve å stoppe en stor båt som er på vei mot brygga i litt for stor fart.

– Vi har sett folk som har blitt kjørt bort i ambulanse med knust bein etter å ha gjort det. Det er voldsomme krefter i sving, sier Finstad.

Begge to er nøye med å påpeke at de ikke ønsker å henge ut noen, men at det er viktig at folk forstår at det er vrient å legge til med båter som har et stort vindfang og et skrog som er laget for å skjære gjennom vannet.

Knepet er selvsagt å øve, men det bør du ikke gjøre en i travel båthavn. Her må man finne andre, mindre trafikkerte områder der man kan lære båten å kjenne.

Finstad har kjørt båt i over 40 år. Han startet med joller før han gikk gradene til større båter. Han mener det er mange som ikke har hatt den samme reisen i dag, men at folk kjøper eller leier seg en stor motorbåt uten å ha den nødvendige erfaringen.

– I fjor så vi unge som sa: «Pappa, vi sa du ikke skulle leie så stor båt», da han slet med å legge til.

Oppsøk hjelp

Er du over 16 år, er alt som kreves for å kjøre en båt på inntil 15 meter (50 fot) at du har tatt båtførerbeviset. Er du født før 1. januar 1980, trenger du ikke det en gang. Dette er en prøve som kun består av teori, det er ingen praktisk del.

– Utfordringen er at det ikke er noen krav utover dette. Jeg har tatt det opp i Sjøfartsdirektoratet flere ganger, sier generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). KNBF har 46.000 medlemmer fordelt på 382 foreninger.

Smith mener noe må gjøres. Slik situasjonen er i dag, blir det mye småskader, og han er sikker på at noen av de fatale ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring og strengere krav. Smith anbefaler på sterkeste at folk selv oppsøker hjelp før de setter i gang med en stor båt for første gang, eller hvis de har skaffet seg en båt som er svært ulik den de tidligere har hatt.

– Allier deg med en erfaren venn som kan bistå i starten, eller en båtforening. KNBF har 112 besiktigelsesmenn, rundt i hele landet, som er kompetente og kan hjelpe.

Båter i havn Selv om kysten er lang, hoper det seg opp i de populære gjestehavnene når båtfolket ferierer innenfor Norges grenser, som i Kragerø. (Geir Olsen/NTB Tema)

Kjøpe eller leie?

Et alternativ til båtkjøp er å leie. Det finnes flere aktører på dette markedet. Maritim Utleie har leid ut båter siden 2004 ved å formidle privatbåter gjennom sin portal. Her er det strengere krav til kunden, forteller daglig leder Martin Koren.

– Vanligvis setter vi et krav om at kunden må være over 24 år og ha båtførerprøven. I tillegg skal de ha erfaring fra en tilsvarende båt fra før av. Her ber vi om en referanse, eventuelt kan de komme med en egenerklæring. Hvis opplysningene ikke stemmer, står kunden ansvarlig om uhellet skulle være ute. Men dette har ikke vært noe problem, vi har en svært lav skadestatistikk, sier Koren.

«Parkeringsballong»

Havnevertene i Son sier at seilbåter er underrepresentert blant dem med uvettig atferd. Årsaken, mener de, er at en båt med to meter dyp kjøl og mast på et tosifret antall meter, i mindre grad appellerer til uerfarne.

Mothes sier det er én ting som står sentralt i en vellykket «båtparkering».

– Ta det med ro. Ha overblikk. I en båthavn kan det være mange stressfaktorer, inkludert andre båter som kommer og går. Så gjør klar alt før du kommer til havna. Legg ut fendrene, ha tauet klart, ha en plan for hva du skal gjøre.

– Vi opplever rett som det er at folk kommer helt inn i båsen uten ha tauet klart. Det har vært båter som legger til uten å ha blåst opp fenderne, eller «parkeringsballongene» som en av dem kalte det, sier Finstad.

Tall fra Finans Norge viser at det var en markant økning av meldte skader på fritidsbåter i fjor. Båtskadene økte med 25 prosent fra 2019 til 2020, og erstatningene økte med 20 prosent. Samlet erstatning i 2020 ble på 608 millioner kroner, noe som er rekordhøyt. Havari og andre materielle skader utgjør mesteparten, med over en halv milliard kroner.

En del båter har altfor høy fart mot holmer og skjær, brygger og andre båter — Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge

Båtfolk eller folk i båt

– Det er dessverre mange som mangler tilstrekkelig kunnskap. Det kan føre til grunnstøtinger og andre sammenstøt. En del båter har altfor høy fart mot holmer og skjær, brygger og andre båter, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Gutta ved båthavna i Son håper folk bruker hodet før de kaster loss og staker ut kursen mot en gjestehavn.

– Jeg hørte en gang en dame som sa: «I går kjøpte vi båt, så nå er vi båtfolk». Det er ikke sånn det fungerer. Det er et skille mellom folk i båt og båtfolk. Båtfolk har erfaring, respekt, kunnskap og ydmykhet, sier Finstad.





Ønsket oppførsel i gjestehavner, basert på Finstad og Mothes’ erfaringer

Ikke ta en plass der det er skiltet «reservert»

Ikke ta en plass fra en fast leietaker som er ute av havna en liten tur

Ikke legg en liten båt på det matematiske midtpunktet av en longsidebrygge forbeholdt store båter. Da får de store båtene ikke plass

Ikke fortøy der det er skiltet septiktømming, selv om du «bare» skal ha en is, en pølse eller gå en tur på polet

Ikke be havneverten «gå og plage noen andre», når de følger opp ubetalt havneleie. Det fungerer ikke å si at det ikke kom noen, det ordnes via en app eller automat

Ikke tøm portapottien i dusjen på serviceanlegget

Ikke stjel toalettpapir

Ikke legg søppelposer med rekeskall eller bleier i dunker som er merket med kun papp eller kun plast. De tømmes ikke av renovasjonsfirmaet

Vis hensyn, man ligger tett og lyden bærer langt på sjøen.

