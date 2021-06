Ny undersøkelse viser at barns svømmeferdigheter er på et bunnivå

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet.

[ Kulturskolen flytter inn på SFO (+) ]

Hele 41 prosent av de spurte 10-åringene sier de ikke kan svømme 200 meter. 28 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet, melder NRK. Det er det dårligste resultatet siden første undersøkelse ble gjort i 2003.

Utviklingskonsulent Jan Kjensli i Svømmeforbundet tror forklaringen på det svake resultatet er for lite svømmeundervisning på skolen og at kvaliteten på undervisningen er for dårlig.

– Det er alvorlig at tallene har gått ned med tanke på at man har fått nye kompetansemål i 2015, sier han.

[ Sommerskolen 2021 blir større enn noen gang – og helt gratis ]

Kompetansemålene sier at barna skal være svømmedyktige ved å kunne falle uti på dypt vann, deretter svømme 100 meter på magen, så underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stanse og hvile i tre minutter, så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Følg oss på Facebook og Instagram!