Naturen som fristed: Hvordan få barna til å elske å gå tur

Det er ikke bare vi voksne som blir stressa. Stressede barn helt ned på babystadiet er ikke uvanlig, fortalte barnelege Bente Krane Kvenshagen da vi snakket med henne i fjor.

– Det er gjerne en relasjon mellom stressnivået til barna og til foreldrene, presiserte hun.

[ Nyt penværet i sør mens du kan – neste uke snur det ]

En strøm av sanseinntrykk

Og selv når vi foreldre ikke er så stressa, er likevel barnas hverdag preget av forventninger – fra foreldre, lærere, venner og, ikke minst, en selv.

– Barn i barnehage eller på skolen utsettes for mye lyder, beskjeder, forandringer og masse sanseinntrykk. Stadig flere barn og unge ser dessverre ut til å oppleve stress, sier Marianne Storm i Fredrikstad Aktivitetsråd.

Hun mener vi bør bruke naturen enda mer i jakten på fritidsaktiviteter uten prestasjons- og forventingskrav.

Naturen tar imot med åpne armer uten å forvente noe tilbake fra oss. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

[ Oppfordrer unge stemmer til å dele ærlige koronahistorier ]

Pinner og bark mot digital moro

– I naturen finner vi ro, vi får senket skuldrene og vi får lavere puls. Her kan vi hente oss inn og nyte enkle fritidsaktiviteter som gir mye tilbake. I Aktivitetsrådet heier vi på bynært friluftsliv og gode turmuligheter. Dagens samfunn er preget av stillesittende hverdag og vi trenger arenaer der vi kan bevege og utfolde oss, sier lederen for Aktivitetsrådet.

Høres fint ut? Ja, men hvordan få barna til å elske turgåing i konkurranse med Fortnite, Roblox og Netflix? Marianne har fem tips som kan hjelpe deg litt på veien.

Leder i Fredrikstad Aktivitetsråd, Marianne Storm, har gode råd for deg som vil gjøre poden til en liten friluftsentusiast. (Lars Tore Berger)

[ Turtips: – Det herlige kulturlandskapet leder tankene til Syd-Sverige ]

1. Forberedelse

– Pakk i forveien og ta gjerne med litt ekstra skift tilfelle det er uhell på tur. Særlig turer med de minste barna er ofte preget av mange stopp og utforsking. Treningstightsen kan bli for kald for slike turer, så kle deg godt sånn at du selv har tålmodighet til å ta deg tid til et langsomt tempo. Og ikke glem førstehjelpsutstyr. Et plaster kan fort være gull verdt!

2. Medbestemmelse

– Gi barna to-tre valgmuligheter for hvor dere skal gå eller hva dere skal se. Noen barn syns det er spennende å være med å velge og dette kan vekke interessen for turen. Selg inn forslagene med entusiasme og løft frem det hyggelige med opplevelsene som følger med turen. La turentusiasmen smitte over på dem.

3. God mat og drikke

– Det er lov å ta med ferdigmat, baguetter, restemat og annet snadder. Å lage avansert mat på tur med barn er både stressende og krevende. Lag den maten du har lyst til å lage og vent med kokkeleringen til dere skikkelig drevne. Litt frukt eller grønnsaker ved siden av gjør et godt måltid. Og kos dere! Ha med kakao, juice, saft, kjeks, mashmallows, rosin eller annet. Det er med på å skape de hyggelige opplevelsene som gjør at både voksne og barn har lyst til å gå flere turer.

4. Start enkelt

– Ta småturer i starten. Ned til nærliggende friluftsliv, bekken i nabolaget, skogen ved borettslaget eller nærmeste park. Tre kilometer kan oppleves som en topptur for et lite barn. Det er bedre med en kort tur der barna ønsker å gå på tur igjen senere. Gjør det enkelt for deg selv og planlegg en mindre tur med opplevelser. Dette senker forventningene og stressnivå hos oss voksne.

5. Ta frem nysgjerrigheten!

– Å gå tur er spennende og utfordrende. Vi voksne har lett for å overse sanseinntrykk eller utfordre oss selv. Her er barn flinke. Det er viktig for barna å få lov til å utforske og oppdage underveis. Naturen har mange opplevelser å by på. Det er mye å se på, høre, berøre og føle. Hvor mange forskjellige fugler hører vi? Ser vi noen froskeegg? Stopp opp og ta naturen innover dere.

- Ta dere tid til å sitte ned og bare ta naturen inn, sier Marianne Storm i Aktivitetsrådet. Hun er opptatt av at vi skal legge lista lavt for å få fine opplevelser ute. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

---

Tips til aktiviteter på tur

· Gjemsel – fleste leker kan gjøres ute

· Foto – finn flotte figurer å ta bilde av i forskjellige vinkler

· Kunst – lag kunst med det du finner i skogen

· Barkebåtrace – bruk bark til å lage båter i bekken

· Fisketur – ta med fiskestanga og prøv lykken

· Buldretur – klatre i fjellsprekker med lave høyder

· Hengekøyetur – opplev naturens ro fra hengekøya

· Turbingo – skriv ut fra nett og let etter «fem på rad».

---

- Ta med middagen eller kveldsmaten ut, råder lederen i Aktivitetsrådet. Ikke bare smaker det ekstra godt med mat i friluft, men du slipper også unna søl hjemme. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Få være beste saker i nyhetsbrev fra Demokraten!