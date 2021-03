Dekk på vogntog var ubrukelig – skrev ni gebyrer for dårlige dekk

Det trafikkfarlige vogntoget, med dekket som bildet viser, ble stanset av Statens vegvesen tidligere i uka, da etatens kontrollører tirsdag tok en nærmere titt på tungtransporten over riksgrensene på Svinesund og i Ørje.

Veivesenet kontrollerte 51 tunge kjøretøy denne dagen og skrev til sammen ut 21 gebyrer – ni av dem for dårlige eller ubrukelige dekk.

De fleste som ser det dekket der og får vite at det var i bruk på et vogntog vil naturlig nok rive seg i håret og riste på hodet. — Øyvind Grotterød, Statens vegvesen

– De fleste som ser det dekket der og får vite at det var i bruk på et vogntog vil naturlig nok rive seg i håret og riste på hodet. Vi ser dette mange ganger i uka, og noen ganger avdekker vi tungbiler som kjører med flere dekk i slik tilstand. Kommer du kjørende på et sånt føre som vi hadde fredag morgen med sånne dekk, får du ikke noe friksjon mot veien. Da har du heller ikke noe på veien å gjøre, poengterer fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen overfor Dagsavisen Demokraten.

– Det er krise

Da vi snakker med ham, har han ikke tilgang på informasjon om hvor store summer det ble gitt gebyrer for eller hvor mange tungbiler de ni dekkgebyrene var fordelt på.

– Det kan ha vært ni forskjellige vogntog med ett dårlig dekk hver eller ett og samme kjøretøy med åtte ubrukelige dekk.

– Det dekket der kan du vel bruke til å ake på hvis det er glatt nok underlag?

– Ja, det dekket er direkte trafikkfarlig. Hvis ett og samme vogntog har flere slike dekk, er det selvsagt enda verre: Det er krise, slår Grotterød fast.

I et slikt krisetilfelle vil Statens vegvesen vurdere andre sanksjoner enn bare gebyr.

– Ja, en sjåfør med flere slike dekk viser jo en mangel på respekt for trafikksikkerheten. Gir du så blanke, har du ikke noe på veien å gjøre, sier Grotterød, som leder kontrollørene som nesten daglig sjekker tilstanden på et utvalg tungbiler over riksgrensene i Østfold og finner grunner til å sanksjonere rundt halvparten av dem som stoppes for kontroll.

Uten peiling på kjettingbruk

Tirsdagens kontroller resulterte i at 21 av 51 tungbiler ble ilagt kjøreforbud og at 34 av dem fikk skriftlige pålegg om utbedring av feil og mangler.

Sju av de 21 gebyrene ble skrevet for overlast, som også resulterte i kjøreforbud for to av dem.

Et litauisk vogntog ble stoppet med overlast og dårlige bremser på tilhengeren, og fikk overlastgebyr, måtte tømmes og kjøres til verksted for reparasjon. Det samme ble konsekvensen for et svensk vogntog, som også hadde alvorlige sprekker i ramma på tilhengeren, ifølge veivesenets rapport.

Ved kontrollstasjonen i Ørje ble et litauisk vogntog stoppet med sprekk i en bremseskive foran, en type tungbilskade vi har omtalt en rekke ganger tidligere og som Statens vegvesen advarer sterkt mot og betegner som et gjentakende problem i tungtransporten.

Også flere kjettingsyndere ble avslørt tirsdag.

– Det er også et vanlig problem, at flere har med kjettinger som vi ser fort at ikke passer til bilen de kjører, men heller til personbilen de har hjemme i garasjen. I tillegg er mange av sjåførene ikke i stand til å bruke kjettinger riktig eller til å montere dem på hjulene. Noen har ikke peiling i det hele tatt, og da hjelper jo kjettingene lite, påpeker Grotterød.

