Lange Flate-Fjell skaper Facebook-engasjement for Flora

Av Arne Børresen

I Facebook-gruppene «Fredrikstad - Gamle bilder» og «Gamle bilder fra Fredrikstad» har 65-åringen lagt ut et historisk bilde av Flora i håp om å få gjenåpnet Kirkeparken-restauranten som nå har vært stengt i et år. Innleggene er delt, kommentert og gitt likerklikk av mange som deler Fjells entusiasme for en gjenåpning. Nå har også Fjell startet gruppa «Vi som husker hvordan og hva Flora har betydd for mange av oss.», som allerede har fått en del medlemmer.

I Facebook-gruppa «Vi som husker hvordan og hva Flora har betydd for mange av oss.» ligger det et stort utvalg av historiske bilder av Flora. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Ikke som en butikk på et kjøpesenter

For etter fjorårets brann på restaurantens toaletter – som kommunen driver i samarbeide med eieren Zafar Iqbal Raja – er det verken solgt så mye som en softis eller en kebab på stedet. Det er ganske nøyaktig et år siden.

Overfor Demokraten opplyste imidlertid et av Rajas nære familiemedlemmer i fjor sommer at gjenåpningen skulle finne sted 31. juli. Men så har ikke skjedd.

Om sitt engasjement for stedet sier Jan Edgar Fjell dette til Demokraten:

– Raja er jo en veldig hyggelig, raus kar som har gledet mange i denne byen de siste 20-åra. Han stiller opp på alle måter, også utenom jobb. Selv har jeg ikke hatt kontakt med ham på lenge, dessverre. Men ikke desto mindre stiller jeg spørsmålet: Er det noe vi som bor i Fredrikstad kan gjøre for ham dersom han eller familien har problemer med å få gjenåpnet Flora? Vi må huske at Flora er ikke noe hvem-som-helst-butikk i et kjøpesenter – det er et samlingssted folk i denne byen har hatt et forhold til de siste 60 åra. Alle venter vi på å få kjøpt den første softisen på Flora når det stunder mot 17. mai! forteller den alltid engasjerte Fjell til Demokraten.

– Flora kan ikke være en stengt restaurant, med andre ord?

– Nei. Med en slik plass Flora har både fysisk i Kirkeparken og i publikums hjerter, vil jeg si det er et folkekrav at stedet må holdes åpent. Men som sagt; det er mulig Raja eller familien har støtt på problemer som gjør at de trenger hjelp fra utsiden. Derfor denne Facebook-aksjonen, påpeker Jan Edgar Fjell.

LA SEG FLATE. De hadde ingen anelse om at Zafar Iqbal Raja var Flora-byggets rettmessige eier, politikerne som ville ta over lokalene for å lage softis-bar som på 1970-tallet. - Unnskyld, Raja - dette var usedvanlig dumt! medgir Hans Ek (Sp) og Svein Erik Thorvaldsen (Ap). (Erik Wiggo Larsen)

Etter hva Demokraten har fått opplyst har Floras profilerte eier Zafar Iqbal Raja flyttet til Pakistan, mens driften er overlatt til sønnen Danesh. Her fra september 2016 hvor kommunen med Hans Ek (Sp) i spissen ville overta Flora til tross for at eiendommen tilhørte Raja. Foto: Erik Wiggo Larsen

En restaurant i vinden

Zafar Iqbal Raja har som driver av Flora siden 1999 vært eksponert i media en rekke ganger. Ikke minst kom han i fokus i september 2016 da kommunen ville kaste ham ut slik at idéen om å lage en ren is-bar som i tidligere tider kunne realiseres.

Bare to dager før formannskapet skulle treffe det endelige vedtaket, kom Demokraten på sporet av et eiendomsskjøte datert 15. november 1999. Dokumentet slo fast at Raja var den rettmessige eieren av Flora-bygningen – og ikke kommunen, slik rådmannen selv trodde.

Få måneder senere, etter at en beklagelse var overlevert av politikeren Hans Ek (Sp), kom kommunen imidlertid Raja i møte med den mye omtalte toalett-avtalen. Hvor Raja skulle få en lønn på 300.000 kroner året for å holde vedlike et toalett-anlegg som ikke minst brukerne av lekeplassen i Kirkeparken senere har hatt glede av.

Demokraten har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med både Zafar Iqbal Raja og sønnen Danesh Raja uten så langt å lykkes.

Karakteristiske Flora har holdt dørene stengt siden toalett-brannen i slutten av februar 2020. (Arne Børresen)

