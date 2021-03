Estisk sjåfør brøt siktkrav for tredje gang

Sjåføren fra Estland ble søndag kveld, for tredje gang, tatt med for mange gjenstander i fronruta på grensa, slik at det går utover sikten hans fra førersetet i traileren.

Han er langt ifra den eneste. Selvforskyldt dårlig sikt er en av gjengangerne det syndes mot blant tungbilsjåfører som passerer grenseovergangene på Svinesund og Ørje. Det viser Statens vegvesens daglige rapporter.

Esteren var på vei over grensa i Ørje da han fikk pålegg om å rette opp i siktblunderen.

Av de 12 tungbilene som ble stanset for kontroll på de to grenseovergangene søndag, fikk seks av dem kjøreforbud og åtte fikk skriftlige pålegg om utbedringer. Veivesenet skrev for øvrig ut tre gebyrer for feil på dekk og ett for overlast, og leverte i tillegg én anmeldelse til politiet.

