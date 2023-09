Janne jobber for at flere skal mestre livet: – Jeg tror vi er blitt mer åpne

---

Hvem: Janne Katrine Gundersen

Hva: Sykepleier, aksjonsleder i Gå for å leve og kontaktperson i LEVE Østfold

Hvorfor: Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres 13. september i Fredrikstad

---





Janne Gundersen. (Privat)

Selvmord er et vanskelig tema. Hvorfor kvier vi oss sånn for å snakke om det?

– Det er vanskelig å svare på. Selvmord er ytterste konsekvensen av å ha mistet livets håp, tro og styrken til å våge å se for seg en endring på livets sti. Det er ikke alle som har psykisk sykdom, og selvmord er jo ikke lik psykiatri. Når det først har truffet der det treffer, er det ofte et lammende sjokk som de fleste ikke trodde kunne skje. Vi vet at alle kan dø av ulike sykdommer eller i en trafikkulykke. Vi passer på barna våre og ber dem om å bruke hjelm. Men jeg tror ikke vi tenker over selvmord som en konsekvens av ulike risikofaktorer, fordi det er så jævlig skummelt. Og det er det!

Men det er kanskje viktig at vi nettopp tør å snakke sammen?

– Jeg tror det er viktig å være klar over at negative tanker kan ta liv, uavhengig av hvem man er, livssituasjon, fysisk eller psykiske utfordringer. Det angår oss alle, og vi vet ikke hvem som går med selvmordstanker.

Har vi blitt flinkere på å være åpne om det som er vanskelig?

– De unge vokser opp med mye mer åpenhet enn i hvert fall jeg gjorde. Jeg velger å tro at vi er blitt mer åpne. Kanskje har ikke samfunnet alltid alle verktøyene til å ta imot alt som kommer fram, men unge læres opp til å våge å prate litt, på en helt annen måte enn bare for få år siden.

I 2021 var du med på å starte aksjonen Gå for å leve. Kan du ikke fortelle litt om hva det er?

– Det er en landsdekkende selvmordsforebyggende aksjon, som ble starta av meg og tre andre. Vi ønsket å gjøre håp om til handling. I år, 2023, ble aksjonen tatt med inn i Leve Norge, Landsforeningen for etterlatte. Jeg er aksjonsleder for hele Norge, har sosiale medier og oppfordrer til arrangementer, og er kontaktperson om noen vil lage gågrupper. Det kommer mer og mer fram dette med trening og psykisk helse. Gå for å leve fokuserer på det å gå, for det må være rom for at noen har fysiske eller psykiske utfordringer med trening, men de fleste kan komme seg ut. Om det er på verandaen eller i naturen, en kjøretur for å sette seg på en benk. Gå for å leve er ment som både fysisk og mental overvinning.

[ Alvilde Kaspersen (13) rørte juryen med tekst om sorg og ensomhet ]

Verdensdagen skal markeres over hele landet. Hvordan markeres den i Fredrikstad?

– Sammen med et par av gutta fra Fontenehuset begynte LEVE Østfold, med meg som arrangementansvarlig, å jobbe med å markere verdensdagen for selvmordsforebygging i Østfold og Fredrikstad. Stian Solli med band og Maria Mohn skal ha konsert på båthuset på kvelden, de sa ja med en gang. Vi har prøvd å samle inn penger for å gjøre alt gratis, og flere pengegaver vi har fått inn sørger for at vi kan gjøre det. Ordfører Siri Martinsen og kommuneoverlege Anne Kristine Nitter kommer også. Det er åpent for alle! Det blir rosetog på dagen, som jeg tror blir veldig sterkt. 610 roser er bestilt, som et symbol for de som mistet livet i selvmord i 2022. Det er mange roser og mange døde, og rundt dem er det enda flere etterlatte. Vi går til Håpets Katedral, der står sogneprest Hege Fagermoen og leder i Dialogforum, Tariq Alsagoff, med appeller. Leve Østfold markerer verdensdagen den 13. september, for å få med flest mulig. Alle videregående skoler og kommuner er invitert til å komme på markeringen. Det blir lav takhøyde, og det er plass til alle uavhengig av alder, religion og kjønn.

– Jeg har mista far og lillebror til selvmord. Det er fordi jeg har opplevd dette nært på kroppen at jeg er så aktiv, og sammen med resten av styret i LEVE Østfold ønsker vi å markere så stort i Østfold i år.

Hva gjør deg lykkelig?

– Blir veldig glad av gode samtaler, barna mine og at folk har det bra. Og å ha det artig, være på festival, og oppleve nye ting.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Den doble sorgen – presten som mistet to barn og troen på Gud» av Odd Eidner. Den gjorde sterkt inntrykk i mitt eget sorgarbeid. Og «Morgen i Jenin», av Susan Abulhawa.

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg er mamma, om det er lov å si? Og at jeg har et nært og godt nettverk.

Det er fint og lov! Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– At jeg kunne trylle bort vonde tanker hos alle mennesker.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Er det nå du skal spørre vennene mine? Hehe. Jeg er glad å gå på fest, selv om det ikke skjer så veldig ofte. Festivaler, venner , snakke med folk, og ta et glass vin eller to i lystig lag.

Hvilke tre personer skulle du helst invitert på middag?

– Kunne godt ha invitert Kong Harald og Bruce Springsteen. Og en morsom dame. Pernille Sørensen!

Det ville blitt en middag med rom for å skeie ut litt!

– Kong Harald med sherry! En fin gjeng.

[ – Vi snakker for lite om at livet er skikkelig utfordrende ]