– Jeg er veldig letta for at det gikk bra!

Alvilde Kaspersen (13) har nettopp stått på utescenen på St. Croix-huset og lest vinnerbidraget i skrivekonkurransen «Få ut finger’n», der barn og unge har blitt oppfordret til å skrive om hva de har følt og opplevd under pandemien.

Teksten hennes handler om den elleve år gamle jenta Askepott, som våkner en morgen og forventer en helt vanlig dag, men som isteden får den vonde beskjeden om at onkelen hennes har tatt sitt eget liv. Askepott håper at 2020 kan bli et år hvor det lyse kan vinne over det mørke. Så kommer pandemien og gjør alt litt vanskeligere. Det er Askepott vi leser om, men det er Alvilde sin historie.

Fordi juryen likte Alvilde Kaspersens tekst om sorg og ensomhet så godt, stakk hun av med hovedpremien, et gavekort på mopedførerkort fra Pers Trafikkskole. (Ylva Lie Bjerke)

– Det var naturlig å skrive om det, sier Alvilde.

Etter tapet av onkelen skrev hun dagbok om hvordan hun hadde det, og det hjalp henne mye. Å skrive ned tankene, er litt som å si det til noen, forteller hun.

– Vi snakka mye om det hjemme, og om hvor viktig det er å ikke skyve ting under teppet eller gå med vonde tanker alene.

Teksten løfter frem hvordan man kjenne på en ensomhet når hele landet går i lock-down, men og at man ikke er alene om å ha det sånn. For den ærlige og modige teksten vant Alvilde hovedpremien, mopedførerkort levert av Pers Trafikkskole.

Har sett behovet

En av initiativtakerne, Per Olav Mydske (Skranglebein), var klar på at konkurransen skulle være et lavterskeltilbud. Alle mellom 9 og 22 år kunne sende inn tekster, og tema og sjanger var valgfritt. Men det skulle handle om noe de unge selv hadde kjent på eller opplevd gjennom pandemien, være seg positivt eller negativt. Og med 200 innsendte bidrag, tror Mydske at det har vært behov for en sånn type konkurranse.

– Jo lenger man går i en sånn vanskelig tid vi har vært i, jo vanskeligere kan det bli for dem som egentlig klarer seg greit. Og så blir de kanskje bevisst på å ikke si fra om de har det tungt, fordi de vet at det er andre som har det verre. Kanskje føler de at de ikke egentlig kan ha det tungt. Og det er litt ideen bak det hele, å få blåst ut litt.

Per Olav Mydske (Skranglebein) kunne fortelle to av vinnerne at de får gå på alle FFK-kamper ut sesongen. FFK-spillerne Stian Stray Molde og Love Reuterswärd syns det var moro å kunne bidra. (Ylva Lie Bjerke)

Blant premiene var også studiotid i et lydstudio, sesongkort til både FFK- og Stjernenkamper, Månefestivalpass og billetter til Tusenfryd. Det er ikke helt tilfeldig, ifølge Mydske.

– Vi har prøvd å ordne dem opplevelser de ikke har hatt tilgang til det siste året, mest mulig sånne «ut av huset»-premier. Premier som motiverer til videre skrivelyst og utvidet forståelse av hvilke frukter det kan bære, det å få ut dritten sin, lære seg å formulere den ordentlig og gi den bein å gå på.

Alle som har deltatt får i tillegg to digitale linker, med masse materiale laget av norske artister og rappere som skal hjelpe deltagerne med videre skriving.

Det var mange som møtte opp på St. Croix for å få med seg både premieutdeling, og kulturelle innslag fra Fargespill Østfold. (Ylva Lie Bjerke)

