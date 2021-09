Hvem: Gro Heidi Hassing (51)

Hva: Eier og hunde-/spesialsøkinstruktør for Hassing hundeskole i Fredrikstad.

Aktuell: Stor pågang og suksess med hundekurs både for valper og voksne firbeinte familiemedlemmer.





Gratulerer. I mai startet du hundeskole, og fra første dag strømmet det til med lærevillige hundeeiere. Hva er suksessoppskriften?

– Tusen takk! Ja, det har vært litt av en pangstart for å si det mildt. Jeg tenker at det er viktig å ha sterkt fokus på trivsel for både to- og firbeinte. Hundetrening skal være gøy og relasjonsbyggende. Jeg baserer også kursene mine på en del teori for å gi hundeeierne kunnskap og forståelse for hundens atferd, dette er noe jeg brenner for. Det er viktig at eierne ikke bare lærer øvelser, men også forstår hunden sin og sammenhengen. Etter mange år som hundeinstruktør i Fredrikstad hundeskole, har jeg også vært heldig å få tilbake mange av mine tidligere elever.

I tillegg til stor lidenskap for hundetrening er du regnskapsansvarlig i et firma som heter IBalanse. Hvorfor føler mange at de er i ubalanse i forholdet til sin hund?

– Ja, det å være i balanse er absolutt viktig i andre sammenhenger også. Jeg tenker at det ofte blir ubalanse mellom hund og eier på grunn av kommunikasjonssvikt, mangel på kunnskap og forståelse. Det er ofte bare små justeringer som skal til for at øvelser og atferd lykkes og tar en annen vending. Ofte forsterker vi hundeeiere atferd vi ikke vil ha uten å skjønne det.

TV-serien «Fra bølle til bestevenn» er tilbake. Hvordan bidrar slike programmer til en bedre forståelse av hundeholdet?

– Det å forstå hunden sin er alfa og omega. Maren og TV-serien er med på å ufarliggjøre det å spørre om råd og hjelp. Det er fint at seerne får ta del i problemløsningen. Med prøve- og feilemetodene får de se hvordan atferd forandrer seg etter hvert som treningen skrider fram. De ser at det nytter bare man tar tak, er tålmodig og ikke unnviker problemene.

– Det er aldri feil å be om hjelp. Man er ikke en dårlig hundeeier selv om man ikke får til alt med en gang, sier instruktør Gro Heidi Hassing. Her er deltakerne på et av valpekursene på tur i skogen. (Privat)

Du og hundeekspert Maren Teien Rørvik har en ting til felles når det gjelder alt innen hundetrening. Positiv innlæring. Hvor ble det av strupehalsbånd og strøm?

– Strupehalsbånd og strøm er heldigvis ikke så utbredt lenger, jeg kaller det mangel på kompetanse når disse tingene blir brukt. Tenk hvis man satt på skolepulten og ble tilført strøm hver gang man regnet feil, eller fikk feil på oppgaver som lå over kompetansenivået man har. Det lukter ikke akkurat god innlæring av sånt. Det å lære noe skal være gøy, så gøy at man vil lære mer. Før gjorde hundene det de ble bedt om fordi de var redd for konsekvensene – nå spiller hund og eier på samme lag og har gjensidig respekt og forståelse. Det er viktig å forsterke den atferden man vil ha, da gjentar den seg.

Man skal ikke ha vært lenge på trening sammen med deg for å registrere et enormt energinivå. Hvor henter du drivkraften?

– Jeg er en sosial person som elsker folk, dyr og det å skape noe. Jeg brenner veldig for det jeg driver med og synes jeg har verdens beste jobb. Herlige ekvipasjer gir meg enormt mye. Det ble et stort savn da jeg i en periode valgte å «bare» ha en fulltidsstilling, og ikke avholde kurs på kvelden. Da den faste hundegjengen jeg har trent i mange år nektet å gi seg, laget firmanavn, logo og trykket opp profilklær (uten at jeg visste noe) – ja, da var det ikke vanskelig å gå tilbake til jobben som jeg elsker over alt på denne jord. Denne gjengen er bare fantastisk!

… men så fikk du nylig et varsel om å ta det litt roligere?

– Jeg er en type som «gønner på» med engasjement og iver på flere plan, men selvfølgelig – jeg er ikke 19 år lenger. Nå har jeg forstått at det er viktig å lytte til kroppen. Når det er sagt er jeg overbevist om at jeg kommer til å bli 192 år – på ren trass – og være yrkesaktiv til the bitter end.

Hva bør man tenke på før anskaffelse av hund?

– Man bør tenke på at hunden skal bli et fullverdig familiemedlem som har sine faser og behov. En hundeeier forplikter seg til mange år med prioriteringer, utfordringer og innsats – men får igjen uante mengder med kjærlighet, hengivenhet, opplevelser og gylne øyeblikk.

Er det mange som velger feil hunderase?

– Ja, mange vet ikke helt hva de får i «gavepakka» sammen med rasen de velger. Alle raser er avlet til noe, og det er lett å velge hunderase ut ifra utseende. Noen glemmer å ha fokus på om bruksegenskapene passer inn i familien.

Før du løper til nye innkallingsøvelser og go`bitsøk – gi oss et skikkelig godt tips til hundeeiere som sliter med sine firbeinte.

– Det er aldri feil å be om hjelp. Man er ikke en dårlig hundeeier selv om man ikke får til alt med en gang. Alle hundehold har som regel utfordringer en eller annen gang – man skal ikke ha det noe bedre enn andre hundeeiere. Jeg sammenligner det litt med å følge opp barn, som har sine trass- og aldersfaser. Det er viktig å ha en god relasjon, som danner grunnlaget for trygghet og samspill. Ikke gi opp – det blir som regel både folk og hunder av dem!

Heidi Hassings hundegjeng nektet å gi seg. De laget firmanavn, logo og trykket opp profilklær til den erfarne instruktøren. Dermed ble Hassing hundeskole etablert. (Privat)

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det må bli lommeboka tror jeg. Er langt ifra en lesehest og tror ikke jeg har lest en eneste bok siden jeg studerte etologi for en god del år siden. De pensumbøkene var interessante synes jeg, med fare for å bli kalt nerd.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med døtre, familie og gode venner gjør meg utvilsomt lykkelig – de er viktige for meg! Jeg er veldig god til å sette pris på de små hverdagslige tingene. Og det å hive sekken på ryggen, ta med hengekøya og venninnegjengen til skogs og sove ute i naturen i helgene – er også balsam for en arbeidsmaur, og noe som gjør meg lykkelig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg på hummertur med kokosboller og cola zero, eller legger vekk mobilen for å være utilgjengelig i en periode (som sikkert skulle ha vært lenger).

Er det noe du angrer på?

– Jeg har en egen evne til å fokusere framover og ikke bakover – fordi det som har skjedd/ikke skjedd får jeg ikke gjort noe med. Det er bedre å fylle livet med erfaringer, enn å bruke tiden på å angre.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Teleportere meg, da hadde jeg rukket enda mer og sluppet reisetid og reiseutgifter mellom stedene.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe som var sterkere enn Tarzan, morsommere enn en fødselsdag og med strømper så lange som dagen før julaften.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Dyrenes rettigheter og velferd.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Michelle Obama, Kong Harald (vi har tross alt bursdag på samme dag) og Anton fra Bølle til bestevenn (jeg tror vi hadde hatt litt å snakke om).