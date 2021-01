Annett Helén Evensen

LO i Fredrikstad

Du bruker masse tid på nett og i sosiale medier og mener på at dette er sentralt styrt. Ja vel, men hvis nå endelig alle verdens ledere har blitt enig om en felles plan for verdensherredømme og frykt, så skal jeg være den første til å ta av meg hatten.

Jeg er en av dem i risikogruppa, ikke bare for én diagnose, men for tre. Jeg er ikke redd for å dø, men jeg er redd for å bli syk.

Du kan gjerne mene at du er tidligere spesialsykepleier, hete Kari Jaquesson eller at du var politisk aktiv i helseutvalget en gang på 1990-tallet, og si at alt er bare oppspinn for at noen ønsker å undertrykke folket.

Jeg bryr meg ikke om din mening. Jeg har ikke et eget behov for å overleve, jeg har bare et behov for at dere tar hensyn til at jeg ikke vil bli syk.

Vis alle du møter kjærlighet på avstand. Ikke for meg – men for de du er glad i.

