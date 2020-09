Tage Pettersen

Ingjerd Schou

stortingsrepresentanter for Østfold (H)

Det handler om at norske brukere og pasienter skal få rask og god behandling der de selv ønsker det. Vi har en god offentlig helsetjeneste i Norge. Det er kjernen i vårt helsesystem. Men det består også av mennesker som driver private smerteklinikker, med rusomsorg eller rehabilitering. Det er ikke flust av dem. Men hendene er like varme, selv om Arbeiderpartiet og venstresiden vil få deg til å tro noe annet.

Historien Tonje fortalte i NRKs dokumentarserie «Helene sjekker inn» viser hvorfor fritt behandlingsvalg er nødvendig. Tonje hadde alvorlige psykiske lidelser og hadde flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv. I årevis hadde hun fått behandlinger som ikke virket for henne. På et privat behandlingstilbud hun selv valgte, endret situasjonen seg. Hun gikk fra å ha et ønske om å avslutte eget liv til å ønske å leve. Hun gikk fra å være pasient, til å bli arbeidstaker.

Dette er fritt behandlingsvalg. Det handler om å sette pasienten foran systemet. Retten til å velge seg mellom private og offentlige helsetilbud uten å måtte betale av egen lomme er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet vil ta fra oss. Skroter vi dette systemet, vil de som har lommebok til å kjøpe seg forbi køen fortsette å gjøre det. Da sitter vi igjen med et todelt helsevesen, større forskjeller og større sårbarhet.

Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013 var helsekøene lange og mange ventet lenge på behandling. I løpet av de siste syv årene har vi styrket sykehusøkonomien. Vi får også hjelp fra private og ideelle krefter. For eksempel finner vi her i Østfold; Volvat medisinske senter i Moss og Fredrikstad, Sarpsborg spesialistsenter, Faust medisinske senter i Fredrikstad og Colosseum Faust i Moss. Det handler om samarbeid. Om å løse små og store utfordringer for pasientene. Til alles felles beste.

For det er faktisk sant som Arbeiderpartiets partileder, Jonas Gahr Støre har blitt sitert på: «vårt offentlige helsevesen sto som en klippe gjennom korona». Det gjør den fortsatt, med god og helt nødvendig bistand fra private aktører. Feberklinikker som tester oss, og private laboratorium som jobber på spreng for å gi oss svaret vi venter så sårt på. Positiv eller negativ.

Vi må fortsette å bygge på den sterke, offentlige helsetjenesten som vi har. Samtidig må vi ta i bruk alle krefter som kan få behandlingstiden ned og kvaliteten opp, enten de er offentlige, ideelle eller private. Vi må samarbeide mer, ikke mindre.