– I startåret 2014 var rittet ikke innom verken Fredrikstad eller Sarpsborg, men ellers har en del av traseen alltid vært innom minst en av de to kommunene, forteller rittdirektør Roy Moberg til Demokraten.

Alle de beste profflagene i verden har meldt sin ankomst til Ladies Tour of Norway i slutten av august, et ritt som altså er en del av World Tour – syklingens øverste liga.

Dugnad og frivillighet

Firedagersrittets sjette utgave vil for første gang gå innom Askim og Mysen. Nytt av året er også at rittet starter på den andre siden av Oslofjorden, og Vestfold og Horten er med for første gang.

– Askim har vært veldig «på oss» i flere år, og har vist et stort engasjement for å arrangere en etappe, noe som er viktig i et krevende arrangement tuftet på dugnad og frivillighet. Slik håper vi også ikke å bruke opp kreftene som finnes rundt omkring, og kanskje blir det enda mer gjevt å få arrangere når man ikke har det hvert år. Så er også Vestfold en naturlig utvidelse for oss, selv om rittet fortsatt skal ha sin forankring i Østfold, hvor tre av årets fire etapper skal gå, sier Moberg.

– Har ikke Fredrikstad og Sarpsborg vist den samme entusiasmen som Askim?

– Vi har ikke hørt noe derfra i år, men årets trasé er ikke lagt på bakgrunn av misnøye med Fredrikstad og Sarpsborg som arrangørkommuner, understreker rittdirektøren, og legger til:

– Kommer nok tilbake

– Vi ønsker også variasjon og tilstedeværelse i flere kommuner, har stor pågang av ønsker om å få være med som arrangør og litt av konseptet – som også ligger i navnet – er jo at vi flytter oss litt rundt. Så kommer rittet sikkert tilbake til Fredrikstad og Sarpsborg en gang, tror han.

Ladies Tour of Norway satser for øvrig i år på fire fellesstarter og kutter ut tempo og lagtempo, som de har forsøkt de siste årene.

Første etappe går fra Åsgårdstrand til Horten (se kart), andre etappe fra Mysen til Askim, tredje etappe fra Moss til Halden og fjerde etappe fra Svinesund til Halden, byen som Ladies Tour of Norway har sitt utspring fra.