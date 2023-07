Søker etter Norges største Gyllene Tider-fan

Lørdag 12. august kommer den svenske popsensasjonen Gyllene Tider til Fredrikstad som avslutning på sin – kanskje – aller siste turné, og Dagsavisen Demokraten utlyser en konkurranse i samarbeid med arrangøren Hes der man kan vinne to VIP-billetter til konserten til en samlet verdi av 1980 kroner.

– Jeg gleder meg veldig til Gyllene Tider i Fredrikstad. Det blir turnéavslutningen deres i år, og hvem vet, kanskje dette faktisk er siste gang de skal på turné. Det at de stopper innom Fredrikstad som eneste sted i Norge er utrolig kult!, sier Emilie Berg Slangsvold i Hes.

Nå er de ved hjelp av Dagsavisen Demokraten på jakt etter Norges største Gyllene Tider-fan.

– Det er mange store fans i Østfold. Det er nok også grunnen til at dette er eneste stoppet i Norge. Derfor ønsker vi å finne noen som har en fin historie til Gyllene Tider, og som har det som favorittband og kanskje har sett dem mange ganger før. Vi vil finne de gode historiene og løfte fram en person som vinner to VIP-billetter til konserten.

Selv var hun ikke engang født da de svenske vidunderguttene gjorde sitt inntog på hitlistene.

– Jeg har, som sikkert resten av de som er født på 90-tallet, vokst opp til foreldre eller eldre søsken som hørte på Gyllene Tider. Det har bare blitt en del av musikken man alltid har hørt på, og hatt med i en eller annen spilleliste eller CD-plate! I tillegg var musikken i filmen «Fucking Åmål» som var en film «alle» så i ungdomstida, sier hun.

Emilie Slangsvold i Hes byr på en helaftens nostalgikveld når Gyllene Tider kommer til Fredrikstad. (Ylva Lie Bjerke)

Den gang da

Året er 1981. Ronald Reagan er innsatt som USAs 40. president og forlovelsen mellom Charles, prins av Wales og lady Diana Spencer kunngjøres i England. Hjemme blir Gro Harlem Brundtland statsminister for første gang. Fortsatt er det syttitallet som regjerer motebildet, og på radio dominerer blant andre Øystein Sundes «Barkebille boogie» som ligger øverst på Norsktoppen.

Fra det store Amerika utkommer AC/DCs For Those About to Rock (We Salute You) og Iron Maiden gir ut musikkalbumet Killers, men disse blir ikke spilt nevneverdig ofte på norsk radio, om i det hele tatt.

På ferietur til Sverige fikk campinglade nordmenn derimot stifte bekjentskap med en ny, svensk popgruppe. Du hørte det hvor enn du gikk. På minigolfbanen på campingen. I pølsekiosken. Fra en bærbar radio på stranda.

Soundtracket til sommeren 1981.

«Jag ser på dej och do ser på mej / Och jag säger / Ja, ja, jag vill ha dej! / Jag vill känna din kropp emot min / När vi två blir en» sunget av en småhes og flørtete guttestemme.

Bandet var Gyllene Tider, og de skulle mate ut den ene hitlåten etter den andre gjennom hele 80-tallet og utover i neste tiår. Allerede året etter traff popsensasjonen hjemlandet med monsterhiten «Sommartider» som tar Berry Gordy-sitatet «don’t bore us – get to the chorus» på største alvor; Låta starter rett på refrenget.

«Sommartider, hej hej, sommartider / Sommartider / Jag känner det är nå'nting på gång / Sommartider / Sommartider / Kom och stanna ute natten lång / Sommartider / Snurra runt i en stad som glöder, som viskar: Bli min i natt»

Kunststykket som Per Gessle gjorde på 80- og 90-tallet var unikt. Han var frontfigur og låtskriver i to mestselgende svenske band samtidig; svensktalende Gyllene Tider og engelsktalende Roxette. Don’t Bore Us – Get to the Chorus ble for øvrig også albumtittelen Per Gessle og Marie Fredriksson valgte, da de fjorten år senere utga Roxettes greatest hits-album i 1995.

Gyllene Tider i Linköping under turnén "dags att tänka på refrängen". (Daniel Åhs Karlsson)

På ‘an igjen

Etter 40-årsfeiringen i 2019 trodde Gyllene Tider at det var over for bandet, ifølge NTB tidligere denne måneden. Men pandemien ga tilværelsen en tvist, og ifølge det svenske nyhetsbyrået TT kjente frontfigur Per Gessle lengsel etter å spille sammen med 70-tallskameratene sine igjen.

Han hadde rukket å kjøpe ny gitar og skrive to Gyllene Tider-låter under pandemien, idet han samlet gamlebandet: Anders Herrlin, Göran Fritzon, Mats «MP» Persson, Micke «Syd» Andersson og ham selv. Spørsmålet var, skulle de lage ny plate?

– Det var viktig at alle var med. Gyllene Tider er ikke på liv og død. Om noen ikke vil være med, da blir det ingenting, sier Gessle (64) i TT-intervjuet.

– Men alle var «på».

Albumet «Hux flux» sprang ifølge dem selv rett ut av Gyllene Tiders sound.

– Denne gangen slipper vi en skive som er skrevet for oss fem. Vi har forholdt oss til to gitarer, ett keyboard, og så videre, sier Gessle, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

– Vi sikter inn oss selv anno 1980, supplerer Herrlin (61).

Herrlin og Gessle møter journalisten ved Tylösand hotell, der gutta øver foran turneen som tar dem til Fredrikstad 12. august. Med seg på scenen i Fredrikstad har de Uno Svenningsson og Minor Majority.

Konserten var helt fantastisk og med 10.000 feststemte og lykkelige publikummere var stemningen til å ta og føle på, helt ubeskrivelig. — Linn Christin Lien

Plass til 15.000

Ifølge arrangøren har de kapasitet til å ta imot 15.000 mennesker.

– Vi har lagt ut litt færre billetter enn det for salg. Vi ønsker at alle som er på konserten skal få en god opplevelse, sier Emilie Berg Slangsvold.

– Hvor på Værste skal konserten holdes?

– Konserten holdes på «Odden» som er den store plassen ut mot vannet ved Dokka på Værste. Nærmeste adresse er Dokka 1. Til daglig brukes denne plassen til parkering for studentene ved Høgskolen, forteller Slangsvold.

De kommer til å starte opprigg for området tidlig den uka konserten er. Da skal det settes opp gjerder, barrikader, toaletter, det bygges flere meter med bar.

– Blir man sulten på konserten, kan man kjøpe seg mat fra en av foodtrucksene som skal stå på området. Scenen vi skal bruke kommer fra Sverige og heter SAM 550/555. Det er en av de største scenene som brukes rundt på festivaler, og det trengs mange folk i sving for å få denne opp og ned. Det blir også en HC-rampe, forteller hun.

Helaftens fest

På arrangementet er det lagt opp til et maratonløp av en kveld. Helt fra innslipp klokken 17 og ut i de sene nattetimer. Arrangøren tipser om at det er lurt å møte opp tidlig.

– Det er utrolig mange mennesker som skal inn på området, så vi har ikke lagt opp til parkering på området på grunn av sikkerhet. Vi anbefaler folk å parkere i parkeringshuset i sentrum, og benytte seg av Kråkerøy-bruene eller ferjene for å komme seg til konserten.

– Innslipp blir i starten av området, nærmest Dokka, ut mot Værste. Det vil bli skilt til området, så det skal være lett å finne fram. Billettene blir skannet ved ankomst, og dørene åpner kl. 17:00. Det vil være konsert med Minor Majority og Uno Svenningson før Gyllene Tider går på scenen. Det anbefales å komme tidlig, og få en helaften på Gyllene Tider-konserten, sier hun.

De lager også et eget VIP-område nærmest scenen.

– Her blir det egen bar, egne toaletter, og også mulighet til å kjøpe seg mat fra Foodtrucks.

– Hva er det med Gyllene Tider som gjør dem så tidløse tror du?

– Det er jo skikkelig fin musikk og herlige tekster, som mange kan relatere til.

Linn Christin Lien jobber også i Hes, og husker forrige Fredrikstad-konsert i 2019.

– Det var en magisk opplevelse. En konsert som tok deg tilbake i tid med gode slagere, allsang og publikum i alle aldre fra Norge og Sverige. Det var en enorm etterspørsel, så å få GT til byen var en kjempe-hit. Konserten var helt fantastisk og med 10.000 feststemte og lykkelige publikummere var stemningen til å ta og føle på, helt ubeskrivelig. Det var god stemning i hele Fredrikstad denne dagen, forteller hun.

Lover hits

«Sommartider», «Flickan i en Cole Porter-sång», «Leva livet», «När vi två blir en»: I løpet av 40 år med hits har bandet bygget opp en fanskare som ikke har det med å la dem i stikken. Og etter sigende kommer det stadig nye generasjoner til, skriver svenske TT.

– Men den store kjernen av publikum er de som har fulgt oss fra begynnelsen, sier også-fra-Roxette-kjente Gessle.

– De har giftet seg, skilt seg og levt parallelt med oss gjennom årene.

Han lover ikke å skuffe dem i sommer, enten de holder i hus i Malmö, Karlstad, Stockholm eller Østfold.

– Bare å spille de nye låtene er verdiløst, sier Gessle.

– Vi har 18–20 gamle «godingar» som vi øver inn. Det er klart vi skal by på nostalgifest.

---

Gyllene Tider i Fredrikstad

For å delta i konkurransen må du sende en begrunnelse eller historie til arrangøren Hes, på post@hes.no

Vinneren trekkes den 1. august og får to VIP-pass til konserten

og får to VIP-pass til konserten Konserten er den 12. august og dørene åpner klokken 17. Det er anbefalt å ta kollektivt eller parkere i p-hus i sentrum, og gå over en av bruene til Kråkerøy. Adkomst vil bli skiltet.

Gyllene Tider er en musikkgruppe fra Halmstad og Harplinge i Sverige, opprinnelig aktiv 1978–1985 og senere ved gjenforeninger. Musikken er basert på engelsk og amerikansk powerpop, ofte bygget rundt Farfisa-orgelet, og tekster på svensk om livet i en liten by

Medlemmar: Per Gessle (gitar, sang, munnspill), Mats “MP” Persson (gitar), Anders Herrlin (bass), Göran Fritzon (keyboard, Farfisa-orgel), Micke “Syd” Andersson (trommer)

---