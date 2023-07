The Voice-Kira med ny låt: – En sånn låt jeg hadde lyst til å lage

Rett over en måned etter Kira Dalan-Eriksen gikk til topps i The Voice, er hun ute med ny singel. «Sommermørke» ble sluppet i natt og er en ode til alle som har kjent på usikkerheten som følger med det å ha en sommerflørt.

Nå starter et nytt og spennende kapittel i livet, og noen ting ligger allerede til rette for at hun skal nå skyhøyt.

Med pappa på scenen går alt bra

La oss skru tiden tilbake til 26. Mai. Det var duket for finalen i TV2 programmet «The Voice», og den gjeve tittelen «Norges Beste Stemme» skulle deles ut til én av de fire finalistene. Finalen er delt i to, og den avgjørende duellen skjer i superfinalen der fire blir til to. En av disse var i år Kira Dalan-Eriksen fra Fredrikstad.

Tryggheten var likevel til stede før hun skulle entre scena i superfinalen for å fremføre Bob Dylans «Fordi jeg elsker deg». Hun hadde nemlig med seg faren sin på saksofon.

– Jeg har ikke vært så rolig på The Voice-scenen før, så jeg tror det ble litt ekstra avslappende å ha med pappa. Og vite at han var mer nervøs enn meg, sier Dalan-Eriksen med et snev av latter.

Hun kan fortelle at det egentlig ikke var så mye nervøsitet før finalen.

– Jeg tenkte at uansett hvordan det her går nå, så har det gått utrolig bra

Og det gjorde det, for 19-åringen gikk rett til topps.

Her vinner Kira Elisabeth Dalan-Eriken TV2-programmet The Voice 2023. (Thomas Andersen / TV 2/TV 2)

Fikk demoen til Olivia Lobato

Dalan-Eriksen fortalte etter seieren til TV2 at det kanskje dukket opp noe på Spotify etter hvert. Og det har det. For 07. juli kom låta “Sommermørke”. Låta fikk hun tilsendt av det nye plateselskapet sitt, Universal music, som mente hun måtte prøve den.

– Og det var en sånn låt jeg hadde lyst til å lage også, men jeg slet litt med å starte den låtskrivingsprosessen, for jeg har ikke vært i det før. Men jeg tror det her har hjulpet meg veldig til å få i gang den prosessen senere, sier Dalan-Eriksen.

Hun fikk demoen til Olivia Lobato, som blant annet er kjent for sanger som Syrener og Måndagsbarn. Derifra jobbet Fredrikstad-jenta for å gjøre den til sin egen.

– Jeg prøvde den ut, og oversatte hele teksten til norsk. Så har jeg lagt til mine egne ting og alt sånt. Så etter hvert ble det bare mer og mer min låt.

Sangen handler om noe mange kan kjenne seg igjen i. Nemlig den usikkerheten som kommer med den kjente sommerforelskelsen.

– Den handler hovedsakelig om den usikkerheten, om det kommer til å vare etter sommeren eller ikke. Og det er derfor det også heter sommermørke. For det foregår jo på sommeren, og det er en fin ting, men det er den usikkerheten som er det mørke i det

Og hvordan det blir å slippe en låt allerede er Dalan-Eriksen klar på.

– Det er veldig skummelt, men det er også veldig, veldig gøy. Jeg er spent på reaksjonene til folk og tilbakemeldinger og alt sånt. Men jeg er i hvert fall veldig, veldig fornøyd med låta, og hvordan den ble. Og bare gleder meg til å få den ut. Jeg tror det blir mest gøy.

«Sommermørke» handler om usikkerheten man kan føle på når man har en sommeflørt. (Marie Rognli Bya)

En uvant hverdag

Etter Dalan-Eriksen gikk til topps i den anerkjente musikk-konkurransen, har hverdagen blitt noe helt eget. Den består nå av intervjuer, studiotid, mye musikk og fotoshooter. Sistnevnte syns 19-åringen at det er noe spesielt med, fordi de der står med store kameraer og gir instrukser.

– Jeg fikk beskjed om å smile, men ikke smile, og jeg visste ikke helt hva det betydde sier Dalan-Eriksen lattermildt.

Og det er ikke bare foran kamera ting har blitt annerledes.

– Er det mange som kommer og vil ha bilder, eller som kjenner deg igjen på gata?

– Det er en god del. Det er det. Så det er veldig gøy. Det er veldig koselig.

– Hvordan er den følelsen?

– Det er litt sånn rart, spesielt det å gå rundt her i Fredrikstad, og så er det kanskje noen barn som stopper meg og skal ha bilder eller autografer. Det er jo en litt spesiell følelse. For nå går jeg rundt i byen jeg har vokst opp i, og så er det noe sånt som skjer. Det er ikke så lett å forklare det, men du blir litt forvirret.

Kira Dalan-Eriksen er klar for å gi ut ny låt, selv om det er litt skummelt. (PETTER ALNES BONESMO)

Den store drømmen

Selv om den nye hverdagen tok form rimelig raskt er det viktig med noen pustepauser. Mens Dalan-Eriksen nå tar en frihelg, blir det en liten ferie i slutten av juli også kan hun fortelle. Dialekta hun sang på i finalen av The Voice kan gi en pekepinn på hvor. Hun sang nemlig med finnmarksdialekt.

– Jeg skal spille på en festival i Finnmark, og da har jeg lagt inn noen dager ekstra til å bare slappe av. Så kan jeg dra på fisketur og plukke multer.

Finnmark er nemlig fristedet til artisten fra Fredrikstad. Moren hennes er derfra, og hun syns det noe helt eget med atmosfæren man finner så langt nord.

– Det er en helt annen kultur. Der ringer du ikke og sender melding om hvis du vil finne på noe, du bare går bort og banker på. Og om de ikke svarer så er de nok ikke hjemme. Der er det veldig avslappet, sier hun med et smil.

Med ny låt og opptredener i både sør og nord er det likevel ett spørsmål som må stilles til Dalan-Eriksen.

– Hva er den store drømmen?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Nei, jeg vet ikke. Den største drømmen er kanskje det at folk liker å høre på musikken min, fordi det får dem til å føle noe, og de kan koble opp musikken min til egne livserfaringer. Det er egentlig det eneste jeg vil få ut av musikken.

Men hun legger ikke skjul på at det er enda et mål i sikte.

– Det er jo ikke så mye egentlig som skal til for å for eksempel kunne få spille på VG-lista neste år. Det er jo en hitlåt som skal til, så det hadde jo vært utrolig gøy. Det jeg vil nå er jo det å oppleve så mye som mulig, og få vist musikken min på den beste mulige måten.

