Ikke ferdig med Gyllene Tider: Nå kommer de til Fredrikstad

Etter 40-årsfeiringen i 2019 trodde Gyllene Tider at det var over for bandet. Men pandemien ga tilværelsen en tvist, og ifølge det svenske nyhetsbyrået TT kjente frontfigur Per Gessle lengsel etter å spille sammen med 70-tallskameratene sine igjen.

Han hadde rukket å kjøpe ny gitar og skrive to Gyllene Tider-låter under pandemien, idet han samlet gamlebandet: Anders Herrlin, Göran Fritzon, Mats «MP» Persson, Micke «Syd» Andersson og ham selv. Spørsmålet var, skulle de lage ny plate?

– Det var viktig at alle var med. Gyllene Tider er ikke på liv og død. Om noen ikke vil være med, da blir det ingenting, sier Gessle (64) i TT-intervjuet.

– Men alle var «på».

80-tallstripp

Herrlin og Gessle møter journalisten ved Tylösand hotell, der gutta øver foran turneen som tar dem til Fredrikstad 12. august.

De forteller om «Hux flux», som det nye albumet heter og som slippes denne måneden. Ifølge dem selv sprang det rett ut av Gyllene Tiders sound.

– Denne gangen slipper vi en skive som er skrevet for oss fem. Vi har forholdt oss til to gitarer, ett keyboard, og så videre, sier Gessle.

– Vi sikter inn oss selv anno 1980, supplerer Herrlin (61).

Lover hits

«Sommartider», «Flickan i en Cole Porter-sång», «Leva livet», «När vi två blir en»: I løpet av 40 år med hits har bandet bygget opp en fanskare som ikke har det med å la dem i stikken. Og etter sigende kommer det stadig nye generasjoner til.

– Men den store kjernen av publikum er de som har fulgt oss fra begynnelsen, sier også-fra-Roxette-kjente Gessle.

– De har giftet seg, skilt seg og levt parallelt med oss gjennom årene.

Han lover ikke å skuffe dem i sommer, enten de holder i hus i Malmö, Karlstad, Stockholm eller Østfold.

– Bare å spille de nye låtene er verdiløst, sier Gessle.

– Vi har 18–20 gamle «godingar» som vi øver inn. Det er klart vi skal by på nostalgifest.