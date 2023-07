Besøkstallene for musikk og scenekunst er betydelig lavere enn før pandemien i hele landet - unntaket er Opera Østfold

En ny rapport fra Kulturdirektoratet viser at virksomhetene innen musikk og scenekunst fortsatt sliter med ettervirkninger etter pandemien. Tallene for 2022 viser antall besøkende har falt med en fjerdedel sammenliknet med 2019. Det opplyser direktoratet i en pressemelding.

Kulturdirektoratet samler hvert år inn arrangements- og publikumsrapporter fra musikk- og scenekunstvirksomheter som får tilskudd over statsbudsjettet. Selv om tallene har tatt seg kraftig opp fra pandemiårene 2020 og 2021, viser tallene for 2022 tydelig at pandemiens konsekvenser fortsatt har stor betydning for både besøkstall og billettinntekter for norske musikkscener og scener for teater og dans.

– Statistikken bekrefter det mange aktører i kultursektoren allerede har sagt; mange velger fortsatt å være hjemme framfor å oppleve kunst og kultur på landets mange scener og saler, sier Torbjørn Urfjell, direktør for samfunn og arena i Kulturdirektoratet.

Færre besøk gir lavere billettinntekter

I 2022 var besøkstallet på arrangementer hos virksomheter innen musikk og scenekunst på 2,3 millioner. Det er om lag 500 000 færre enn i 2019, da tallet var 2,8 millioner besøkende. Det billetterte besøket falt fra 1,6 millioner til 1,1 millioner, ned nesten 25 prosent sammenlignet med 2019. Smittevernrestriksjonene ble opphevet midt i februar 2022.

Det er verdt å merke seg at hele nedgangen i besøk ligger på det billetterte besøket. Dette gjør fallet mer alvorlig fordi billettinntekter forsvinner. De samlede inntektene fra billettsalg var i 2022 på 393 millioner kroner, mens inntektene i 2019 var 463 millioner kroner. Kulturinstitusjonene klarte å gjennomføre 10 500 konserter og forestillinger i 2022, en reduksjon på 1000 fra 2019.

Kraftig forbedring fra pandemiårene

Selv om tallene for 2022 er betydelig svakere enn før pandemien, peker utviklingen i riktig retning hvis man sammenligner med pandemiårene 2020 og 2021. I 2021 var besøkstallet for arrangementer innen musikk og scenekunst under 900 000, mens billettinntektene var på 109 millioner kroner. I 2020 ble det registrert 950 000 besøkende og 162 millioner i billettinntekter.

– Vi ønsker økt bruk av kunst og kultur, og at flere kan ta del i kulturopplevelser over hele landet. Et godt eksempel er Opera Østfold som gjennom målrettet satsing på barn og unge, har klart å øke publikumstallet med over 50 prosent i 2022 sammenlignet med 2019. Det viser at kulturscenene er viktige sosiale møteplasser, og jeg vil derfor utfordre institusjonene til å utforske nye måter å tiltrekke seg publikum på, sier Urfjell.

– Skal det brede kulturtilbudet i Norge opprettholdes må publikum kjenne sin besøkelsestid og de må være villige til å bruke penger på å kjøpe billetter fremover, avslutter Urfjell.

