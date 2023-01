Fløytist Rose skaper musikk der og da – som aldri blir gjentatt

Blåseensemblets sanntidsprosjekt startet i 2013. En konsertopplevelse ulik andre, fordi musikken bare blir spilt denne ene gangen. Musikken lever i øyeblikket, kun for musikerne og publikum.

– Lytt til tonene og se samspillet

Etter Det Norske Blåseensembles eget utsagn er orkesteret trolig det eneste i verden som kollektivt improviserer hele konserter i et klassisk rammeverk. Det har ført til en rekke ulike konserter med alt fra noen få musikere, til fullt ensemble. I både inn- og utland.

Rose Elin Austad Nes er fløytist i Det Norske Blåseensemble, og en del av Sanntidskammergruppen. Hun oppfordrer publikum til å ha et våkent blikk under konsertene:

– Kommer du på vår sanntidskonsert i januar, lytt til tonene, men vær også oppmerksom på samspillet på scenen. Blikk og tegn som forteller om noe som er på vei, eller kanskje allerede er satt i gang? Hvordan vi snakker med hverandre, og ikke minst med publikum, gjennom instrumentene våre. Kanskje dukker det opp små motiver som du etter hvert kjenner igjen utover konserten? er fløytistens oppfordring.

Sanntidskammergruppa i Det Norske Blåseensemble fra Halden har også tidligere samarbeidet med pianisten Florian Weber. (Det Norske Blåseensemble)

[ Ulrikke er favoritt i første MGP-runde: – Jeg gir alt og tar ingenting for gitt ]

– Grunnmateriale er ferskvare

Florian Weber gjestet Blåseensemblet for første gang våren 2022. Det oppsto umiddelbart god kjemi mellom den prisbelønte pianisten og Sanntidskammergruppa, og det er med stor glede han ønskes velkommen tilbake. I tillegg til konserter under forrige besøk holdt kammergruppen og Weber Workshops for musikklinjen på Kirkeparken videregående skole i Moss. En verdifull dag for både musikere og elever, og vi er glade for å kunne gjenta dette også denne gangen, skriver Blåseensemblet.

Til Dagsavisen forklarer fløytist Rose Elin Austad Nes hvordan ensemblet jobber med improvisasjon i klassisk rammeverk:

– I Sanntidskammergruppen bidrar alle med ideer til forskjellige konsepter. Sammen har vi opparbeidet oss en bank med materiale som vi hele tiden jobber med å utvikle. Målet er at når vi spiller konsert så sitter disse ideene så godt i ryggraden, at vi frigjøres fra å bli stående i en tenkeboks. Vi finner nye fremgangsmåter som bidrar til friheten i konsertøyeblikket. Grunnmateriale er ferskvare. Det krever tid både i egenøving og øving sammen i gruppa, forteller hun.

Gun-Helen Johansen er kommunikasjon- og markedsrådgiver i Det Norske Blåseensemble:

– Improvisasjon er kjent for mange, men Sanntidsmusikk er fortsatt et relativt ukjent begrep. Men vi merker at jo mer etablert begrepet blir, jo større har også interessen blitt. Det er en musikksjanger som utfordrer, men tilbakemeldingene vi får fra publikum etter en Sanntidskonsert vitner om at musikken beveger og engasjerer.

---

DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE

Norges eldste orkester i kontinuerlig drift.

Fra tidlig på 1600-tallet, var det registrert profesjonelle musikere i Fredrikshald. I 1733–1734 ble de organisert i et profesjonelt orkester på Fredriksten Festning, tilknyttet Søndenfjeldske Geworbne Regiment. Senere skulle dette bli 1ste Brigades Musikkorps.

I 1867 ble det militære orkestret utviklet til en renommert institusjon under to fremragende musikere, først Friedrich August Reissinger og så fra 1881, Oscar Borg. En av mange merkedager kom i 1879 da kong Oscar II åpnet Smaalensbanen og Dalslandsbanen. Reissiger dirigerte, Borg spilte i korpset og på programmet var Borgs nykomponerte Jernbane-Galop.

I 2003 ble DNBE omgjort til et sivilt blåseensemble. Hele Østfolds orkester består av 24 profesjonelle musikere og har base i Halden Det Norske Blåseensemble ønsker å blåse liv i historien, være en inspirator for unge musikere og et drivhus for ny musikk.

Kilde: Det Norske Blåseensemble

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Florian Weber er tysk pianist og komponisten. Han har jobbet med navn som Tomasz Stańko, Michael Brecker, Pat Metheny og Albert Mangelsdorff både på scenen og i studio. Florian har blant annet vunnet Steinway-prisen for beste solo-pianist på Montreux Jazz festival, ECHO Jazz-pris for beste nasjonale pianist, WDR Jazz-pris for improvisasjon, og det første soloalbumet hans, Minsarah, fikk den tyske kritikerprisen. (Promo)

[ The New York Times på helleristnings-jakt i Fredrikstad ]

[ Ella Marie spiller i «La elva leve»: – Denne filmen vil ha stor betydning ]