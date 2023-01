Ulrikke er favoritt i første MGP-runde: – Jeg gir alt og tar ingenting for gitt

– Det er bare å gi alt – og aldri ta noe for gitt, sier Ulrikke Brandstorp til NTB.

Som kjent satte pandemien en stopper for Eurovision-deltagelsen hennes i 2020, etter at hun hadde vunnet den norske finalen med låten «Attention».

Lørdag stiller hun på scenen for å synge «Honestly», som er svært personlig for henne og som Brandstorp har vært med på å skrive. Om hvordan hun tror dette revansjeforsøket kommer til å føles, sier hun:

– Jeg tok ikke noe for gitt i 2020, og det gjør jeg ikke denne gangen heller. Jeg har kjempelyst til å representere Norge i Eurovision, så jeg kommer til å gønne på!

Favoritten

«Honestly» ble sluppet mandag denne uken og flere anmeldere har gitt sitt besyv med.

Aftenposten ga henne denne omgangens favorittstempel – og en femmer, med karakteristikken «En stigende kraftballade som trykker på alle tilgjengelige knapper, spesielt vokalt, og leverer». Nettavisen ga «Honestly» 7 av 10 mulige, og noterte at «Ulrikke leverer varene, men dette er en Grandiosa. Ikke veldig spennende, akkurat det du forventer og ikke mer enn det». NRKs egen anmelder ga en femmer med ordene «En av Norges beste vokalister leverer sterkt. «Honestly» viser Ulrikke Brandstorp på sitt beste».

Selv forteller Ulrikke Brandstorp på Instagram om «enorm respons» det første døgnet etter at hennes MGP-låt utkom

– Jeg er så rørt, takknemlig og glad, stråler hun.

Eks-vinnerne

Flere tidligere MGP-deltagere er også klare for første delfinale. Blant dem popveteranen Kate Gulbrandsen (57), som har skrevet låten «Tårer i paradis» sammen med et annet velkjent MGP-navn, Kjetil Mørland.

Gulbrandsen husket for 1987-seieren med låten «Mitt Liv», som endte på niendeplass i Eurovision-finalen, og ikke minst sin karakteristiske 80-tallssveis. På spørsmål om hvor det høye håret er blitt av, svarte 57-åringen leende og megetsigende:

– Alt detter ned!

Joakim With Steen, alias Jowst, vant med «Grab The Moment» i 2017 sammen med Aleksander Walmann. Nå har han funnet seg ny makker, Byron Williams Jr., kjent fra bandet The Drifters og «The Voice» – og som faren til Fetisha. Jowst tok kontakt med Byron på Instagram, og sammen skrev de «Freaky For The Weekend».

– Vi er to vidt forskjellige typer mennesker, men lager magi sammen, sier Byron Williams Jr.

Blir hovedpersoner

Eirik Næss tar steget frem på scenen, etter å ha vært med på å skrive MGP-låt tidligere og dessuten spilt gitar i «Stjernekamp»-bandet. Han stiller med låten «Wave», som han har vært med på å skrive.

– Det blir spennende å være helt forrest, sier Næss.

Rasmus Thall vakte oppsikt under presentasjonen av artistene i forrige uke da han stilte i badekåpe og skilt med teksten #TreskoChallenge. Han spilte piano da kjæresten Farida deltok i MGP i fjor, og var med på å skrive og produsere hennes låt. Nå har hun bidratt på hans sang «Tresko» – som er inspirert av storebroren Robin Helmersen. Han fikk en isblokk fra et takras i hodet i 2010 og var døden nær.

– Robin er min helt og jeg vil hylle ham. Han har brukt de siste 11 årene på å komme seg på beina. Det handler tresko-utfordringen om, at man sitter, reiser seg opp – og tar et hopp fremover, sa Rasmus Thall – som egentlig heter Thallaug og er barnebarn av Anita Thallaug. Hun vant med «Solhverv» i MGP i 1963. I Eurovision-finalen vanket det null poeng.

– Hun var før ute enn Jahn Teigen! smiler barnebarnet.

Nykommerne

Bandet Umami Tsunami ser mot Asias blomstrende popmiljl for inspirasjon. Bak står et knippe låtskrivere, artister, produsenter og folk som jobber med design og visuelle uttrykk, som har hentet inn tre unge talenter som featureartister:

Kyle Alessandro (16), sett i «Norske Talenter», Kristian «Haux» Haugstøyl (20), «Idol» i 2019, og Magnus Winjum (17), med fartstid fra MGPjr.

– Det skal smelle godt, med mye power og farger, lover Magnus Winjum om sceneshowet Umami Tsunami vil by på når de fremfører sin låt «Geronimo».

Alessandra Mele (20) er norsk-italiensk, og flyttet til Norge for to år siden. Hun var med i «The Voice» i fjor, går for tiden på musikkskolen LIMPI, og stiller med låten «Queen of Kings».

– Norge er skikkelig meg, her kan jeg være meg selv – og det synger jeg om! sier Alessandra.

Fakta om Melodi Grand Prix 2023

21 deltagere fordelt på tre delfinaler skal kappes om å stille i finalen på Trondheim Spektrum lørdag 4. februar.

Delfinalene arrangeres lørdagene 14. januar, 21. januar og 28. januar i Screen Studio i Nydalen i Oslo.

Bare de tre beste fra hver delfinale kommer til finalen, og det blir ingen dueller og ingen sistesjanse. Ingen artister er forhåndskvalifisert.

Publikum kan kun stemme på én artist per delfinale.

I finalen skal vinneren avgjøres gjennom at publikums stemmer teller 50 prosent, og en internasjonal fagjury med bransjefolk fra «et utvalg land» teller den andre halvparten. NRK ønsker nemlig å benytte seg av tilsvarende avstemningsmodell som i Eurovision, for å øke vinnersjansen.

