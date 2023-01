MDG-lederen om Holmen Fellesverksted: – Et eksempel andre byer kan lære av

– At det skjer noe på gateplan her, er utrolig viktig for denne bydelen. Og så er det en fantastisk innsats som har blitt lagt ned, den frivilligheten og dugnadstimene for å gjøre det mer attraktivt å drive med kunst, og gjøre en forskjell for lokalsamfunnet syns jeg er virkelig imponerende og bra, fastslår Arild Hermstad overfor Dagsavisen Demokraten.

Fredag var partilederen for Miljøpartiet De Grønne på en rundtur i Fredrikstad, sammen med flere lokale MDG-topper. Etter å ha besøkt Øra-bedriftene BatteriRetur og Metallco, gikk turen til Holmen Fellesverksted, et lavterskel kunst- og kulturfellesskap som ble etablert i de gamle lokalene til Olsen Glass i Huths gate i 2022.

Satser på gratisarrangementer

Der fikk politikerfølget en grundig innføring i både det storstilte arbeidet som ligger bak det relativt nystartede tilbudet, hva de har fått til hittil, men også hvilke planer de har for framtida.

Med 200.000 kroner fra kommunen i bunnen, klarte de å søke til seg ytterligere nesten 900.000 kroner fra ulike støtteordninger i løpet av 2022. Kombinert med stor egeninnsats ga dette grobunn for oppussing og tilpassing av lokalene, samt flere svært godt besøkte workshops, utstillinger og andre arrangementer i debutåret.

– Det er ikke likegyldig hvor man har et sånt senter som dette, der vi ønsker at det skal være mye aktivitet og lett for folk å komme innom. For denne bydelen fikk vi i alle fall bevis under Kulturnatten, ved at det kom så mange naboer innom og sa at dette er akkurat noe sånt vi trenger her på Holmen, uttaler keramiker Bibi Børresen – leder for Sirius/Fredrikstad Kunstnerunion.

– Det ga oss et push til å også jobbe videre med å ha en del gratisaktiviteter for barnefamilier, for vi syns det er viktig å markere at her er det ikke noe spørsmål om å betale så mye, hit kan du komme og få en opplevelse, sier hun videre.

Leder i Sirius/Fredrikstad Kunstnerunion Bibi Børresen (nr. 2 f.v.) og kunstnerne Anja Bjørshol og Tor-Magnus Lundeby ga en fyldig innføring til MDGs gruppeleder i Fredrikstad bystyre, Erik Skauen (t.v.), og hans partikolleger i jobben som har blitt lagt ned for å stable tilbudet på Holmen på bein, og hva de ser for seg framover. (Hermund L. Kjernli)

I den siste levekårskartleggingen i Fredrikstad kommune, som blant annet tar for seg andelen barn i lavinntektshusholdninger, hadde Holmen/Seut en positiv utvikling fra tidligere undersøkelser, men kom likevel dårligst ut av samtlige bydeler samlet sett. Både politikerne og kunstnerne har altså tro på og håp om at fellesverkstedet kan spille en rolle i å endre på dette.

– Dette er en bydel som trenger revitalisering, og det å få inn sånne aktører er kanskje det beste som kan skje for å bygge bydeler som er hyggelige for folk. Den krafta som bor i Bibi og folkene rundt henne, der det ikke er noen spisse albuer, alle ønsker det samme og får plassen de trenger, tror jeg er en utrolig positiv energi, sier MDGs gruppeleder i bystyret i Fredrikstad, Erik Skauen.

Fast budsjettpost

Han er samtidig opptatt av hvordan denne satsingen kan bidra til at det allerede veletablerte kunstmiljøet i Fredrikstad kan vokse seg enda større. Derfor kunne han love at så lenge MDG sitter i ledende posisjoner i kommunen, vil de gjøre sitt ytterste for å fortsette å støtte opp om både dette og lignende initiativer.

– Gjennom å ha sånne fasiliteter vil vi legge til rette for at flere unge kunstnere herfra kanskje flytter hjem igjen. Det er en veldig god måte å bruke kommunale midler på. Og en ting er midlene, men også at vi politikere er lydhøre, sier Skauen.

– Det er også sånn at når vi som politiker drar på næringsbesøk, skal vi ofte se på industrien. Det er en viktig del, men kulturlivet genererer også ufattelig mange arbeidsplasser, mye kapital og ikke minst mye folkehelse. Så det er veldig gode perspektiver som er viktig at vi tar med oss, utdyper han.

Fra kunstnerunionens side er de svært glade for velviljen de møter fra kommunen, og ikke minst at både arbeidsstipend og midler til å dekke husleie på Holmen nå har blitt en fast post på driftsbudsjettet. Ifølge Bibi Børresen og kollegene gir dette en nødvendig forutsigbarhet for å utvikle tilbudene deres videre, med et tverrfaglig kunstprogram til et bredt spekter av brukere.

– Midt i smørøyet

De kommende årene er det store utviklingsplaner for områdene rett i nærheten av fellesverkstedet, med blant annet åpning av Veumbekken og boligbygging på Trosvikstranda. Dermed kan det folkelige kunsttilbudet få enda bedre vilkår for tilsig av publikum i framtida.

– Vi visste ikke om hvor store planene var for dette området da vi fant lokalene, men har skjønt at vi blir liggende nærmest midt i smørøyet. Så det å få til gode aktiviteter her, som trekker et stort og mangfoldig publikum, har vi tro på nå, sier Bibi Børresen.

– Særlig etter at vi hadde veldig godt besøk i høst – med blant annet 125 personer i kø utenfor ved den offisielle åpningen. Vi hadde også 70 stykker her på utstilling og boklansering med geolog og grafiker Henrik Svendsen, de fleste har vi aldri sett før. Det var en øyeåpner for oss, smiler hun.

Politikerne fikk servert kaffe og kringle på hjemmesnekrede møbler under bedriftsbesøket. F.h: Lars Martin Mediaas (leder i Fredrikstad MDG), Trond Løvereide, Arild Hermstad og Ida Julsen sammen med kunstnerne Arne Revheim, Bibi Børresen og Tor-Magnus Lundeby. (Axel Klanderud/MDG)

Og nettopp måten byens kunstnere har klart å fylle et gammelt industribygg og butikklokale med nytt liv etter å ha stått ubrukt i flere år, er noe av det MDG-leder Arild Hermstad mener fortjener ros og oppmerksomhet utenfra.

– Norge har ganske mange byer som kanskje er litt mindre enn Fredrikstad, men som også har gått gjennom en forvandling hvor det er lite som skjer i bykjernen. Da er det så viktig å skape liv igjen, og jeg mener det kan være til inspirasjon for andre å se på hvordan man gjør det her med tanke på å både sørge for at kunstnere har et sted å være, at unge folk kommer tilbake hit, og også at våre nye landsmenn ser på muligheten for å være en del av et sånt miljø. Det tror jeg ikke er noe som bare gjelder Fredrikstad, men kan være et eksempel som andre byer kan lære av, sier Arild Hermstad.

– For mange er det nok en godt bevart hemmelighet at Fredrikstad er en by som er full av kunstnere, med et yrende kulturliv. Her har man noe som er unikt og gull for byen, og det tenker jeg det er viktig å ta vare på, avslutter MDG-lederen.

