«Lange flate ballær III» soleklar kinovinner på hjemmebane

– 2022 var også et utfordrende år, hvor koronarestriksjoner i januar og februar, og filmer som ble utsatt på grunn av korona og krig, gjorde at besøket i deler av året ikke var som normalt. Spesielt ble første kvartal preget av korona og krig, men også gjennom hele året merket kinoene at filmproduksjonen i USA har blitt hengende etter på grunn av korona, og det var perioder med filmtørke, innleder kinosjef Jørgen Søderberg Jansen ved Fredrikstad kino i sin oppsummering av året som gikk.

Kinobesøket i Fredrikstad i fjor endte på 208.731 publikummere, en kraftig økning fra koronaåret 2021, da det bare ble solgt 125.279 billetter. Samtidig er det en nedgang på over 20 prosent fra de 262.917 besøkende i 2019, det foreløpig siste hele normalåret.

Treg start

Ser man på de øvrige kinoene i Østfold-byene, er det en tilsvarende utvikling. Unntaket er Halden, der det ble åpnet ny kino mot slutten av 2021, som ga solid vekst også sammenlignet med 2019. Der ble det solgt 49.132 billetter i løpet av fjoråret, mot 16.787 i 2021 (+192,7 prosent) og 35.440 i 2019 (+38,6 prosent).

I Moss ble det solgt 83.317 billetter i fjor, mot 54.465 i 2021 (+53 prosent) og 104.605 i 2019 (-20,4 prosent). Odeon i Sarpsborg hadde 50.439 besøkende gjennom fjoråret, en økning på nesten 79 prosent fra 2021 (28.193 besøk), men 20,7 prosent under 2019-tallene (63.606). Askim hadde også en solid vekst fra 2021 (23.914) til 2022 (44.035), opp 45,7 prosent, men nesten 20 prosent bak det siste året før koronapandemien (54.554).

– Fjoråret startet jo veldig tungt. Romjula i 2021 var også helt forferdelig med strenge restriksjoner og karantenefrykt, filmer som ble satt på vent, rett og slett helt ræva. Det tok vi med oss inn i 2022, med endelig premiere på «Spider Man: No Way Home» mot slutten av januar som eneste lyspunkt, utdyper Jansen overfor Dagsavisen Demokraten.

Kinosjef Jørgen Søderberg Jansen, her før Fredrikstad-premieren på «Drillos»-dokumentaren «Alt for Norge» i april 2022, beskriver et kinoår som startet dårlig, men endte godt. (Martin Næss Kristiansen)

Men helt på tampen av første kvartal kom det som ble årets første lokale løft, med festpremieren på «Lange flate ballær III». Harald Zwarts etterlengtede oppfølger om «kællane» ved Edgarasjen var filmen som virkelig fikk publikum tilbake til kinosalene etter to lange koronaår.

– Den ble, som forventet, årets soleklart mest sette film i Fredrikstad med 27.301 besøk. De tre neste filmene på listen hadde til sammen 32.206 besøk, altså bare noen tusen med enn det «Lange flate ballær III» hadde alene, forteller Jansen.

– Filmer som drar inn nesten 30.000 besøk har vi ikke mange av, men utover det var det fortsatt litt varierende besøkstall gjennom våren og sommeren. Det var først etter premieren på «Krigsseileren» i slutten av september at det ble tilnærmet normale tilstander igjen, med mye fulle hus, legger han til.

---

Topp 10 ved Fredrikstad kino 2022:

Lange flate ballær III – 27.301 besøk Spider-Man: No Way Home – 11.878 besøk Minions: Historien om Gru – 10.667 besøk Top Gun: Maverick – 9.481 besøk Avatar: The Way of Water – 9.090 besøk Krigsseileren – 6.917 besøk Syng 2–5.619 besøk Teddybjørnens Jul–5.342 besøk Thor: Love and Thunder–5.114 besøk Smile–5.007 besøk

---

Julevinnerne lever videre

Denne trenden ble ytterligere forsterket i siste kvartal, da norske og amerikanske storfilmer kom på rekke og rad, og kinoen hadde tre filmfestivaler på halvannen måned. Ikke minst var det en skikkelig kinojul igjen, forteller Jansen.

–Fra premieren på «Avatar: The Way of Water» i midten av desember, og senere «Kampen om Narvik» og «Folk og røvere i Kardemomme by», var vi der vi skal være. I juleferien, fra 22. desember til 1. januar, hadde vi 14.363 besøk. Fjoråret er nok inne på topp 5 av romjulsuker vi har hatt noen gang, utdyper kinosjefen.

Kasper, Jesper og Jonathan listet seg så stilt på tå inn i kinosalene i romjula, og «Folk og røvere i Kardemomme by» ble en av de mest sette filmene mot slutten av 2022. (Qvisten Animation/ Nordisk Film Distribusjon)

Disse tre nevnte filmene rakk i løpet av sin korte tid på lerretet mot slutten av fjoråret å plassere seg på henholdsvis 5., 22. og 14. plass over de mest sette kinofilmene i Fredrikstad. Nå skal de få rulle videre på nyåret, og Jansen spår at det vil gi en god start på kinoåret 2023.

– De kom såpass sent i 2022, så der har vi masse besøk igjen å hente, fastslår han.

Rørlegger-helt og levende «dukker»

Ellers er det mange filmer kinosjefen ser fram til i året som kommer, blant annet en skikkelig Hollywood-blockbuster med mye norsk landskap i monitor.

–I og med at Top Gun-oppfølgeren ble utsatt til i fjor, er det en annen stor Tom Cruise-film som måtte vente til i år. Den nye «Mission: Impossible» kommer til sommeren, og ikke bare er den spilt inn i Norge, men handlingen foregår også faktisk her til lands. Legger man til at Tom Cruise ikke akkurat har blitt mindre populær etter Top Gun-suksessen, er det grunn til å tro at den ender høyt opp på årets statistikk når det skal telles opp, mener Jansen.

Tom Cruise filminnspilling Mission Impossible Tom Cruise var i Norge i 2020 for å spille inn den sjuende filmen i «Mission: Impossible»-serien. Etter flere koronautsettelser får den etter planen premiere i juli i år. (Geir Olsen/NTB)

I tillegg nevner han den varslede avskjeden med selveste Indiana Jones, Barbie-filmen, «Dune 2» og «Oppenheimer» som gode kandidater til å lokke mange inn i mørke saler det kommende året.

–Det kommer også mer fra Marvel- og DC-universene, flere gode norske filmer, og ikke minst tror jeg «Super Mario Bros.» kan bli en giganthit. Det er jo først og fremst en familiefilm, men den vil nok også appellere til alle andre som har spilt spillene og har et nostalgisk forhold til dem, sier han videre.

Og selv om han forventer perioder med lavere besøk også i år, tror han de nevnte titlene med flere vil bidra til et ytterligere steg mot normale publikumstall i 2023.

–Det vil alltid svinge litt ut fra hvilke filmer som kommer, og fra 2002 til 2019 varierte det mellom rundt 250.000 som det dårligste året og 310.000 på det beste. Altså kunne det skille 60.000 også før koronapandemien, og det er også faktorer som varm eller våt sommer som spiller inn her. Men jeg tror vi vil havne ett eller annet sted innenfor disse normale svingningene allerede i år, sier Jansen.

Zwart-dominans over tid

Årets klart mest sette film i Fredrikstad, Lange flate ballær III, gikk også inn på 3. plass på lista over de mest sette filmene ved kinoen de siste tjue årene–kun slått av de to første filmene i samme serie.

–Den gikk inn foran megasuksessene Max Manus og Mamma Mia. Dermed er det fire norske filmer på topp for de siste tjue årene, i tillegg er det også norsk på 8. og 9. plass, opplyser Jansen.

For Fredrikstad-regissøren bak de folkelige komediene dominerer kinotoppen i hjembyen, med ytterligere en film inne blant de ti mest besøkte fra 2003 til og med i fjor.

–Med «Lange flate ballær» ganger tre og «Den 12. mann» har Harald Zwart levert fire av de ti mest sette filmene i denne perioden, avslutter kinosjefen entusiastisk.

Harald Zwarts filmer blir alltid litt ekstra godt mottatt i hjembyen Fredrikstad. Her sammen med kona Veslemøy Ruud Zwart på den røde løperen før verdenspremieren på «Lange flate ballær III» ved Fredrikstad kino. (Tommy Skauen)

---

Topp 10 ved Fredrikstad kino 2003-2022:

Lange flate ballær – 42.253 besøk Lange flate ballær II – 37.710 besøk Lange flate ballær III – 27.301 besøk Max Manus – 24.747 besøk Mamma Mia! – 24.099 besøk Ringenes Herre: Atter en konge – 22.135 besøk Istid 3: Dinosaurene kommer – 20.572 besøk Den 12. mann – 20.153 besøk Kon-Tiki – 19.270 besøk Avatar – 18.825 besøk

---