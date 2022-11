Åpner dørene for levende utstilling i nytt kunstnerfellesskap

– Dette kunstprosjektet, eller egentlig serien av prosjekter vi har laget opp gjennom årene, handler om nettopp det at vi kommer sammen og jobber, lager et slags sosialt rom for å dele erfaringer og kunnskap. Og så åpner vi dørene for publikum, og gjør det samme med dem, forteller Hege Liseth om «Blokk ut! 2».

Sammen med kollega Arne Revheim er hun initiativtaker til silketrykkverkstedet som har pågått ved Fredrikstads nye kunstnerklynge på Holmen siden 12. oktober. Som navnet på prosjektet tilsier, er det andre gang de tar for seg denne teknikken på dette viset. Tidligere har de to også stått bak blant annet de lignende prosjektene «Riss!» Og «Kutt ut!», hvor man jobbet med henholdsvis metallgrafikk og tresnitt.

Glidende overgang

Denne gangen har Liseth og Revheim fått med seg kunstnerne Tor-Magnus Lundeby, Jenny Alnæs, Malakias Liebmann, Ellen K. Solberg, Tommi Sarkapalo og Hanne B. Nystrøm. Selv om de fleste av dem har vært innom silketrykk gjennom kunstutdanningen sin eller på andre tidspunkter i karrieren, er det ikke den teknikken de har benyttet oftest. Verkstedet har derfor også blitt som en slags retur til skolebenken.

– På kurset har vi hatt inne to mentorer, erfarne folk som har holdt dagsundervisning. En som har 30-40 år erfaring med silketrykk fra industrien, og en billedkunstner som har vært verksmester ved Fellesverkstedet i Oslo. De har gitt oss input fra forskjellige hold, så det har vært veldig kult. Alle har sine måter å jobbe på, så man lærer noe nytt hele veien, sier en engasjert Revheim, før han humrende legger til:

– Også av hverandres feil!

---

Silketrykk

Grafisk teknikk som ble utarbeidet på starten av 1900-tallet, til blant annet trykking av reklameplakater

Tatt i bruk som egen kunstnerisk teknikk i USA fra 1930-årene, og har senere blitt mye benyttet til for eksempel pop art og politisk kunst

Andy Warhol anses som en av de fremste kunstneriske silketrykkerne, mens Per Kleiva er av de mer kjente navnene i Norge

Prinsippet er at en fint vevd silkeduk spennes opp på en kraftig ramme. Når denne ligger på underlaget og trykkfarge dras over, vil fargen trenge gjennom duken og ned på underlaget. For at det skal bli et motiv i bildet må duken tettes (blokkes ut) med sjablonger, slik at trykkfargen bare slipper gjennom de åpne områdene på duken.

Egner seg til trykk på mange ulike underlag som papir, lerret, tekstil eller tre

---

Fra fredag 4. til søndag 13. november skal de åtte kunstnerne vise fram det de har laget ved hjelp av teknikken til nå. Det er altså et verksted som glir over i en utstilling med salg rett fra vegg, samtidig som de åtte kunstnerne fortsetter å produsere nye verk etter åpningen slik at folk kan se hvordan de jobber.

– Det er veldig uvant for oss, som er mer vant til å jobbe veldig for oss selv, med vår egen greie, erkjenner Liseth med et smil.

I og med at utstillingen utvikler seg underveis, kan man også komme tilbake flere ganger og oppdage noe nytt på veggene.

– Det er alltid ting og tang man har lyst til å gjøre litt bedre. Man kan egentlig trykke på alt, kombinere videre med andre teknikker, så det er en morsom teknikk å utforske, fastslår Revheim.

Alt på ett sted

Holmen Fellesverksted er for øvrig et resultat av et langvarig ønske fra byens kunstmiljø om et slikt tilbud. Etter å ha kikket på ulike lokaler, falt valget til slutt på bygget som tidligere huset Olsen Glass.

– Det er fortsatt de som eier det, men det hadde stått tomt her i sju år. Vi fikk god kontakt, og fra nyttår av hadde vi kontrakten klar for ti år, forteller Revheim.

– Hele kunstnerkollegiet i Fredrikstad var inne og malte, sjauet og snekret, supplerer Hege Liseth.

Fredrikstad kommune er blant de økonomiske bidragsyterne, i tillegg til at det har blitt søkt om og innvilget midler fra andre støtteordninger.

– Vi får en årlig støtte fra kommunen til å betale leie, 200.000 kroner, noe vi er veldig glade for. De har vist stor velvilje, og vi har fått mye gode tilbakemeldinger på jobben vi har gjort, sier Revheim.

I tillegg til utstyr for å arbeide med ulike grafiske kunstteknikker – det meste overtatt fra andre eller kjøpt brukt, for å gjøre det billigst mulig – rommer lokalene blant annet også et lite snekkerverksted og en mesanin med undervisningsmuligheter.

– Det er utleie på dags-, ukes- og månedsbasis. Dette er fortsatt ganske ferskt, men nå har det begynt å komme bra med bestillinger. Forhåpentligvis blir det mer og mer utover når det blir litt mer kjent, sier Revheim.

– Veldig mange kunstnere jobber med mye forskjellige teknikker, og man kan ikke ha alt av utstyr – som både koster ganske mye og krever mye plass – i sitt eget atelier. Her har vi alt utstyret som trengs, så hvis man har en idé til noe man vil lage med silketrykk, metallgrafikk eller tresnitt, kan man bare leie seg inn her for en uke, legger han til.

Viktig for rekrutteringen

Både Revheim og Liseth mener derfor fellesverkstedet er av stor betydning for det framtidige kunstmiljøet i Fredrikstad.

– Unge og nyutdannede folk begynner på bar bakke, kommer kanskje fra en skole med verksted, men har ikke noe eget. Det vi ofte ser er at mange folk som utdanner seg i for eksempel Oslo, ikke kommer tilbake hit, men blir værende der inne fordi det finnes et verkstedtilbud. Nå har vi fått opp dette, og det er viktig med tanke på å etter hvert rekruttere yngre mennesker inn. Vi har et opplegg med Glemmen vgs nå, som vi kaller for rekrutt, der vi har sju som skal følge oss og jobbe med forskjellige teknikker gjennom et skoleår, forteller Revheim.

– Hele tanken med Hydrogenfabrikken den gangen var også at det skulle gi rekrutterings- og utviklingsmuligheter, at vi kunne tiltrekke oss flere unge kunstnere – for det hadde på en måte stoppet opp. Nå har det kanskje sivet litt mer inn, men jeg tror dette tilbudet vil gagne Fredrikstad også, med tanke på å være attraktivt å flytte til som kunstner, utdyper Liseth.

Gjennom en støtteordning fra Viken fylkeskommune er Revheim også mentor for nettopp en nyutdannet kunstner, tidligere nevnte Malakias Liebmann. Det er disse to som holder verkstedhjulene i gang med tanke på ting som booking av tid og vedlikehold av maskiner.

– Som kunstner rett fra skolen vil jeg bare tilføye at det er fantastisk å kunne komme til en by som Fredrikstad med et opplegg som dette. Det er et tilbud til alle kunstnere, unge som eldre, og i min etableringsfase kan jeg jobbe så mye jeg har lyst, dag og natt. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri ville endt opp her i Fredrikstad hvis ikke Holmen Fellesverksted hadde blitt opprettet, konstaterer Liebmann.

