Fredrikstad kommune gir pengegave på 200.000 kroner til innbyggerne

Det var Hannah Berg (Rødt) som på vegne AP, MDG, SP, Rødt, SV og Bymiljølista fremmet forslaget om at pengene skal gå til tiltak for å avhjelpe særlig økonomisk sårbare innbyggere gjennom en vanskelig vinter.

Kommunedirektøren skal legge fram forslag til fordeling i formannskapets møte 2. februar 2023.

Hannah Berg, Rødt Fredrikstad (Erik Wiggo Larsen)

Kjenner behov for å hjelpe

Hannah Berg sier at tiltaket er gjort gjennom raske prosesser, men at hovedpoenget er at pengene kommunen har spart skal gå til dem som trenger det aller mest.

– Hvordan vi skal fordele pengene, vet vi ikke ennå. Det har vi bedt kommunedirektøren om å komme med forslag til. Om det blir til matkasser, eller gis som øremerkede midler til organisasjoner som arbeider for barn og unge, eller noe annet, men at det i alle fall kommer innbyggerne til gode, sier hun.

Berg vet om flere kommuner som har gjort lignende tiltak, etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

– Mange lokalpolitikere sitter nok og kjenner på at stortinget ikke avhjelper godt nok, og vil innføre tiltak lokalt.

Pengene har kommunen spart ved blant annet å droppe dyr julelunsj, og ved å avholde bystyremøtet i desember på kun én dag i stedet for to.

– Vi har snakket innad i flertallet før jul om at situasjonen mange står i nå, er tung, men det er vanskelig å finne noe handlingsrom for å hjelpe innbyggerne. Vi er i en vanskelig situasjon når vi har en trang kommuneøkonomi, og samtidig som kommunen har dårlig råd, har vi innbyggere med dårlig råd. Da blir det vanskelig å finne penger til de riktige tiltakene.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen ønsker at pengene de har spart opp skal gå til en god sak. (Martin Næss Kristiansen)

[ Åpnet fristed for skeive: – Vi er mer utsatt, kun ved å være oss selv (+) ]

Stor velvilje

Løsningen som politikerne ble enige om, var derfor å spare inn der de kan, og gi de innsparte pengene direkte ut til innbyggerne.

– Her har blant annet ordfører Siri Martinsen vært utrolig flink til å være med og dra lasset, og strammet inn på veldig mange ting. Det er bra at vi politikere også står i det og tar vår tørn. Hun har vært veldig stødig, så all kudos til henne, sier Berg, som opplever at det er stor velvilje i hele bystyret for at politikerne også viser måtehold og prøver å lette situasjonen for de aller svakeste innbyggerne.

Ordfører Siri Martinsen sier at også byens politikere har tatt alvoret inn over seg.

– Jeg prøver å tilrettelegge for at vi skal ha minst mulig møter, reiser, lunsjer og så videre. Og i anledning julemøtet, så har det pleid å holdes over to dager. Når vi sparer en dag, sparer vi kostnader. Siden vi nå er i en så krevende periode med prisvekst på både det ene og det andre, ser vi at mange får en tøff vinter også på nyåret, sier hun.

Ordføreren vil at pengene de har spart opp skal gå til en god sak.

– Det må gå til frivilligheten, men her er det flere å velge mellom. Vi skal ha en sak på det i februar, så det får en god forankring, sier hun.

Hannah Berg legger ikke skjul på at det har vært tungt å være politiker i en kommune uten særlige midler til å hjelpe de aller mest sårbare.

– Så nå er det veldig godt å kunne komme med en gladsak!

[ Arne Sekkelsten (H): – Det er altfor mye stammespråk i politikken (+) ]

[ – Simpelt at vi ikke får beholde den ene lampa ]