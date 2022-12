Åpnet fristed for skeive: – Vi er mer utsatt, kun ved å være oss selv

Onsdag kunne endelig Hege Hansen invitere folk inn i Kafé BraNokRebell. Det er noe hun har jobbet lenge for å få til.

– Dette er veldig stort, og betyr mye. Det betyr også trygghet for mange. Her håper vi at det skal yre av liv og mangfold, og at man kan finne likesinna. Jeg er veldig stolt, sier hun til Dagsavisen Demokraten.

Med kafeen ønsker hun at ingen skal måtte gå med klump i halsen, men vite at de alltid har et sted å komme til.

– Mange kjente tryggheten forsvinne 25. juni i år. Vi er mer utsatt for vold og terror. Vi er mer utsatt, kun ved å være oss selv.

Ba om unnskyldning

– Her og nå står jeg vel egentlig ikke som sangeren Marianne, men jeg står her på vegne av kirken i Fredrikstad, sa Marianne Antonsen.

Antonsen er folkevalgt i kirken, og leder av det kirkelige fellesrådet i byen. I sin appell tok hun et oppgjør med kirkens behandling av homofile gjennom tidene.

– Og på vegne av kirken så har jeg egentlig bare lyst til å si et stort unnskyld. Det vet jeg at jeg ikke har lov til, men jeg sier det likevel. Kirken sliter med det, sliter med å si unnskyld for det kirken har vært med på å vanskeliggjøre for homofile oppigjennom. De sier at de ser at de har gjort urett, det er ikke nok. Jeg håper at vi i 2023 får nok biskoper som tør å si unnskyld.

Marianne Antonsen skulle egentlig spare stemmen til en kommende konsert, men kunne ikke la vær å synge «Lean on me» av Bill Withers, som hun mente passet ypperlig til anledningen. (Ylva Lie Bjerke)

Det gjorde stort inntrykk på Henrik Wilhelm Wilhelmsen, som sang under åpningen. Han har selv gått på kristne skoler, og opplevd å bli fryst ut og sykeliggjort på grunn av sin legning. Til Dagsavisen Demokraten forteller han at det var et spesielt øyeblikk.

– At hun sier unnskyld, på et skeivt sted med rom for alle... Med alle erfaringene våre, og etter alt som har skjedd, så var det utrolig godt å oppleve. Jeg skulle bare ønske det satt 10.000 skeive oppe nå og hørte hva Marianne sa.

Wilhelmsen er artist, og bor i Oslo. I sommer kom låta hans «Signaler», om det å flørte i offentligheten når du er skeiv, helt til topps i konkurransen om å bli årets Oslo Pride-låt. Han var på topp, vennene var på topp. Alt føltes bare riktig.

Så gikk alt galt 25. juni, da skytingen utenfor London Pub startet.

Henrik Wilhelm Wilhelmsen sang en gripende versjon av Unge Ferraris låt «Balkong». (Ylva Lie Bjerke)

[ Hedrer kvinnesaksforkjemper med lokal fredspris ]

– Jeg tenkte at nå er det nok.

– Vi var så stolte da vi vant med «Signaler». Det var som om vi hadde runda kampen, nå var vi i 2022, nå er vi helt oppe og stolte. Og så kom den dagen, og da hadde livet bare ebbet ut.

Han forteller at han var knust, men ikke knekt. Han og vennene tok på seg pride-effekter og klær, og skulle ut i gatene. Da var det en som skrek til han at han burde skamme seg.

– Da knakk jeg. Da var det hjem og hylgrine, og jeg tenkte at nå er det nok. Jeg orker ikke mer.

Men i sorgen kom han over sangen «Balkong» av Unge Ferrari.

– Den handler om det at man ikke vil være her lenger. Nydelig forteller Unge Ferrari om at han ser på 19. etasje som en forløselse for alt han går igjennom. Da tenkte jeg at dette beskriver mye av det jeg opplever nå, hva mine skeive brødre og søstre går igjennom.

Så samlet han sammen noen venner, og spilte inn en demo med et cover av sangen, ringte Unge Ferrari og fikk tillatelse til å gi den ut. De har laget t-skjorter og musikkvideo, og alle streaming-inntektene går til Skeiv Ungdoms hjelpetelefon.

For de som gjør andre vondt, har vondt selv, vet han. Men det trenger man hjelp til å forstå.

– Jeg har lært at disse menneskene som utagerer på denne måten, de har ting å jobbe med selv. Det er derfor jeg er så opptatt av hjelpetelefonen for skeive, hvor man snakker og bearbeider, lærer å forstå seg selv, og ikke minst andre.

Å kunne hjelpe det skeive miljøet gjennom musikken er stort for Henrik Wilhelm Wilhelmsen. Det gjør at han føler seg som seg selv igjen. (Ylva Lie Bjerke)

[ – Ikke alt trenger være gaver og stress. Vi må huske å være sammen (+) ]

Bra for byen

Til stede var også ordfører Siri Martinsen (Ap), som kalte anledningen en merkedag.

– Det er nærmest en historisk dag i Fredrikstad, når vi i dag markerer åpningen av den første skeive møteplassen. Lesbiske, homofile, bi og transpersoner opplever fortsatt diskriminering i vårt samfunn, men heldigvis ser vi en endring.

Hun tror at etableringen av møtestedet vil være svært positivt for lokalsamfunnet.

– Det har vært veldig mange flinke folk som har stått bak dette og ikke gitt seg. Da tenker jeg ikke bare på denne møteplassen, men også hvor mye man har kjempet for homofiles rettigheter i femti år, sa ordfører Siri Martinsen. (Ylva Lie Bjerke)

– BraNok er kanskje den kafeen vi har med størst takhøyde. Her skal det være rom for alle, uavhengig av kropp, identitet og seksualitet. Det er et fristed fra diskriminering og negative antagelser, sier hun, og fortsetter:

– Dersom vi alle sammen tenker gjennom hvordan vi både som enkeltmennesker og fellesskap kan bidra til å skape et bedre og mer inkluderende samfunn, er jeg sikker på at Fredrikstad vil bli et bedre sted å bo.

Isabelle Lågeide og Therese Rangø var på åpningen av BraNok. – Det er godt for veldig mange i den byen her å ha et sted hvor man kan føle at man kan være seg selv. Man trenger ikke passe inn, sier Rangø. (Ylva Lie Bjerke)

[ Skeive får nesten doblet støtte neste år ]

[ En hyllest til kjærligheten – skeiv som streit ]