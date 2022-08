Fanger sensommerens hverdagsøyeblikk med sterke farger

– Det er en utstilling som har mennesket som tema, mitt varemerke gjennom veldig mange år, men det er alltid nye motiver. Tittelen spiller på de små øyeblikkene mennesker treffer på hele tida, og det å fange det øyeblikket som kan være av interesse. Om det er en god følelse eller opplevelse, om det er noe du kjenner deg igjen i, forteller Anne Sofie Klavestad til Dagsavisen Demokraten.

Fredag er det vernissasje i Galleri Klavestad i Gamlebyen, der drøyt 30 kunstverk skal pryde veggene til og med 11. september. De fleste av dem har blitt produsert i løpet av de tre årene som har gått siden sist hun stilte ut på samme sted.

– Det er et par bilder som er litt eldre, men som jeg syns passet inn i utstillingen likevel, utdyper kunstneren.

Tanker fra under en paraply

Bildene hennes er gjerne preget av sterke, glade farger og en levende strek. Denne gangen tar hun for seg mennesker i alle faser av livet, og satt til årstida vi beveger oss inn i akkurat nå – overgangen mellom sommeren og høsten.

Sterke, eller glade farger som kunstneren selv kaller det, og streker som gir bildene bevegelse er noen av Klavestads signaturvirkemidler. (Hermund L. Kjernli)

Det dreier seg om tilfeldige hverdagsøyeblikk, som samtidig kan vekke sterke minner og assosiasjoner hos dem som betrakter bildene.

– For eksempel det å fange hva som skjer under en paraply. Når to mennesker står under den, hva samtaler de om? Eller hvis det er en person, hva er det den tenker?, sier Klavestad mens hun viser fram noe av det som er del av salgsutstillingen.

– Jeg må si at jeg egentlig er veldig stolt over å ha fått det til igjen. Det er ikke noen selvfølge at man får til noe sånt, legger hun til om det å ha kommet i mål med «I nuet».

Inspirerende ulike

47-åringen debuterte som billedkunstner tilbake i 2001, og har siden hatt en rekke utstillinger både alene og sammen med storebror og gallerist Lars Ole Klavestad. Selv om de to har svært ulike kunstneriske uttrykksformer, og nå for tida stort sett stiller ut hver for seg, har de mye glede av hverandres arbeider.

– På begge sider av familien vår er det nok litt kreative gener. Vi hadde en onkel som var veldig flink til å tegne og male, og har gått og lært det i utdanninga vår på hvert vårt vis. Så vi blir nok påvirket av hverandre også, selv om vi er veldig forskjellige i uttrykket. Vi jobber jo med akvarellteknikken begge to, og det å lære litt av hverandre, se gode former og farger i Lars Oles bilder kan i alle fall jeg si at jeg blir inspirert av, sier Anne Sofie.

– Det har en slags felles kjerne, og så tror jeg vi har hatt veldig behov for å bevege oss i hver vår retning. Det er liksom deilig å være helt forskjellige fra hverandre også, for da blir det ikke noen konkurranse på noe vis. Men det matcher på hverandre, og ligger et slags bånd der som handler om bevegelse og balanse, supplerer Lars Ole.

– Ikke klippekort

Men han understreker klart og tydelig at det ikke er slektskapsforholdet som har ført til at søsteren nå får stille ut for andre gang i galleriet hans.

– Ho har ikke noe klippekort her, altså, sier Lars Ole lattermildt. Før han legger til mer alvorlig, men likevel entusiastisk:

– Det er høy kvalitet over alle bildene hennes, og det ble en fin utstilling helhetsmessig – den blandingen av bevegelse og det litt mer rolige. Disse bildene har en veldig sånn … Hadde hun bare fortsatt den streken som utgjør munnen litt til, ville det ikke vært så bra. Det er stoppet akkurat i tide, uten at man nødvendigvis ser hvem det er, men at det er mennesker. Det er den varheten i streken som gjør at det blir så bra.

«Søster og bror, far og mor... Hele familien i sving når vi monterer utstilling», skrev Lars Ole Klavestad da han publiserte dette bildet på Galleri Klavestads Facebook-sider. (Hermund L. Kjernli)

At familien står sammen om kunsten, kom også godt til syne da den ferske utstillingen skulle monteres, og foreldrene Gerd og John tro støttende til.

– Lars Ole og jeg har alltid drevet og tegna og holdt på, fra vi var små, og blitt backa opp til det hjemmefra. Så når vi har utstillinger her, er det gjerne alle kluter til og at vi hjelper hverandre. Vi er veldig takknemlige for det, fastslår Anne Sofie.

Lærer videre

Ved siden av kunstnergjerningen jobber hun som lærer ved avdeling for kreative fag på Glemmen videregående skole, Det kommende året har hun valgt å redusere stillingen sin med 20 prosent for å få mer tid til å jobbe med sin egen kunst.

– Jeg jobber med å få elevene til også å være kreative, og tror det er viktig for å være en god lærer at man bedriver litt av det kreative selv. Nå håper jeg både publikum og elever kommer hit og kan fange det opp, sier Anne Sofie med et smil.

– Det er mange elever fra Glemmen som også er innom på andre utstillinger, som på Christian Bloom, som driver med grafisk design og den typen ting. Det er litt morsomt at gallerier som dette kan være med på å spore interesse blant nye kunstnersjeler i Fredrikstad, skyter Lars Ole inn på tampen.

Søsknene Anne Sofie og Lars Ole Klavestad har valgt hver sine kunstneriske retninger, men inspirerer hverandre tross ulikhetene. (Hermund L. Kjernli)

