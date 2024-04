Otto gikk opp 125.000 kroner i lønn. Se hvordan han klarte det

Otto Egil Sætre (46) har drømmejobben. Han arbeider i et plateselskap, Karisma Records, som utgir den musikken han liker aller best: progressiv rock og black metal. Men én ting var Sætre misfornøyd med.

For sju år siden begynte han i en 80-prosentstilling med en årslønn på 270.000 kroner. Selv om prisene og lønningene generelt i samfunnet har økt, forble lønna hans den samme.

Sætre snakket med ledelsen om at han og kollegaen – de er bare to ansatte – burde få mer i lønn, men ingenting skjedde.

– Jeg jobber jo i en bransje uten særlig god fortjeneste. Men på den andre siden: Jeg må jo kunne leve av lønna mi, sier han til HK-Nytt.

I tillegg til jobben i Karisma Records, har Sætre en 50-prosjektstilling i et annet plateselskap – hvor han også er inne på eiersida. Med to jobber tjente han om lag 456.000 kroner i året.

– Jeg har vært nødt til å jobbe 130 prosent. Jeg går på 200–300 konserter i året. Det – og øl – koster penger.

Gikk opp 25 prosent i lønn

Sætre og kollegaen var allerede medlemmer i Handel og Kontor (HK). Det satt langt inn for 46-åringen å kreve tariffavtale, men siden samtalene med ledelsen ikke førte fram, sendte HK i fjor sommer et krav til arbeidsgiver om en tariffavtale. Den ble undertegnet i desember.

– Vi gikk opp 25 prosent i lønn. Før tariffavtalen fikk jeg 22.500 kroner i måneden. Nå tjener jeg 30.400 kroner hver måned, sier Sætre som ble valgt til tillitsvalgt.

Den nye årslønna hans i Karisma Records er 395.200 kroner.

---

Hva er en tariffavtale?

En avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold.

Det finnes ulike tariffavtaler for ulike bransjer.

Inngått mellom ulike arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.

Må undertegnes av arbeidsgiver om den skal gjelde på arbeidsplassen.

Avtalene revideres i lønnsoppgjørene.

Har du ikke tariffavtale på jobben? Sjekk hvilket forbund som dekker din bransje eller yrke

---

Før tariffavtalen fikk de ansatte heller ikke ekstra betalt når de solgte plater, kassetter og CD-er fra en salgsbod på konserter og festivaler eller hadde møter med band på kveldstid. Da førte de timene som fleksitid og avspaserte senere.

Etter at de fikk tariffavtale, har de fått tilleggene de har krav på.

Da plateselskapet fikk tariffavtale, rant pengene inn. Otto Egil fikk et lønnshopp på 125.000 kroner. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

Den tillitsvalgte deltar også på månedlige møter med ledelsen om den økonomiske situasjonen og eventuelle endringer i driften.

Sætre tror ikke det er særlig vanlig med tariffavtale i uavhengige plateselskap.

– Jeg vil anbefale flere i musikkbransjen å få tariffavtale. Det er greit å få orden på lønna og alt det andre knytta til arbeidsforholdet.

Mer ordna forhold

Daglig leder Bjørnar Nilsen i Karisma Records er fornøyd med at de har fått på plass en tariffavtale.

– Vi startet som en gjeng entusiaster og kompiser som lagde et plateselskap. Vi visste ikke så mye om det å ha arbeidstakere og har lært underveis, sier Nilsen til HK-Nytt.

Karisma Records har fem eiere. Nilsen er en av dem. Plateselskapet er ikke medlem av en arbeidsgiverforening, men vurderer å melde seg inn i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– At vi er kompiser er et bra utgangspunkt for et godt arbeidsmiljø, men samtidig kan det bidra til at vi glemmer formalia og at det blir litt vel uformelt, sier han.

– Det er litt mer avslappet. Nå har vi ingen uenigheter og kan jobbe med å øke inntjeningen, sier Otto Egil Sætre med daglig leder Bjørnar Nilsen til venstre. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

– De ansatte har gått opp 25 prosent i lønn. Hvorfor tjente de såpass mye mindre før?

– Vi har hatt problemer økonomisk som skyldes endringer i markedet i forbindelse med pandemien og knyttet til distribusjon. Men nå går selskapet bedre økonomisk, sier Nilsen.

---

Nye tariffavtaler i HK

---

