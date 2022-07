Stefan Christiansen fra Fredrikstad er kåret til Årets fylkeskunstner

Den anerkjente kunstneren Stefan Christiansen fra Kråkerøy har siden uteksamineringen i 1999 hovedsakelig jobbet med utforming av kunst i offentlige rom.

– Det er en trygghet i det å jobbe med Kunst i offentlige rom, fordi du har en forutsigbarhet i en oppdragsgiver og det er lengre prosjekter som strekker seg over flere år. Gallerikunsten er mindre forutsigbar, men jeg liker å dra veksel på de to arbeidsmåtene, sier Christiansen.

Steinvinge som ligger i Kolstad barnehage i Trondheim, Ferdigstilt juni 2021 i samarbeid med Laila Kongevold. Tittel: Odysseéns geometri. Vingeformet skulptur hugget i Iddefjordsgranitt med to kule bronseskatter. Skulpturen er 305 cm lang, og bronsekulene er 23 og 33 cm i diameter. (Privat)

Vekslende arbeidsmetoder

Han er nettopp i ferd med å ferdigstille to store prosjekter for Kunst i offentlige rom (KORO), og ønsker nå å lage et frikunstprosjekt.

– Det er hyggelig å få prisen, og kommer veldig beleilig. Jeg vil gjerne lage en motsetning til det oppdragsbaserte og lage frikunst der det bare er jeg som bestemmer. Kunst i gallerirom eller andre steder er friere, og det er bare opp til meg. Fordelen med offentlige rom, er at de har budsjetter, og det er rom for å lage kunst i alle mulige materialer, som tre, stein og granitt. Det gir en trygghet og masse muligheter.

Med prisen Årets fylkeskunstner kommer også en pengepremie på 175.000 kroner.

– Men man får ikke pengene. Det er en jobb å gjøre, understreker kunstneren, som i sitt neste prosjekt ønsker å ta verkene sine utenfor allfarvei.

Løvefot i Damsgård skole i Bergen, ferdigstilt i 2018. Tittel: Snurrig. Skulptur i Iddefjordsgranitt og bronse. Høyde ca 3 m. (Privat)

Post-korona naturkunst

Akkurat hvordan det kommende prosjektet vil bli, vil han ikke si for mye konkret om.

– Det er bare på skissestadiet ennå, men jeg ønsker å lage kunstopplevelser i naturen. Gjerne litt uvante steder, kanskje gjøre det litt hemmelig. Jeg ser for meg at jeg kan lage et kart, en bok eller et hefte, som viser hvor det er, sånn at folk begir seg ut, at de kanskje må anstrenge seg litt for å oppleve dette, sier Christiansen, som også har et verk utstilt på Østfold Kunstsenter sin sommerutstilling frem til den 21. august.

Han tror at de siste to årene har gitt mye av inspirasjonen til prosjektet.

– Det er post-koronaprosjekt. Mange har gått mer tur i naturen enn vanlig, det var en erfaring jeg gjorde meg selv også – at på alle de kjente utfartsstedene var parkeringsplassene fulle. Da fant jeg ut at det var mye morsommere å gå egne veier. Det er det jeg ser for meg, men det er ikke sikkert at det blir akkurat det. Det kan endre seg. Jeg kan ombestemme meg når det bare er jeg som bestemmer.

Enstemmig innstilling

En faggruppe vurderte alle kandidatene til prisen grundig, og innstillingen på Stefan Christiansen som Årets fylkeskunstner, var enstemmig, skriver Viken fylkeskommune.

– Faggruppen har gjort en grundig og god jobb i vurderingen av kandidatene. Det er alltid krevende å velge mellom så mange gode kandidater, men jeg er trygg på faggruppens vurderinger, og støtter innstillingen full ut, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Faggruppen beskriver Christiansen slik, i et utdrag fra sin begrunnelse: «En kunstner som leverer på et høyt faglig nivå. Stadig eksperimenterende og utforskende innenfor et aktuelt tema som treffer et bredt publikum, uten at det går på bekostning av den kunstneriske autonomien. I dette prosjektet vil han ta utgangspunkt i Vikens naturmangfold, og knytte det direkte til fylket på en måte som innlemmer betrakteren og stimulerer til deltakelse».

