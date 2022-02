Filmskaper Niklas (19) vil lyse opp mørke sinn

Hans egen tid som elev i videregående skole har i stor grad vært preget av pandemi, restriksjoner og isolasjon.

– Det har vært en tung tid for mange, noe jeg har merket og sett på dem rundt meg og i perioder også på meg selv. Det var sånn jeg ble inspirert til å tenke at det går an å lage film som hjelper folk, forteller Lyngfoss til Dagsavisen Demokraten.

Han ønsker at filmene hans skal gjøre mottakerne bevisst på at man kan finne noe godt, fint eller morsomt i en mørk og tung tid – at ikke alt trenger å være helsvart selv om det føles sånn.

Nå er Niklas Lyngfoss, som ett av ni talenter fra Fredrikstad, nominert til Norsk Kulturskoleråds Drømmestipendet blant 400 nominerte i landet (se fakta).

Han vil fremme at det finnes lys i mørket gjennom å lage filmer med vanskelige temaer.

– Jeg vil lage noe fint. Det betyr at humor og noe å le av også noen ganger kan være et virkemiddel eller det helt sentrale i en film. Humor er subjektivt og det vil alltid være en måte å få noen til å le på, mener Lyngfoss.

Lager dokumentar om 12-åring

Da han var 11-12 år ung og gikk i sjetteklasse, oppdaget han den første spiren av interesse for video. Lyngfoss likte, som mange andre i samme alder, å utforske videouniverset Youtube.

– Etter hvert ville jeg prøve å lage video selv. Det startet enkelt, ved at jeg filmet meg selv mens jeg spilte dataspill, forteller han, garantert ikke alene om det, heller.

Interessen fikk utvikle seg. På ungdomsskolen nådde han et vendepunkt. Niklas Lyngfoss begynte å levere skoleoppgaver som filmer.

– Det gikk opp for meg at dette går det an å drive med. Ikke så lenge etter var det brått tid for å søke seg inn på videregående. Da skjedde alt veldig fort, samtidig som jeg følte det var veldig riktig for meg, forteller Lyngfoss, som havnet på Glemmen-linja for medieproduksjon.

Fredrikstad-gutten Niklas Lyngfoss håper med filmene sine å gjøre noe godt for dem som har det vondt. (Niklas Lyngfoss)

Yrkesretningen førte ham til praksisplass både i Filter Media, hvor han fikk jobbe med bilderedigering, og senere i Fredrikstad Fotballklubb, hvor han både fotograferte og filmet for å promotere klubben på digitale plattformer.

Senere startet han videregående skole om igjen, nå på medier- og kommunikasjonslinja, og det er blitt flere oppdrag og prosjekter å henge fingrene og blikket i. Blant annet fikk han gjennom sin tidligere FFK-kontakt Aleksander Olsen lage en promoteringsfilm for Kolbotn Fotball Kvinner, hvor Olsen er trener.

Mennesker som synes at alt i verden er trist akkurat nå, kan også le en sjelden gang. Det er noe jeg beundrer enormt. — Niklas Lyngfoss (19), filmskaper og Drømmestipendet-kandidat

Nå for tiden holder Lyngfoss på med en dokumentarfilm om den unge Fredrikstad-kunstneren Jonas Søderlund Berg (12).

– Jeg gjør alt selv, av lyd, klipp, film og så videre, noen ganger med litt hjelp fra nære venner. Og utstyret mitt er ikke det beste, I tillegg er jeg perfeksjonist, som kan bety at jeg lager ti versjoner av en film og likevel ikke er fornøyd. Jeg har ofte gjort jobben om igjen mange ganger og er veldig detaljfokusert. I sum gjør dette at prosjekter, også oppdrag, kan ta litt for mye tid, forklarer filmskaperen.

Derfor er han ikke i tvil om hva pengene vil bli brukt til dersom han blir en av de 50 heldige stipendvinnerne av 30.000 kroner.

– Bedre utstyr er neste skritt for meg, slår han fast.

Med kamera på Utøya

Intensjonen for Lyngfoss er å hjelpe dem som har det tungt psykisk gjennom filmene han lager. Motivasjonen startet med at han selv kjenner folk som har slitt psykisk – mennesker han er glad i.

– Jeg tror at hver dag blir så bra som du selv gjør den. Og at det er viktig å se at vonde følelser og tanker kan bli bedre over tid. Jeg drømmer om at filmene mine kan bidra til å gi håp om en bedre hverdag, enten det er alvorlige temaer belyst med annet en gråtoner eller om det er korte humorfilmer. Mennesker som synes at alt i verden er trist akkurat nå, kan også le en sjelden gang. Det er noe jeg beundrer enormt, sier han.

Lyngfoss er heller ikke redd for å gripe fatt i de tunge og mest betente temaene, som Utøya. Han var selv bare ni år da massemordet på AUF-ungdommer fant sted der 22. juli i 2011. 69 mennesker ble drept på øya.

Under en klassetur til Utøya i august – ti år etter – var kameraet hans som vanlig påskrudd. Skoleoppgaven for alle var tre fotografier, men Lyngfoss lagde film. Han så etter lyset i mørket.

– Jeg ville vise at det går an å ha det fint der samtidig med at man er trist over det forferdelige bakteppet som henger over øya, forteller han om filmen «Utøya 2021», som du kan se her:

Utøya-filmen er også ett av prosjektene han har lagt inn i stipendsøknaden sin.

– Når jeg selv har hatt det tungt gjennom pandemien, har jeg tenkt på hvordan det må være for dem som sliter hele tiden. Så hvis jeg kan lage filmer som hjelper dem rundt meg, men også gir håp til mange flere, ville det vært fenomenalt.

– Og den ultimate oppnåelsen?

– Filmfestivaler og priser er selvfølgelig en drøm langt der framme, men den beste anerkjennelsen vil være å få et stort antall positive tilbakemeldinger fra publikum om at filmene mine virker som jeg ønsker. At jeg når inn til folk, slutter Lyngfoss.

---

Drømmestipendet

• Stipendordning i et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, som ble etablert i 2004.

• Kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke. Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

• Fagjuryer innen hver kategori samt en egen drømjury vurderer søknadene i februar og utdelingene skjer i mai og juni.

• 50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend på 30.000 kroner etter at 1,5 millioner kroner er fordelt.

• Blant tidligere vinnere finner vi kjente utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

• 400 utøvere er nominert for 2022, blant andre disse 9 fra Fredrikstad: Ada Berisha (dans), Ann Weberg (musikk), Balder Hansen (dans), Henrik Granli Øieroset (musikk), Henrik Aasgaard Sortland (skapende skriving), Niklas Lyngfoss (visuell kunst), Marie Synnøve Skagemo (musikk), Sara November Skutle (visuell kunst) og Tuva Kristiansen (sirkus).

---