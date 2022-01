Sirkus-Tuva vil frigjøre kvinnekroppen – helst fra en seilskute

– Jeg likte ikke denne sensitiviteten for det jeg gjorde, da intensjonen min var så ren, sier Tuva Kristiansen.

Det var slik livsprosjektet hennes startet. Hun møtte fordommer, frykt og intoleranse i sosiale medier. Moren hennes mottok bekymringsmeldinger fra bekjente. Var alt bra med Tuva?

Nå har den unge kunstneren, slik hun ser det, to oppgaver i livet: Å frigjøre kvinnekroppen og å gjøre det gjennom akrobatikk.

Som ett av ni talenter fra Fredrikstad, er Kristiansen nominert til Norsk Kulturskoleråds Drømmestipendet, som har 400 nominerte i landet (se fakta).

For et drøyt år siden valgte hun å droppe ut av tredjeklasse på videregående skole. Hun gikk musikklinja, skrev låter og spilte gitar.

– Det fungerte ikke.

– Musikkinteressen forsvant?

– Nei, jeg liker musikk og vil drive med musikk, men jeg vil også henge opp ned i gardiner, forteller Kristiansen.

Dersom hun blir en av vinnerne av Drømmestipendet, vil Tuva Kristiansen bruke det til å realisere drømmen om å leve av nysirkus. Misjonen hennes er å fremme kvinnekroppens naturlige vesen. (Tonje Selvåg)

Til topps på Statsraaden

Så da droppet hun ut av skolen og frigjorde en bit av seg selv. Hun begynte å trene i akroparken på Glemmen videregående skole og fikk jobb der, med oppgaver som å holde åpent, inkludere nye folk som kom for å trene der og organisere ulike fellesaktiviteter med jevnaldrende.

Hun trivdes. Så ble akroparken koronastengt.

– Da den stengte fikk jeg med meg en tissue, som jeg hengte opp i et tre i hagen hjemme og begynte å trene i for meg selv. Det var sånn jeg fant akrobaten i meg, forteller Kristiansen.

De normaliserte alt som har med pupper å gjøre. — Tuva Kristiansen, akrobat og Drømmestipendet-kandidat

Nå er hun korttidsstudent ved Fjordane Folkehøgskule i Nordfjordeid, hvor hun går det hun kaller sirkuslinja og fordyper seg i luftakrobatikk.

– Da jeg bestemte meg for å slutte på skolen ble det klart for meg at jeg var nødt til å jobbe kreativt med kunst og med kroppen. Treningen min på folkehøyskolen gir meg mulighet til å utvikle meg fysisk, teknisk og kreativt. Jeg har brukt flere år på å utforske ulike uttrykksformer, og det som er så magisk med nysirkus er dets potensial til å forene så utrolig mange stiler i løpet av en kort forestilling. Det er fantastisk å kunne kombinere akrobatikk, dans, luftakrobatikk, visuelle uttrykk og musikk i én og samme oppsetning, synes Kristiansen.

Det er her Drømmestipendet kommer inn i bildet. Blir hun en av de 50 heldige, vil pengene bli brukt til utdanning – en bachelor på sirkusskole i utlandet.

– Sirkusskole blir mitt universitet, forklarer hun.

Kristiansens store drøm for framtiden er en kombinasjon av to: Å bo på seilbåt og å leve av nysirkus.

Sist sommer fikk hun i tre uker seile med Statsraad Lehmkuhl og opptre med luftakrobatikk, i NRK-serien Sommerskuta, hvor hun danset i tissue fra masten over havet, blant annet med Prekestolen i bakgrunnen. Et frø ble sådd.

– Da ble det veldig tydelig for meg. Jeg ønsker å bo på havet samtidig som jeg seiler fra havn til havn med sirkusforestillinger på dekk. Det er mitt langtidsmål, som jeg er utrolig motivert til å jobbe mot etter at jeg er ferdig med utdanningen min. Jeg ønsker å kunne leve av nysirkus og scenekunst, erklærer hun.

To inspirerende timer

Kristiansen har som intensjon å bruke talentet til noe. Hun henger ikke i en gardin bare for gøy. Hun vil fremme kvinnekroppens naturlige vesen og alle dens unike forskjeller, og håper etter hvert å lage en forestilling som skaper reaksjon, refleksjon og debatt.

– Jeg ønsker å utforske, utfordre og utvikle samfunnets syn på kvinnen gjennom kunsten og hvordan vi tenker om nakenhet.

Frigjøring av kvinnekroppen er en fanesak for akrobat og nysirkusartist Tuva Kristiansen (19) fra Fredrikstad. (Privat)

Inspirasjonen kommer dels fra egen oppvekst og ungdomstid og dels fra det som for henne ble et befriende stykke scenekunst i Oslo i fjor, under scenekunstfestivalen for nysirkus, Merge. Forestillingen var kalt «Breast In Peace».

– Da sto fire kvinner i 30-40-årene på scenen med naken overkropp, og normaliserte med humoristisk snert alt som har med pupper å gjøre. De involverte publikum veldig godt og avseksualiserte nakenhet. Det var to inspirerende timer for meg, forteller hun.

Det er forresten ikke kroppen vi egentlig er misfornøyde med. Det er noe inni oss. Og så legger vi det på kropp. — Tuva Kristiansen, akrobat og Drømmestipendet-kandidat

Behovet for frigjøring, og spesielt av kvinnekroppen, har imidlertid opptatt Tuva Kristiansen gjennom hele ungdomstiden.

– Allerede som barn syntes jeg at det var frustrerende å måtte dekke meg til, innfri andres forventninger til hvordan jeg skulle vokse opp til å bli – og se de voksne kvinnene rundt meg bruke et helt liv på å mislike kroppen sin.

– Og hvordan har forholdet til din egen kropp vært gjennom ungdomstiden?

– Overraskende bra! Jeg hadde vel også en periode med usikkerhet, som jeg tror alle har, men jeg synes kvinnekroppen er vakker i forskjellige fasonger og vil i alle fall ikke bli som 50-åringene rundt meg. Det er forresten ikke kroppen vi egentlig er misfornøyde med. Det er noe inni oss. Og så legger vi det på kropp, mener Kristiansen.

Sin egen utforsking startet hun med tidlig i tenårene. Frigjøringsbehovet vokste gjennom stadige påminnelsen om at noe var lov mens annet ikke var lov.

– Jeg opplevde for eksempel flere ganger å bli slettet eller rapportert på sosiale medier som Instagram, etter å ha delt kunstfotografi med det de tydeligvis mente var for mye hud. Det syntes jeg var veldig interessant, husker hun, og påpeker:

– Det var jo ikke porno jeg la ut. Jeg bare utforsket og var nysgjerrig på kvinnekroppen mens jeg utviklet meg. Kunstfotografi var en stor del av utforskingen. Det kom sterke reaksjoner og bekymringsmeldinger til mamma. Jeg likte ikke denne sensitiviteten for det jeg gjorde, da intensjonen min var så ren, forklarer hun.

Foruten kvinnekropp-aktivisme vil Kristiansen også slå et slag for nysirkus som kunstart i Norge når hun en gang har gjort det til sitt levebrød.

– Forhåpentligvis i samarbeid med andre scenekunstnere. Det er hva jeg ønsker å jobbe med som artist. Dette er hva jeg brenner for, drømmer om og skal få til, slår hun fast.

---

Drømmestipendet

• Stipendordning i et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, som ble etablert i 2004.

• Kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke. Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

• Fagjuryer innen hver kategori samt en egen drømjury vurderer søknadene i februar og utdelingene skjer i mai og juni.

• 50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend på 30.000 kroner etter at 1,5 millioner kroner er fordelt.

• Blant tidligere vinnere finner vi kjente utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

• 400 utøvere er nominert for 2022, blant andre disse 9 fra Fredrikstad: Ada Berisha (dans), Ann Weberg (musikk), Balder Hansen (dans), Henrik Granli Øieroset (musikk), Henrik Aasgaard Sortland (skapende skriving), Niklas Lyngfoss (visuell kunst), Marie Synnøve Skagemo (musikk), Sara November Skutle (visuell kunst) og Tuva Kristiansen (sirkus).

---