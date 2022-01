Vil bruke musikk til å hjelpe

Det er ikke opptredener i Madison Square Garden og stjernestatus som opptar Webergs framtidsplaner, selv om hun likevel drømmer om å skinne: For dem som trenger en venn og noen å prate med.

Hun har kjent på det selv, følelsen av å være litt i mørket og i ubalanse.

– Jeg har gått på et par smeller, og fått erfare hvor viktig det er å ta vare på den psykiske helsen vår, forteller Weberg til Dagsavisen Demokraten.

Resten av den åpne samtalen om denne stigmatiserte tematikken ønsker hun å ta gjennom musikken. Og kanskje er hun snart ett skritt nærmere drømmen om å gi ut et helt album.

Som 7-åring ble hun nærmest trollbundet av et keyboard. Nå er Ann Kristin Weberg, som ett av ni talenter fra Fredrikstad, nominert til Norsk Kulturskoleråds Drømmestipendet blant 400 nominerte totalt (se fakta).

– Hvis jeg blir en av de heldige stipendmottakerne, vil pengene bli brukt til å lage og gi ut album. Og det er ikke billig, konstaterer hun.

Debutsingelen «Fell in love» (spill av i vinduet under) kom i fjor sommer. I februar slippes «Fading», og nærmere sommeren i år gir Weberg ut sin første EP, en liten samling, på veien til målet om et album.

– Jeg gleder meg veldig til å begi meg ut på dette musikkeventyret, slår hun fast.

En helt spesiell julegave

Musikken har fått vokse på henne siden hun fikk den helt spesielle julegaven i 2004. I dag både synger, skriver, komponerer og produserer hun selv.

Den gang, som 7-åring, ble fascinasjonen for tonene og samspillet mellom dem en spire til hennes musikalske jeg.

– Jeg brukte keyboardet veldig mye. Jeg fant harmoni i å sette sammen toner og det var så fascinerende at jeg etter hvert kunne spille noe som hørtes som musikk. Jeg kjente på en mestringsfølelse jeg aldri hadde kjent på før. Og den ville jeg selvfølgelig kjenne på igjen, husker Weberg.

Det ble snart en låt av det også. I tidlig barneskolealder skrev, spilte og sang hun inn en låt om kjærlighet. Den fikk aldri noen tittel, og har det heller ikke i dag. Men hun var fryktelig stolt.

– Når jeg tenker på den nå, er jeg fortsatt litt stolt av den. Den var faktisk litt fengende, synes hun.

Weberg studerer for tiden rytmisk vokal ved Universitetet i Agder, etter å ha tatt videregående skole ved musikklinja på Greåker. Der oppdaget hun jazz, som førte henne videre til jazzlinja på Trøndertun Folkehøgskole. Det var der hun startet utviklingen mot musikkmakeren hun er i dag.

– På Trøndertun jobbet jeg mye med å utvikle min egen sound og havnet mer i en neo/indie/soul-verden. Låtskrivingen ble mitt hovedfokus og jeg eksperimenterte mye.

Hun fant seg selv. Med musikken ønsker hun å oppnå noe mer enn bare for musikkens skyld.

– Jeg elsker å skrive musikk som er ærlig, sårbar og kompromissløs, selv om det også kan være veldig eksponerende. Jeg vil være med på å normalisere samtalen om psykisk helse og jeg tror min musikk kan bidra på en positiv måte. Drømmen min er å bruke mine artistplattformer for å skape et «safeplace» til lytterne mine, sier Weberg.

Press og psykisk helse

Tekstene hennes dreier seg i stor grad om mental helse, tanker rundt dagens samfunn og hvordan det påvirker oss som mennesker.

– I dag tror jeg sosiale medier har en av de største påvirkningene på alles selvfølelse. Spesielt for ungdommen – de som er vokst opp med det. At så mange føler at noe er feil med en selv må jo komme av press, noe sosiale medier eksponerer oss for.

– Tror du vi lurer oss selv litt ved å bidra til det?

– Vi lurer kanskje hverandre litt. Det hadde vært utrolig deilig om vi bare kunne fjerne det presset sammen, mener Weberg.

Hun ønsker å gjøre samtalen om mental helse like vanlig som den fysiske helsen vår ved hjelp av musikken.

– Det må bli like vanlig å si at man har vært hos psykologen som å si at man har vært hos legen. Jeg håper å ha en genuin påvirkningskraft gjennom musikken min, reise rundt i verden og bidra til endring ved at min åpenhet og ærlighet i tekstene gjør andre komfortable til å dele egne tanker og følelser. Jeg ønsker å hjelpe og jeg ønsker å være som en venn, som gjennom musikken fører en åpen samtale med dem som trenger å snakke litt, forklarer hun.

De siste årene har hun brukt på å lære seg musikkproduksjon, markedsføring og låtskrivingsteknikker. Nå føler hun seg selvstendig og klar for neste steg.

– Jeg vil spille og ha det gøy samtidig som jeg utgjør en forskjell. Og da gjerne gjennom en solokarriere med både utgivelser og konserter, slutter hun.

Drømmestipendet

• Stipendordning i et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, som ble etablert i 2004.

• Kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke. Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

• Fagjuryer innen hver kategori samt en egen drømjury vurderer søknadene i februar og utdelingene skjer i mai og juni.

• 50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend på 30.000 kroner etter at 1,5 millioner kroner er fordelt.

• Blant tidligere vinnere finner vi kjente utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

• 400 utøvere er nominert for 2022, blant andre disse 9 fra Fredrikstad: Ada Berisha (dans), Ann Weberg (musikk), Balder Hansen (dans), Henrik Granli Øieroset (musikk), Henrik Aasgaard Sortland (skapende skriving), Niklas Lyngfoss (visuell kunst), Marie Synnøve Skagemo (musikk), Sara November Skutle (visuell kunst) og Tuva Kristiansen (sirkus).

