Ulrikke Brandstorp og Grace Bullen filmdebuterer i samme film

Storproduksjonen Lange Flate Ballær 3 ruller videre, og fredag var det klart for innspillingen av noen av de mest sentrale scenene i filmen; grensepasseringen på Svinesund. Her kjører rollefiguren Kai gjennom tollen med 12.000 liter sprit - godt hjulpet av et basketak mellom kællane fra Edgarasjen og et kobbel grensekontrollører.

Blant tollerne finner vi Ulrikke Brandstorp, Grace Bullen, Harald Rønneberg og Stian «Staysman» Torgersen.

– Det her er tullete gøy!, sier en engasjert Ulrikke etter filmskuespilldebuten.

– Også er det jo ille moro at de gjør det til en sånn Østfold-feiring.

Ulrikke Brandstorp og Harald Rønneberg har lagt Stian Torgersen i bakken. (Gry Catinka Wold)

Dobbel debut

Også Østfold-medsøster Grace Bullen har blitt hanket inn i en rolle som tollbetjent i den nye filmen.

– Jeg ble faktisk kontaktet av Harald selv, via sosiale medier. Jeg er jo oppvokst med filmene, og har sett dem sammen med familien. Så det oppleves uvirkelig å være med på dette, sier hun.

De to jentene møttes for første gang på filminnspillingen.

– Det er første gang jeg spiller i noe som helst, så det er ganske heftig å gjøre det for første gang i en så stor produksjon, sier Grace, som har tatt en kort pause fra brytertreningen for være med.

– Jeg var faktisk i Norge akkurat nå, så det passet fint. Men jeg er ganske presset på tid, så jeg har bare denne dagen til å være med, sier Grace Bullen, som nylig gikk glipp av OL i Tokyo.

– Man må bare å jobbe på, nå er det jo bare tre år til neste gang, spøkte hun med kællane fra Edgarasjen.

Kællane fra Edgarasjen spiller inn scener med mange kjente navn på tollstasjonen på Svinesund, blant dem Ulrikke Brandstorp og Grace Bullen, Harald Rønneberg og Stian Staysman Torgersen. Fra venstre Frode Lie, Petter Jørgensen, Anders Fjell, Kai Helge Hansen og Eirik Tobiassen. (Gry Catinka Wold)

Smuglersprit

Ulrikke Brandstorp har på sin side travle dager med musikalen Mamma Mia.

– Ja, nå har jeg vært her fra klokka 6 i morges, og skal rett videre på Mamma Mia. Der er jeg nok ikke ferdig før i titiden, men det er jo show-business, det. Man må bare stå på!

Hun sier at det oppleves veldig spesielt å stå på scenen om dagen.

– Det er jo så lenge siden folk har vært ute i teateret, at det kjennes helt historisk. Det er som om det er første gang, så det er en unik opplevelse.

Angående rollen sin i Lange flate, kan hun avsløre at hun spiller skikkelig skuespill.

– Ja, nei, huff, jeg er ikke noe særlig til å slåss.

– Du burde ha kommet til meg for noen timer, spøker Grace.

– Ja, jeg er ingen slåsskjempe akkurat. Jeg har prøvd litt, men jeg burde kanskje ha kunnet litt mer. Plutselig kommer jeg til deg for en time på brytermatta!

Årsaken til basketaket på svenskegrensa (i filmen, altså) er noe uklar, ettersom produksjonen holder kortene tett til brystet. Men at det dreier seg om spritsmugling, er det ingen tvil om.

– Nei, ehem, de roter seg bort i en trailer full av sprit. Og Kai, som ikke helt forstår anførselstegn når de sier «det er spylervæske, Kai», så tenker han at da er det spylervæske da, også gjør han noen en tjeneste og bare kjører den hjem over grensa. Også har de da plutselig 12.000 liter med ulovlig sprit mellom henda. Og det hadde vel gått greit, hvis ikke noen av kællane hadde blitt litt grådige og begynt å låne litt av lasset. Og da skjer det masse rart, har regissør Harald Zwart tidligere avslørt overfor Demokraten.

Ulrikke og de andre betjentene krangler med Petter Jørgensen i et basketak ved Edmobilen. (Gry Catinka Wold)





Stian Staysman Torgersen under innspillingen av Lange Flate Baller 3 (Gry Catinka Wold)

Harald Rønneberg under innspillingen av Lange Flate Ballær 3. (Gry Catinka Wold)

Harald Rønneberg signerer spritkanner som skal loddes ut på sosiale medier (Gry Catinka Wold)

Østfold-gjengen (minus Staysman) samlet i Lange Flate Ballær 3 (Gry Catinka Wold)

Harald Rønneberg og Ulrikke Brandstorp i Lange Flate Ballær 3 (Gry Catinka Wold)