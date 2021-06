Vera Danielsen er tildelt Kong Frederiks Hederspris 2020

Danielsen har hatt stor betydning for å bidra til et mangfold i kulturtilbudet i byen, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Kong Frederiks Hederspris overrekkes vanligvis på arrangementet Frederikprisen i januar, men årets prisutdeling utgikk. Fredag valgte derfor ordfører Jon-Ivar Nygård å overraske Danielsen med lunsj og pris.

Vera Danielsen ble overrasket med både lunsj og pris av ordfører, Jon-Ivar Nygård fredag formiddag. (Fredrikstad kommune)

– Jeg prøver å være et godt forbilde, og har alltid vært opptatt av å leve et så normalt liv som mulig. Som homofil eller lesbisk er det viktig å ikke tenke at du er en outsider, sa Danielsen til Dagsavisen Demokraten i 2018.

Hun er mest kjent under navnet DJ Vera. DJ-karrieren startet på begynnelsen av 80-tallet, på Daily News. Men først nærmere ti år senere ble hun et «hot» navn. Som en frisk nyvinning i Oslos uteliv ble klubben Recepten kåret til Årets utested to år på rad av Natt&Dag. Bak musikken på Recepten sto DJ-en fra Fredrikstad. Siden har DJ-en vært å høre på Potpurriet, Bitch Club, So, Elsker og utallige kvinnekvelder. Hun har i 30 år blant annet spilt fast på utesteder og arrangementer for skeive i Oslo, og også i Hamburg og Stockholm, står det i pressemeldingen.

Danielsen er også kjent fra som gitarist i Spellvin band og perkusjonist i Fredrikstadbandet Clink, Dronning Mauds Land Those Norwegians og DJ Girl & Drum Explosion.

Prisvinneren har lagt ned betydelig innsats for LHBT-personer på Østlandet, som arrangør av Fredrikstad på skeiva.

– Ideen er at man skal slippe å flytte fra mindre byer for å ha et slikt tilbud. Mange drar inn til Oslo i altfor ung alder, og får seg kanskje noen ubehagelige opplevelser. Dette skal være et trygt møtested der man bor, fortalte Danielsen da hun i 2018 var nominert til Østfoldprisen.

