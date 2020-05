– Det er fortsatt veldig rart.

Det har knapt gått en uke siden Oda Gondrosen gikk videre fra semifinalen i Idol, og hun har fortsatt ikke helt klart å fordøye at hun nå er klar for finalen førstkommende fredag.

– Jeg hadde jo lagt opp dette scenelivet for flere år siden. Etter deltakelsen i The Voice var jeg litt ferdig med dette, og det er en tilfeldighet at jeg ga dette en siste sjanse og prøvde meg en gang til. Jeg er bare veldig glad for at jeg våget det, og det er så gøy å ha kommet så langt.

Vil alltid ha sykepleien

Fredrikstad-jenta var tenåring både da hun deltok i Idol første gang og også da hun var med i The Voice. Etter endt skolegang startet hun «voksenlivet» med sykepleierstudier.

– Studiene ble det viktigste der og da. Og da jeg var ferdig sykepleier og fikk meg jobb, ga det meg en trygg og fin hverdag. Musikk som levebrød er jo helt i den andre enden av skalaen – det finnes ikke trygt, sier 23-åringen.

Hun innrømmer at det var skummelt å skulle satse på noe så usikkert igjen, men er glad for at hun har utdannelsen å falle tilbake på.

– Jeg er litt mer avslappet til alt, for nå har jeg sykepleien, og den vil jeg alltid ha. Det gjør til og med at jeg kanskje presterer bedre, for jeg kjenner at jeg kan senke skuldrene og kose meg mer med musikken. Jeg higer ikke like mye som jeg gjorde tidligere. Men det er klart, konkurranseinstinktet er fortsatt der, ler hun.



– Jeg kjenner at byen min heier på meg, og jeg er stolt av å være fra Fredrikstad, sier Idol-finalist Oda Gondrosen. Foto: TV2

Vil i studio

Fredag kveld er Idol over for i år, og vi vet om det er Oda som har gått seirende ut av konkurransen med en platekontrakt i hånden. Selv har hun tenkt mest på hva hun skal gjøre dersom det ikke blir seier.

– Da skal jeg bare jobbe på og utnytte denne spesielle og rare tiden vi står i nå. Jeg vil kontakte låtskrivere, gå i studio og lage noe nytt og fint. Konserter utgår jo uansett en stund framover, så det er en god anledning til å lage noe som folk vil få glede av.

Om det blir som Idol-vinner eller ikke, kan publikum forvente seg musikk fra en artist som setter formidling høyt. Stemmen er viktigst for Oda Gondrosen. Hun syns det kan være gøy med et stort show og masse fart, men det er ikke helt henne – hun som ser opp til Adéle, Eva Weel Skram og Ida Wroldsen og liker de rolige låtene best.

– Jeg mister meg selv om jeg skal prøve å være noe annet.

Deler scene med kjæresten på 17. mai

«Jobbe på» er i grunn planen uansett hvordan det går, og allerede på 17. mai er hun klar for konsert på City Scene som skal strømmes til publikum i Fredrikstad.

– Det skal bli godt å komme hjem. Samtidig kommer jeg til å savne denne tilværelsen og opplevelsen noe helt vanvittig. Det blir viktig å passe på å ha mye å gjøre, så kommer jeg meg over den kneika. Og akkurat 17. mai er jo en spesiell dag, og da er det fint å kunne bidra med noe som gir glede. Det blir Martin, meg og et band, og det tror jeg skal sette folk i stemning på nasjonaldagen.

Oda er glad i å dele scene med sin gitarspillende kjæreste, Martin Skåksrud (24). Han var med henne på Idol-audition og deltok sammen med henne på Idol-scenen for to uker siden.

– Det var som å gjenskape den felles opplevelsen vi hadde på audition, og det var veldig godt. Jeg fikk ha med meg «tryggheten» min tilbake scenen, og det er for meg et av de sterkeste Idol-øyeblikkene.



Skal Oda plukke ut ett Idol-øyeblikk hun setter høyere enn andre, må det være å stå på scenen med kjæresten Martin og opptre sammen på direktesending. Foto: Privat

Stolt av å være fra Fredrikstad

Hva finalen vil by på at låtvalg og show, kan hun ikke røpe ennå, men Oda er tydelig på at hun skal «sette inn det lille ekstra støtet» for å nå superfinalen på fredag.

– Og da kan jeg ikke annet enn krysse fingrene for at folk liker det.

Støtten fra lokalsamfunnet har hun kjent på hele veien.

– Jeg er veldig takknemlig, Fredrikstad har vært helt strålende. Til og med ordføreren har oppfordret folk til å stemme på meg, og det ble jeg rørt av. Jeg kjenner at byen min heier på meg, og jeg er stolt av å være fra Fredrikstad, avslutter Idol-finalisten.

