Ga likevel tommel opp for boliger langs Gressvik-floa

– Vi prioriterer næring framfor blokkbygging. I Rødt er det en god ånd å støtte næringslivet. Da bør denne tomta på Gressvik også ha en næringsformål-status, poengterte Rødt-sjefen Hannah Berg overfor Demokraten 9. mai.

I torsdagens formannskapsmøte stemte Berg, med blant andre Frp og Ap, ved å si ja til boliger framfor næring i vannkanten på Gressvik.

Ønsket ikke en ny høringsrunde

På spørsmål om sideskiftet, sier Berg dette:

– Jeg er klar over hva jeg sa til avisa for noen uker siden. Men så er det slik at vi alle er interessert i å få landa denne prosessen. Vi ønsker ikke nye høringsrunder som kan vare en hel evighet. Når det også er slik at Fredrikstad Marineservice kan få fortsette virksomheten selv om området blir regulert til boligformål, ja da er det ingenting som forandres i praksis. Kommunen vil jo aldri kunne ekspropriere dette firmaets eiendom – ei heller andre som fortsatt ønsker å drive næring i det aktuelle området, forklarer Berg.

9. mai uttalte Rødts gruppeleder Hannah Berg at hun ønsker seg fortsatt næringsvirksomhet langs Floa. Nå ønsker Berg boligblokker velkommen i vannkanten fra Gressvik ferjested til Floa. Foto: Arkiv

– Så Rødt går fra næring og arbeidsplasser til boligblokk-bygging?

– Nå skal vi ha et medlemsmøte på tirsdag – hvis det går an å få det til i disse koronatider da. Så får vi bestemme oss endelig for hva vi skal gjøre fram mot bystyret, understreker Berg.

– Er dere presset av Aps ledelse som har sagt at det vil være svært uheldig å sende arealplanen ut på ny høring?

– Nei, vi er ikke presset av Ap. Vi ser bare på hva som er de praktiske konsekvensene av en formålsendring. Nemlig at de som driver næring kan fortsette som før, svarer Berg.

– Veldig beklagelig

I torsdagens formannskapsmøte sikret Ap, Rødt og Frp flertall for den mye omtalte delen av arealplanen, mens Høyre, Krf og Senterpartiet stemte mot.

Blant partiene som ikke sitter i formannskapet – men kun i bystyret – er det flere som ennå ikke har bestemt seg for hva man skal stemme under heldagsmøtene 18. og 19. juni. Jørgen Qvale, gruppeleder i Bymiljølista, sier det slik:

– I Bymiljølista må vi bruke tida fram til bystyret på å bestemme oss for hva vi skal mene om næring kontra boliger i vannkanten på Gressvik. Jeg ser poenget med at det er viktig å komme i mål med arealplanen. Men på dette punktet har vi ennå ikke konkludert, opplyser Qvale.

– I Bymiljølista må vi bruke tida fram til Bystyret på å bestemme oss for hva vi skal mene om næring kontra boliger i vannkanten på Gressvik, sier gruppeleder Jonas Qvale. Foto: Arkiv

Ragnar Karlsen, som driver Fredrikstad Marineservice med sju ansatte, sier dette om formannskapets vedtak torsdag:

– Dette var veldig beklagelig. Vi har snakket med nesten alle partiene om denne saken. Kun Ap har sagt de vil gå for arealplanen slik den foreligger fordi de mener det haster med å komme i mål. De andre har støttet oss. De som likevel sier at vi bare kan fortsette selv med boligformål-status glemmer helt at vi heretter må søke om dispensasjoner for et hvert grep vi ønsker å foreta oss med bygningsmassen, tomta for øvrig eller hva det måtte være. Dette kan koste oss dyrt, om man i det hele tatt får det til. Nei, det er ganske irriterende å se i en presentasjonsvideo på YouTube at hele marina-anlegget vårt – verkstedet inkludert – er erstattet med høyblokker som har flotte seilbåter duvende på vannet nedenunder. Jeg tenker kreftene som driver dette framover til slutt får det som de vil, jeg. Men da må vi bæres ut. Og det skal ikke bli så lett, sier en kamplysten Ragnar Karlsen til Demokraten.

– For oss er det fortsatt uaktuelt å selge eiendommen til Solid eller andre bolig-entreprenører til tross for at bygningsmassen vår er erstattet med høyblokker på Youtube, poengerer daglig leder ved Fredrikstad Marineservice, Ragnar Karlsen. Foto: Arkiv

