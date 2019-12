Det var tidlig på ettermiddagen fredag 13. desember at den polskregistrerte lastebilen kom inn i landet via E6 ved Svinesund. Sjåføren, en polsk mann, kjørte lastebilen inn på rød sone ved tollstasjonen for å deklarere varene han hadde med seg.

– Han hadde med seg tre paller med stålrør som skulle til et annet sted i Norge, og som ble ansett som legal last. Det ble likevel besluttet å ta en ytterligere kontroll av lasten etter ekspedisjon, forklarer kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Les også: Hadde med seg metadon – manglet resept

– Ny variant

Lastebilen ble derfor gjennomsøkt med skanner, og det ble fattet mistanke om at stålrørene inneholdt flasker.

– Da ble den tatt med videre til garasjen, der det ble avslørt at rørene var fylt med halvlitersflasker med vodka. Disse var festet sammen med et trådsystem slik at de kunne tas ut av rørene igjen, utdyper Grandahl.

En nærmere opptelling viste at det dreide seg om nesten 1.200 vodkaflasker, 589,5 liter sprit, noe som utgjør unndratte avgifter på drøyt 240.000 kroner.

– Vi er vant til at smuglerne bruker kreative metoder for å gjemme unna de ulovlige varene sine, men akkurat denne varianten kan jeg ikke huske å ha vært borti før, sier Grandahl.

Les også: Hadde nesten 30.000 sigaretter og 750 liter alkohol i varebilen

De nesten 1.200 vodkaflaskene var bundet sammen med et trådsystem inne i stålrørene, for at det skulle bli enklere å få dem ut. FOTO: Tolletaten

Hele lasten beslaglagt

Den polske sjåføren hadde ingen god forklaring overfor tollvesenet på hvor han skulle med spritflaskene, og ble overlevert til politiet for videre oppfølging av saken.

– Han hadde jo i utgangspunktet lovlig last i form av rørene, og hevdet at han ikke kjente til flaskene som var forsøkt skjult inni dem.

– Vodkaen ble beslaglagt, og inntil videre holder vi også tilbake disse stålkonstruksjonene, fordi det er grunn til å mistenke at de var ment brukt til smugling. Dette er noe den videre etterforskningen vil vise, avslutter Grandahl.